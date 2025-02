Dawno temu w Elblągu... Do szkół trafił portret królowej

Pruskie Ministerstwo Kultury przekaże szkołom obrazy królowej Luizy (chodzi o Luizę z Meklemburgii-Strelitz, która żyła w latach 1776-1810, żonę Fryderyka Wilhelma III - przyp. portEl.pl). tym celu wybrano litografię obrazu olejnego znajdującą się w berlińskim pałacu królewskim, który przedstawia królową w pierwszych latach jej małżeństwa jako piękną, młodą kobietę z diademem na głowie w oryginalnym stroju. Cesarz Wilhelm I cenił ten obraz najbardziej ze wszystkich portretów swojej matki - pisała elbląska prasa w lutym 1902 roku. O czym jeszcze pisała?

Klub rowerowy Vorwärts świętuje

Frekwencja na zorganizowanym w sobotę w kasynie wieczorku była wysoka. Wszystko było zaaranżowane na najwyższym poziomie, stąd też całe przedsięwzięcie się udało. Burleska pt. „Wystawiony na powietrze”, którą zobaczyli uczestnicy imprezy, należała do udanych. Wspaniała gra wszystkich aktorów zebrała liczne aplauzy. Paniom biorącym udział w przedstawieniu wręczono piękne kwiaty. Nastrój był wesoły do samego końca i wydarzenie zakończyło się dopiero o wczesnych godzinach porannych. W niedzielne popołudnie odbyła się z kolei wycieczka do Bażantarni (niem. Vogelsang), w której również wzięła udział spora liczba osób (AZ, wtorek, 04.02.1902 r.).

Bale maskowe czas zacząć

Chór śpiewaków założony przez Ewangelickie Stowarzyszenie Robotników organizuje w sobotę w Domu Wypoczynkowym bal maskowy. Ponieważ stowarzyszenie to oferuje podczas takich wydarzeń swoim gościom zawsze wiele wrażeń, również i tym razem na uczestników zabawy czeka wiele atrakcji. Również w „Złotym Lwie” w tę sobotę odbędzie się bal karnawałowy. Zapowiada się tam również wiele niespodzianek. Jak już wspominaliśmy, 8 lutego w Domu Rzemiosła bal maskowy organizuje Stowarzyszenie Stolarzy. Dla pierwszych pięciu osób w maskach wstęp wolny (AZ, czwartek, 06.02.1902 r.).

Napad tragiczny w skutkach

Gdy wczoraj wieczorem Feliks Schimanski, szewc mieszkający przy ulicy Giermków 13 (niem. Junkerstrasse) chciał przejść przez znajdujące się tam ciemne przejście, aby dostać się do pomieszczenia na podwórzu, został nagle napadnięty przez nieznanego mu mężczyznę i tak poważnie trzy razy raniony w głowę, że dziś przed południem wskutek odniesionych obrażeń zmarł (AZ, czwartek, 06.02.1902 r.).

Nowa szkoła i poczta w Kadynach

W Kadynach (niem. Cadinen) wkrótce powstanie nowy budynek szkoły [...], a także budynek poczty z mieszkaniami dla urzędników (AZ, piątek, 07.02.1902 r.).

Wielka gwiazda wystąpi przed elbląską publicznością

Josephine Gerwing, która w przyszły piątek wystąpi z koncertem w wielkiej sali Resursy Humanitas, jest uznawana za gwiazdę wśród wirtuozów skrzypiec, która mimo swojego młodego wieku świętowała prawdziwe tryumfy w wielu niemieckich miastach. W jej biografii można znaleźć kilka interesujących historii.

Jako pięcioletnie dziecko stojąc wśród swoich małych przyjaciół w Kolonii trzymała w ręku kawałek drewna jak skrzypce. Jej wielkim marzeniem wtedy było posiadanie takiego instrumentu, a gdy to marzenie się spełniło, uczyła się gry na nim, wykazując niesamowity talent. Już po kilku miesiącach została przedstawiona profesorowi Gustawowi Holländerowi, który wówczas był koncertmistrzem w kolońskim konserwatorium. Przyjął on sześcioletnią uczennicę pod swoje skrzydła, a dziewczynka z radosnym zapałem kontynuowała naukę. Dwa lata później profesor Holländer przedstawił małą Josephine podczas jednego z koncertów, a […] jej gra spotkała się z wielkim uznaniem i dziewczynka zyskała wtedy miano cudownego dziecka. Między ósmym a dziesiątym rokiem życia mała skrzypaczka dała wiele koncertów w niemieckich miastach wraz ze znanym pianistą doktorem Otto Neitzelem z Kolonii […].

Na życzenie swojego nauczyciela w roku 1893 przeprowadziła się z nim do Berlina i studiowała dalej w konserwatorium Sterna. Otrzymała również zaszczyt wystąpienia na zamku Wilhelmshöhe przed Jej Królewską Mością Cesarzową Niemiec zyskując wielkie uznanie. […]. (AZ, wtorek, 11.02.1902 r.).

