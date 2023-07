Dawno temu w Elblągu... burza spowodowała duże straty

Podczas wczorajszej burzy piorun trafił w budynek plebanii, nie wyrządzając całe szczęście poważniejszych szkód. Z kolei elblążanin nazwiskiem Kaarsten odniósł wskutek burzy poważne straty. Piorun trafił i zabił jego siedem krów i pięć cielaków - o tym pisała elbląska prasa w 1900 r. O czym jeszcze?

Wielki festyn ludowy w Sanssouci

Na przylegającym terenie w Sanssouci od 5 lipca odbędzie się wielki festyn ludowy. Na placu zostaną rozstawione budy jarmarczne, teatrzyki, budki do strzelania, karuzele i tym podobne atrakcje (AZ, czwartek, 05.07.1900 r.).

Straty w Staromiejskiej Szkole dla Chłopców

Budynek Staromiejskiej Szkoły dla Chłopców również ucierpiał wskutek silnej ulewy, jaka miała miejsce podczas burzy. Jak wiadomo zachodnie skrzydło budynku miało zostać wyremontowane. Z tego też powodu zdjęto cały dach, gdy nagle nastała ulewa. Sufity sal znajdujących się na najwyższej kondygnacji są tak rozmoczone, że odpadł tynk, a ławki zostały pobrudzone od wody wapiennej. Podłoga w tych klasach jest również przemoczona i częściowo woda spłynęła także do poniższych pomieszczeń (AZ, piątek, 06.07.1900 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Czeladnicy ślusarscy Leopold Eigenblätter i Will w nocy z 17 na 18 marca wybrali się na piwo, które miało zgubne skutki dla tego pierwszego. Sprzeciwił się on bowiem sierżantowi policji Gerlachowi i stróżowi nocnemu Adolfowi używając przemocy. […] Sąd skazał Eigenblättera na karę grzywny w kwocie 5 marek. Adwokat z urzędu odwołał się od tego wyroku, ponieważ Eigenblätter poważnie obraził Gerlacha i chciał używać wobec niego noża. Prokuratura wnioskowała o pięć miesięcy więzienia. Sąd obniżył karę do miesiąca więzienia (AZ, piątek, 06.07.1900 r.).

21 marca dzwonnik Fucht podczas dwóch kościelnych uroczystości, ślubu w kościele św. Anny oraz nabożeństwa wielkopostnego u pastora Selke miał być w stanie alkoholowego upojenia. Pani Selke wystosowała w tej sprawie pismo do rady parafialnej, w którym doniosła, że dzwonnik Fucht był podczas uroczystości zupełnie pijany. W liście tym czytamy dalej, że jeśli rada parafialna nie położy kresu tego typu incydentom, to pani Selke skorzysta z prawa gospodarza domu. Pan Selke potwierdził podczas posiedzenia rady parafialnej treść listu. Dzwonnik Fucht odebrał tę wypowiedź jako obrazę i złożył wniosek o wszczęcie postępowania karnego. Ze świadków tylko organista z kościoła św. Anny, rektor Dammin poświadczył, że według niego Fucht był tego dnia pijany. Inni świadkowie nie dostrzegli nic podejrzanego i twierdzą, że Fucht był trzeźwy. Wniosek o wszczęście postępowania karnego wobec pastora Selke zostały ostatecznie anulowany. Sąd przyjął, że pani Selke obraziła pana Fuchta w wystosowanym liście i wystosował karę grzywny w kwocie 25 marek (AZ, sobota, 07.07.1900 r.).

Robotnik Karl Stepke zaczął bez żadnego powodu na Szosie Berlińskiej (niem. Berliner Chaussee, dzisiejsza ulica Warszawska) okładać pięściami i kopać robotnika nazwiskiem Birth. Uwzględniając agresję, jaką wykazał się oskarżony i powagę tego czynu sąd skazał go na sześć miesięcy więzienia (AZ, sobota, 07.07.1900 r.).

Urlop

Pierwszy inspektor policji Schachtschneider w dniach 1 lipca – 5 sierpnia będzie na urlopie. W tym czasie zastąpi go drugi inspektor policji Jänisch (AZ, sobota, 07.07.1900 r.).

Katolicki Związek Ludowy organizuje festyn

W jutrzejszą niedzielę Katolicki Związek Ludowy z Zawady (niem. Pangritz Colonie) organizuje w ogrodzie Concordii festyn letni. Wymarsz członków związku nastąpi o godz. 15.45 spod Angielskiego Zdroju (niem. Englisch Brunnen) (AZ, niedziela, 08.07.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.