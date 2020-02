Dawno temu w Elblągu... działo się na stadionie

Wraz z upływem 10 lat publikowania na naszej stronie cyklu "Dawno temu w Elblągu" przyszedł czas na zmianę. Odtąd będą pojawiać się tutaj teksty wydawane w latach 30. i 40. ubiegłego stulecia w gazecie "Westpreußische Zeitung". I choć zapachnie czasami propagandą, historii przecież nie zmienimy... W tym miesiącu przeniesiemy się do roku 1941. Będzie ciekawie. Zapraszamy do lektury.

Przeżył pięć wojen

80 lat skończył w poniedziałek Gustaw John z Elbląga zamieszkały przy Szosie Nowodworskiej (niem. Tiegenhöfer Chaussee, dzisiejsza Nowodworska). Urodził się w 3 marca 1861 roku w Kępkach (niem. Zeyer), wcześniej okręg elbląski. Od 1886 roku posiadał w Kępkach gospodarstwo, gdzie pracował ze swoją żoną od rana do nocy. Trudnił się też rybołówstwem na rzece Nogat. W 1908 roku sprzedał gospodarstwo i przeprowadził się do Elbląga. W roku 1932 zmarła mu żona. Jubilat jest na ciele i duchu jeszcze bardzo sprawny. Gustaw John służył w 3. Pułku Grenadierów Gwardii "Królowej Elżbiety" w Szpandau. Przeżył pięć wojen. Przez długie lata był członkiem Elbląskiego Związku Gwardii a przez 20 lat chorążym. Jest zagorzałym czytelnikiem "Westpreußische Zeitung" i bierze nadal czynny udział we wszystkich wydarzeniach (Westpreußische Zeitung, sobota, niedziela, 01-02.03.1941 r.).

100 lat dla pani Kriehn

74. lata kończy dzisiaj pani Henriette Kriehn z domu Klein z Elbląga, zamieszkała przy Hohe Zinnstraße. Pani Kriehn urodziła się w Dzierzgonce (niem. Sorgenort), okręg malborski. Jubilatce składamy życzenia z okazji rocznicy urodzin i udanego wieczoru (Westpreußische Zeitung, sobota, niedziela, 01-02.03.1941 r.).

Skończyło się na strachu

Na rogu ulic Świętego Ducha (niem. Heilig Geiststraße) a Hermann Balk Ufer doszło wczoraj rano do zderzenia furmanki z samochodem ciężarowym. Ponieważ oba pojazdy jechały z małą prędkością, kierowcy najedli się tylko strachu (Westpreußische Zeitung, sobota, niedziela, 01-02.03.1941 r.).

W przedszkolu świętowali ostatki

We wtorek i środę w tolkmickim przedszkolu odbyły się udane ostatki pod kierunkiem cioci Ruth. We wtorek po południu maluchy zebrały się w swoim przedszkolu ubrane w czapki z papieru i wieńce i spędziły wesołe godziny na pochodach, śpiewach, grach i korowodach itp. W środę odbył się z kolei wieczorek z mamami maluchów. Była też obecna grupa flecistów. Z małej sali goście przy muzyce zostali poprowadzeni do dużej sali ozdobionej kolorowymi szarfami, gdzie zajęli miejsca przy małych stolikach i krzesłach. Potem nastąpiły śpiewy, odczytano zabawną historię o życiu mieszczańskich kołtunów, zagrano na harmonijce i flecie, były zgadywanki i tańce. W tę zabawę ciocia Ruth wniosła dodatkowo tyle humoru, że wszyscy uczestnicy dopiero wieczorem w wesołym nastroju udali się do domów (Westpreußische Zeitung, sobota, niedziela, 01-02.03.1941 r.).

Imprezy sportowe w mieście

W niedzielę, 1 marca o godz. 12.30 na stadionie Jahnsportplatz odbędzie się mecz piłki nożnej, w którym walkę stoczą Viktoria i Hansa 1 Jugend [Sportverein Viktoria Elbing – niemiecki klub piłkarski z siedzibą w Elblągu, istniał w latach 1910–1945. W 1933 roku wszedł w skład nowo utworzonej Gauligi (grupa Ostpreußen), będącej wówczas najwyższą niemiecką ligą, jednak spadł z niej w sezonie 1933/1934. W następnym z powrotem awansował do Gauligi. Spędził w niej trzy sezony, po czym spadł z ligi w wyniku reorganizacji polegającej na połączeniu grup Gauligi – Allenstein, Danzig, Gumbinnen oraz Königsberg w jedną dywizję i zmniejszeniu liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach z 28 do 10. W 1945 roku w wyniku przyłączenia Elbląga do Polski, klub został rozwiązany. VfR Hansa Elbing to również niemiecki klub piłkarski z dawnego Elbląga. Klub ten grał przez dwa sezony w Gaulidze Ostpreußen i Gaulidze Danzig Westpreußen - Wikipedia].

Tego samego dnia o godz. 14 również na Jahnsportplatz zagra drużyna Schichau z drużyną Hansa, klasa okręgowa. A o godz. 15.30 Związek Piłkarsko-Łyżwiarski z Gdańska zmierzy się z drużyną Hansa.

Dziś (sobota) o godz. 20 członkowie klubu tenisowego "Weiss-Rot" organizują imprezę w kawiarni Stolzenmorgen [Budynek tej kawiarni nadal istnieje, znajduje się po prawej stronie ul. Królewieckiej, za skrzyżowaniem z ul. Moniuszki. Działała tutaj kawiarnia i cukiernia prowadzona przez Herberta Harmgartha. Z dobudowanego wówczas tarasu rozpościerał się widok na kąpielisko i stadion sportowy. Po 1945 r. w budynku działał lokal gastronomiczny "Kącik Włóczęgów", następnie przedszkole wojskowe (źródło Karol Wyszyński) (Westpreußische Zeitung, sobota, niedziela, 01-02.03.1941 r.).