Dawno temu w Elblągu... 36 tysięcy elblążan obejrzało film "Wunschkonzert"

W ostatnich czternastu dniach w godzinach popołudniowych przed kinem "Lichtspielhaus" można było zaobserwować tłumy. Każda dotychczasowa emisja filmu "Wunschkonzert" jest wyprzedana do ostatniego miejsca. Jak przekazało nam kierownictwo kina, żaden wcześniejszy film nie odniósł w Elblągu takiego sukcesu jak właśnie ten.

Do wczorajszego południa obejrzało go 32 tysiące elblążan. Ponieważ film będzie emitowany do środy, a może nawet do czwartku, możemy spokojnie szacować, że zobaczy go łącznie 36 tysięcy osób. W ten sposób pobito rekord oglądalności filmu pt. "Żyd Süß", który obejrzało dokładnie 28 079 widzów [Żyd Süss (niem. Jud Süß) – niemiecki film propagandowy z 1940, w reżyserii Veita Harlana. Film opowiada biografię Josepha Süß Oppenheimera, niemieckiego kupca żydowskiego, związanego z dworem wirtemberskim na początku XVIII wieku – Wikipedia]. [W latach dwudziestych dwudziestego wieku Niemcy były państwem z najgęściejszą siecią kin na świecie. Wszystkie nowo wyprodukowane, cieszące się dużą oglądalnością filmy trafiały też, choć z niejakim opóźnieniem, na ekrany elbląskich kin (czy też raczej kinoteatrów). Kinoteatry (tzw. Lichtspielhäuser) były bowiem miejscami, gdzie widzowie mogli obejrzeć pierwsze nieme filmy. Dziesiąta muza dotarła do Elbląga jeszcze przed 1914 rokiem (przed tą datą powstało najstarsze elbląskie kino – Centraltheater). Niewiele później wybudowano jeden z najpopularniejszych wśród elblążan kinoteatrów - Lichtspielhaus przy Fleischerstraße 9 (Rzeźnickiej), mieszczący się w naprawdę imponującym budynku i mogący pomieścić sześćset osiemdziesiąt osób. Przełom 1929/30 to początek ery filmu dźwiękowego w Niemczech. Wkrótce filmy dźwiękowe upowszechniły się i w Elblągu, choć jeszcze w 1932 roku przy opisie filmu w gazecie podawano, by uniknąć nieporozumień, iż jest to film dźwiękowy. Szczególny wzrost popularności rozrywki, jaką było kino, przypadł w III Rzeszy na lata czterdzieste. Kino stało się jednym z ulubionych (obok radia) nazistowskich narzędzi propagandowych. Ogromną sensacyjną, bo zgromadził w Elblągu w marcu 1941 roku aż 36 tysięczną widownię i był drugim pod względem kasowości filmem Trzeciej Rzeszy, okazał się film "Wunschkonzert", nawiązujący do popularnej audycji radiowej, w której przebywający na froncie żołnierze mogli zamówić dla bliskich piosenkę. – źródło www.historia.bibliotekaelblaska.pl] (WZ, wtorek, 04.03.1941 r.).

Jest matką dziesięciorga dzieci. Dziś kończy 80 lat

Dziś swoje 80. urodziny świętowała wdowa po nauczycielu Anna Grau z domu Spiegelberg, zamieszkała przy ulicy Rechniewskiego 3 (niem. Borsigstrasse). Pani Grau, która urodziła się w Aniołowie (niem.Rapendorf), w powiecie pasłęckim (niem. Pr. Holland), jest matką dziesięciorga dzieci, z których żyje dziewięcioro. Jej córka wyszła za mąż w Brazylii. Z jej siedmiu synów sześć walczyło podczas wojny (1914-1918). Wszyscy wrócili cali i zdrowi. Czternaścioro wnucząt przekazało dziś jubilatce, która nadal jest pełna wigoru i na ciele i na duchu, serdeczne życzenia. My dołączamy się do tych gratulacji i życzmy jeszcze wiele lat w zdrowiu wśród dzieci i wnuków (WZ, wtorek, 04.03.1941 r.).

Walne zebranie członków NSDAP w Próchniku

W sobotę, 8 marca o godz. 20 w gospodzie Fietkau Dörbeck odbędzie się spotkanie członków NSDAP oddział w Próchniku (niem. Dörbeck). Kierownicy i kierowniczki innych związków są również zaproszeni na to spotkanie [niem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) – niemiecka partia nazistowska, która w latach 1933–1945 sprawowała w Niemczech totalitarną władzę. Rządy NSDAP charakteryzowały się terrorem politycznym, totalną inwigilacją, likwidacją opozycji i programem podboju Europy. Polityce podboju towarzyszyły ludobójstwa dokonywane w podbitych państwach (zwłaszcza w Polsce, gdzie zamordowano około sześć milionów obywateli). Kierownictwo partii zostało uznane w procesach norymberdzkich za organizację przestępczą, a samej partii alianci zakazali działalności 20 września 1945 - Wikipedia] (WZ, wtorek, 04.03.1941 r.).