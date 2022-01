Dawno temu w Elblągu... firma Schichaua budowała mieszkania dla kawalerów

Gdy w połowie ubiegłego roku słychać było głosy na temat braku mieszkań w naszym mieście, firma Schichaua podjęła decyzję mimo trwającej wojny o wybudowaniu na należącej do niej ziemi przy ulicy Dolnej 7 (niem. Dritte Niederstraße) budynku, w którym będą znajdować się mieszkania dla nieżonatych pracowników firmy mających ponad 20 lat, jeśli tylko pracują w zakładach więcej niż trzy miesiące. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dom zostanie oddany 1 lutego 1915 roku. Za niewielką opłatą wynoszącą 1,25 marek za dzień dla nieżonatych pracowników zakładów Schichaua zostanie udostępniony nie tylko dach nad głową lecz także wyżywienie - o tym pisała elbląska prasa w styczniu 1915 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Dwa pożary w Nowym Roku

We wczorajszy Nowy Rok straż pożarna była wzywana do dwóch przypadków. Całe szczęście chodziło o niewielkie pożary. W domu przy ulicy 3 Maja 14 (niem. Johannisstraße) w kominie piekarni zapaliła się sadza z powodu zanieczyszczonego komina. Z kolei przy ulicy Tamka 11/12 (niem. Innerer Vorberg) spłonął dach stojącej na podwórzu szopy z drewnem oraz ściana z desek wskutek nieostrożnego obchodzenia się ze światłem czy ogniem (ENN, sobota, 02.01.1915 r.).

Już wkrótce koncert elbląskiego Konserwatorium

10 stycznia w auli Szkoły Cesarzowej Augusty Wiktorii odbędzie się pierwszy w tym roku koncert uczniowski elbląskiego Konserwatorium (dyrygent Haase). Dochód z koncertu zostanie przeznaczony narodowemu funduszowi do wsparcia rodzin osób poległych na froncie (ENN, niedziela, 02.01.1915 r.).

Hiszpański akcent w Szkole Cesarzowej Augusty Wiktorii

W piątek w Szkole Cesarzowej Augusty Wiktorii dla Czerwonego Krzyża wykład z pokazem slajdów wygłosi prof. dr Müller na temat swojej wizyty w Hiszpanii, która miała miejsce w ramach jego członkostwa w Stowarzyszeniu Turystycznym Zachodnio-Pruskiego Związku Botaniczno-Zoologicznego. Za opłatą przewodniczący zaprezentował zebranym ponad setkę zdjęć […]. By pokazać słuchaczom piękno południowego słońca, na niektóre ze zdjęć naniesiono kolory. […] (ENN, środa. 06.01.1915 r.).

Nabożeństwa pokutne w kościele św. Mikołaja

Zarządzone przez niemieckich biskupów nabożeństwa pokutne z racji trwania wojny odbędą się w czwartek, piątek i sobotę o godz. 20. W czwartek będzie to nabożeństwo z kazaniem, które wygłosi zamiejscowy duchowny. Wszyscy, dorośli i dzieci są proszeni o udział w tych nabożeństwach. Gdy tylko to możliwe, szczególnie mężczyźni i młodzi chłopcy powinni w tych dniach albo w niedzielę przyjąć święte sakramenty (ENN, czwartek, 07.01.1915 r.).

Coraz więcej śniegu

Mieszkańcy Wysoczyzny Elbląskiej mogli już wczoraj przybyć na targ do miasta saniami. Drogi zamieniły się teraz w najlepsze ślizgawki. Od samego początku leżało tam dużo śniegu. Na Wysoczyźnie jest go znacznie więcej niż na Żuławach. Drogi leśne trzeba było w niektórych miejscach odśnieżyć, by można było dojechać do lasu po drewno (ENN, czwartek, 07.01.1915 r.).

Tragedia pod Pasłękiem

W miejscowości Osiek (niem. Hermsdorf) koło Pasłęka (niem. Pr. Holland), jak przekazuje gazeta „Oberl. Volksblatt” w piątek wieczorem doszło do tragedii, kiedy to życie straciło dwoje ludzi. U rodziny Dorsch, u której zatrzymali się obecnie starsi już rodzice pani Dorsch, a której mąż przebywa właśnie na froncie, zajmowano się sortowaniem grochu. Ponieważ lampa naftowa właśnie miała zgasnąć, pani Dorsch chciała znów ją napełnić naftą. Wtedy nagle doszło do eksplozji pojemników z naftą […] i znajdujący się w izbie mieszkańcy: para Hildebrandt, pani Dorsch i jej dwoje dzieci stanęli w płomieniach. Gdy na pomoc ruszyli sąsiedzi, zastali na miejscu panią Hildebrandt całą zwęgloną, obok leżała pani Dorsch z ciężkimi poparzeniami. […] Podczas gdy dzieci odniosły niewielkie poparzenia, pan Hildebrandt ma całe popalone ręce, jednak lekarz ma nadzieję, że z tego wyjdzie (ENN, piątek, 08.01.1915 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".