Dawno temu w Elblągu... brakowało nauczycieli

W naszym okręgu niestety nadal brakuje nauczycieli. W Dąbrowie (niem. Damerau) od 1 października 1900 roku (a więc od roku i kwartału) nadal jest wolny wakat i tamtejszy nauczyciel jest zmuszony do nauczania obu klas. Od 1 lipca ubiegłego roku również nieobsadzone zostały dwa stanowiska w Suchaczu (niem. Succase) i Jagodniku (niem. Behrendshagen). W Łeczu (niem. Lenzen) udało się 15 grudnia obsadzić trzeci wakat nauczycielski poprzez zatrudnienie nauczycielki. W Hucie Żuławskiej (niem. Hütte) również zatrudniono nauczycielkę. Wytrzymała ona tam jednak tylko krótki czas - mogliśmy przeczytać w styczniu 1902 r. O czym jeszcze mogliśmy przeczytać.

Kłótnia w sylwestrową noc o mało nie spowodowała pożaru

W noc sylwestrową o godz. 22.15 wezwano straż pożarną do lokalu przy ulicy Bożego Ciała 111 (niem. Leichnamstraße). Właściciel znajdującego się na piętrze mieszkania wdał się w kłótnię ze swoimi gośćmi, podczas której doszło do rękoczynów, wskutek czego spadła na ziemię stojąca na stole zapalona lampa naftowa. Lampa rozbiła się a rozlana nafta zapaliła się, nie wyrządzając całe szczęście większych szkód (AZ, piątek, 03.01.1902 r.).

Aresztowany za zakłócanie miru domowego

Wczoraj wieczorem doszło do aresztowania robotnika Rudolfa Geffroy z Wielkiej Góry Cudów (niem. Gr. Wunderberg). Geffroy, który skłonny jest do ataków przemocy i któremu z tego powodu wielokrotnie zabroniono wstępu do jednego z lokali tanecznych przy Grobli św. Jerzego (niem. Inn. St. Georgendamm), wszedł tam znów wczoraj i nie chciał go opuścić również wtedy, gdy wielokrotnie został o to proszony. Wezwano dlatego też stróża, który aresztował go za zakłócanie miru domowego (AZ, piątek, 03.01.1902 r.).

Włamanie do gospody przy alei Grunwaldzkiej

W nocy z 1 na 2 stycznia w gospodzie przy alei Grunwaldzkiej nr 60 (niem. Holländer Chaussee) doszło do włamania z kradzieżą. Złodziej rozbił szybę w oknie od strony podwórza, następnie zdjął szybę, postawił w ogrodzie i wszedł do dużego pomieszczenia lokalu. Z lokalu ukradziono: znajdującą się tam kiełbasę, skrzynkę kilońskich szprotek, blaszaną puszkę śledzi i różne bułki, podczas gdy z trunków niczego nie ubyło. Złodziej co najwyżej napił się z kilku butelek, o czym świadczy fakt, że jedna z wyjętych butelek do połowy opróżniona stała w miejscu wyjętego okna (AZ, piątek, 03.01.1902 r.).

Nowy właściciel restauracji „Zur Deutschen Krone”

Z dniem dzisiejszym dotychczasowy szef kelnerów z hotelu „Englisches Haus” przejął słynną restaurację „Zur Deutschen Krone” przy ulicy Św. Ducha (niem. Heiligengeiststraße) (AZ, sobota, 04.01.1902 r.).

Zwarcie linii tramwajowej niedaleko mleczarni Schroedtera

Komunikacja tramwajowa była dziś przez pewien czas zakłócona z powodu zwarcia, do jakiego doszło przy Wewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Innerer Mühlendamm, dzisiejsza ulica Traugutta) niedaleko mleczarni Schrödtera (AZ, sobota, 04.01.1902 r.).

Historyczny koncert świąteczny w Resursie Mieszczańskiej

Z okazji święta narodowego elbląski chór kościelny organizuje 18 stycznia w Resursie Mieszczańskiej historyczny koncert świąteczny. Na scenie usłyszymy następujących solistów: panie Martę Meissner (sopran) i Marię Rasenberger (alt) oraz panów O. Hintzelmanna z Berlina (tenor) i profesora O. Freytaga z Stuttgartu (baryton) (AZ, niedziela, 05.01.1902 r.).

Schwytano winowajców

Schwytano siedmiu młodych ludzi, którzy w noc sylwestrową dopuścili się różnego rodzaju występków, m.in. rozbili latarnię uliczną i uszkodzili wiele płotów. Winowajcy mieszkają w tamtejszej okolicy (AZ, niedziela, 05.01.1902 r.).

Śmiertelny napój

W piątek zatruła się karbolem zamieszkała na Schiffsholmie była położna Teresa Specht. Mówi się, że była uzależniona od alkoholu, a jej syn robił jej wczoraj z tego powodu wyrzuty. Ze złości kobieta napiła się z butelki karbolu i doznała tak poważnych obrażeń wewnętrznych, że zmarła około godziny 20. Specht była wdową i miała 65 lat (AZ, niedziela, 05.01.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.