"Barwne pochody młodzieży szkolnej" (Głos z przeszłości, odc. 201)

- Sekcja motocyklowa ZKS Stal przystąpiła do organizacji 6-tygodniowego kursu dla motocyklistów - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Rozpoczął się nowy rok szkolny

"W ramach uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego ulicami Elbląga przeciągnęły w dniu 31 ub. m. w godzinach popołudniowych barwne pochody młodzieży szkolnej. Po przybyciu młodzieży na plac czerwony przemawiali: kierownik Wydziału Oświaty MRN tow. Sawiński i przedstawiciel ZNP Sikorski".

Zdobywamy odznaki SPO

"Na stadionie miejskim przy ul. Agrikola odbędzie się w dnu 3 bm. o godz. 9 trójbój lekkoatletyczny. Wyniki w poszczególnych konkurencjach będą zaliczone na odznakę SPO. Próby sprawności pływackiej odbędą się w tym samym dniu o godz. 11 na basenie miejskim".

ZKS Stal organizuje kurs dla motocyklistów

"Sekcja motocyklowa ZKS Stal przystąpiła do organizacji 6-tygodniowego kursu dla motocyklistów. Ukończenie go będzie uprawniało do otrzymania amatorskiego prawa jazdy. Szczegółowych informacji udziela i przyjmuje zapisy sekretariat sekcji przy ul. Winnej 11 (świetlica Zakładów Mechanicznych) codziennie z wyjątkiem dni świątecznych o 8 bm."

Zgubiono

"Zgubiono odcinek zameldowania na nazwisko A. Marianna

Zgubiono zaświadczenie tymczasowe obywatelstwa polskiego wydane przez Starostwo Sztum na nazwisko K. Jan".

Kina

"Kino Bałtyk - miasto młodzieży

Kino Mars - Powrót do domu"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 241, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.