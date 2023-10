"Baseny kąpielowe cieszyły się wyjątkowym powodzeniem" (Głos z przeszłości, odc. 112)

- Szczególnym powodzeniem cieszą się baseny u młodzieży szkolnej. Dla uniknięcia nieszczęśliwych wypadków ustalono, że w godzinach szkolnych (do 14) młodzież może korzystać z kąpieli grupowych tylko pod opieką nauczyciela – pisała prasa o elbląskich basenach kąpielowych w 1950 r.

W kolejnym odcinku naszego niedzielnego cyklu parę ciekawych tematów: elbląskie baseny, nieudane wycieczki po Zalewie Wiślanym, zgłoszenia młodych ludzi do szkół oficerskich... Zapraszamy na podróż w czasie.

Baseny kąpielowe służą światu pracy

"W okresie ostatnich kilku tygodni miejskie baseny kąpielowe cieszyły się wyjątkowym powodzeniem. W dniu 8 bm. z basenów skorzystało ok. 5 tys. osób.

Pragnąc umilić pobyt kąpiącym się, Wydział Plantacji – jako gospodarz zakładu, zainstaluje w najbliższym czasie urządzenia radiofoniczne. Od dnia 15 czerwca czynny będzie przy basenach stały bufet Elbląskiej Spółdzielni Spożywców.

Szczególnym powodzeniem cieszą się baseny u młodzieży szkolnej. Dla uniknięcia nieszczęśliwych wypadków ustalono, że w godzinach szkolnych (do 14) młodzież może korzystać z kąpieli grupowych tylko pod opieką nauczyciela.

Miejskie baseny kąpielowe w Elblągu są pożytecznym zakładem, przeznaczonym dla ludzi pracy. Ustalona została specjalnie niska opłata za korzystanie z basenu przez członków związków zawodowych (15 zł wraz z szatnią) – za okazaniem legitymacji związkowej".

Żegluga śródlądowa powinna usprawnić komunikację na Zalewie Wiślanym

"W ostatnie dwie niedziele mieszkańcy Elbląga mieli słuszny powód do narzekania na komunikację statkami przez Zalew Wiślany do Tolkmicka i Krynicy Morskiej. Kilka tysięcy osób zebrało się rano na przystani, aby wykorzystać piękny dzień na przejażdżkę po Zalewie i odpoczynek na plaży w Krynicy Morskiej. Miejscowa placówka Żeglugi Śródlądowej niedostatecznie przygotowała się do przewiezienia większej ilości pasażerów. Nie zapewniono możliwości sprowadzenia jeszcze jednego statku z Gdańska i uruchomienia rejsów dodatkowych.

Gdy rozczarowani wycieczkowicze pragnęli się zobaczyć z kierownikiem ekspozytury, okazało się, że wyjechał on na niedzielę do domu – do Gdańska.

Odpowiedzialny kierownik ruchu przedsiębiorstwa komunikacyjnego o charakterze sezonowym, powinien mieszkać w pobliżu miejsca pracy. Dyrekcja Żeglugi Śródlądowej powinna o tym pamiętać".

Wiec sprawozdawczy z akcji zbierania podpisów

"Na Placu Czerwonym odbył się wielki wiec sprawozdawczy na zakończenie zbierania podpisów pod apelem sztokholmskim. Do zebranych przemawiali: przewodniczący Miejskiego Komitetu Obrońców Pokoju ob. Tomaszewski oraz przewodnicząca Ligi Kobiet ob. Suchożebrska. Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu zespołu świetlicowego CSAR".

Masowe zgłoszenia młodzieży do szkół oficerskich

"Młodzież robotnicza i chłopska z zakładów pracy, jak też i ze szkół – przeważnie zawodowych, wstępuje licznie do kół oficerskich. Komisja przy Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Elblągu nie tylko prowadzi rejestrację zgłoszeń, lecz także udziela kandydatom wyczerpujących wyjaśnień".

ZMP-owcy Elbląga pomagają załogom PGR

"Na apel Min. Rolnictwa i Reform Rolnych, odpowiedziała szkolna młodzież Elbląga zorganizowana w ZMP i SP. Młodzież hufca Elbląg w instytucie doświadczalnym w Fiszewie przepracowała 238 junako-dni przy pieleniu, hakowaniu i przerywaniu 19 ha buraka cukrowego. Młodzież hufców szkolnych z ogólnokształcącej średniej szkoły, która pomaga 16 majątkom PGR w powiecie elbląskim w czasie sianokosów, przy niszczeniu chwastów, pielęgnacji buraka cukrowego i wyszukiwania stonki ziemniaczanej, zdobyła sobie zaufanie i sympatię robotników rolnych. Zaoszczędziła ona ponad 2 mln złotych".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 162, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.