Dawno temu w Elblągu... bracia szukali zaczepki

- Aresztowani zostali wczoraj wieczorem bracia Fryderyk i Karl Marquardt, ponieważ w jednym z lokali tanecznych szukali zaczepki, a potem pobili się na ulicy. Gorzej na tym wyszedł Karl M., ponieważ podczas bójki doznał tak znacznych obrażeń, że musiał zostać zabrany do szpitala - pisała prasa o wydarzeniach w Elbingu w 1901 r.

Publiczne zebranie szewców

W czwartkowy wieczór w Centrum Związków Zawodowych odbędzie się publiczne zebranie szewców, podczas którego o rozwoju przemysłu obuwniczego i jego wpływie na branżę obuwniczą i pracowników opowie pan Simon z Norymbergii (niem. Nürnberg) (AZ, piątek, 01.11.1901 r.).

Zaginęła 58-letnia kobieta

Zaginęła 58-letnia żona mistrza kowalskiego Johanna Rosenbauma z Ignalina* (niem. Reimerswalde). Kobieta wyszła 12 października ze swojego mieszkania i do dziś pobyt jej jest nieznany (AZ, piątek, 01.11.1901 r.).

*wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński – Wikipedia.

Znaleziono uszkodzony rower

Ubiegłej nocy na rogu ulic Kuśnierskiej (niem. Kürschnerstraße) i Wodnej (niem. Wasserstraße) znaleziono pocięty i porozbijany rower. Podejrzewa się, że ktoś w pośpiechu ukradł rower i potem go uszkodził (AZ, piątek, 01.11.1901 r.).

Jubileusz 25-lecia pracy

25-lecie pracy w hurtowni piwa F. W. Abitza i u tego samego pracodawcy świętuje dziś Peter Schieck. Z tej okazji jego przełożony wręczył mu drobne upominki (AZ, sobota, 02.11.1901 r.).

Próba ujarzmienia byka

Dziki młody byk, który prawdopodobnie uciekł rzeźnikowi, wywołał wczoraj o świcie wielkie zamieszanie, gdy wybiegł z ulicy Długiej Niskiej (niem. Lange Niederstraße), w górę Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) i Królewiecką (niem. Königsbergerstraße) do Staromiejskiej Wałowej (niem. Altstädtische Grünstraße), ścigany przez tłum drwiących z niego chłopców. Gdy pewien robotnik chciał go zatrzymać, byk wbiegł przez otwartą bramę domu o numerze 62 do ogrodu pana Manary. Z wielkim trudem udało się w końcu złapać zwierzę. Nie udało się jeszcze jednak ustalić jego właściciela (AZ, sobota, 02.11.1901 r.).

Aresztowany za wywołanie skandalu

Ubiegłej nocy z powodu wywołania skandalu na ulicy został aresztowany maszynista Carl Kopisch z ulicy Stawidłowej (niem. Schleusendamm). Mężczyzna zachował się w jednym z lokali przy ulicy Rzeźnickiej na tyle nieuprzejmie, że musiał zostać z niego wyrzucony. Był tym tak zdenerwowany, że dał upust swojej złości, z całej siły krzycząc i przeklinając (AZ, sobota, 02.11.1901 r.).

Wieczór pieśni w wykonaniu koła śpiewaczego Liedertafel

Zorganizowany wczoraj w dużej sali Resursy Mieszczańskiej przez tutejsze koło śpiewacze Liedertafel wieczór piosenek znów cieszył się nadzwyczaj dużym zainteresowaniem. Zauważyliśmy od samego początku, że składający się z 17 numerów program był bardzo różnorodny, jednak żałujemy, że kawałki z orkiestrą nie cieszyły się popularnością. Chwilę po godzinie 20 na podium weszła liczna grupa śpiewaków, wśród których zauważyć można było nowe osoby. […] Koncert zakończył się o godz. 22. Z pewnością każdy słuchacz opuścił salę wysoce usatysfakcjonowany (AZ, niedziela, 03.11.1901 r.).

Skazana położna zmarła w więzieniu

Krótko przed zamknięciem tego numeru dowiedzieliśmy się, że w więzieniu zmarła dziś po południu położna Elisabeth Roschkowski. Kobieta zmarła wskutek ataku serca, którego doznała ubiegłej nocy. W ten sposób uniknęła ziemskiej sprawiedliwości (AZ, niedziela, 03.11.1901 r.).

Pociąg potracił bydło

W sobotnią noc na odcinku Ostróda (niem. Osterode) - Elbląg, pociąg, który powinien przybyć planowo do Elbląga o godz. 22.35, między stacjami Markusy (niem. Markushof) i Jasionno (niem. Eschenhorst) przejechał i zabił dwie sztuki młodego bydła. Maszyna i wagony nie doznały przy tym większych szkód i po krótkim postoju pociąg ruszył i przybył do Elbląga jedynie z ośmiominutowym opóźnieniem (AZ, wtorek, 05.11.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.