Dawno temu w Elblągu... jarmarki odeszły do lamusa

Dowodem na to, że jarmarki w Elblągu już się przejadły, jest tegoroczny jesienny jarmark. […] Wczoraj ulica przed ratuszem, przy której odbywa się jarmark, była praktycznie pusta. Tak słaba frekwencja ludzi ze wsi na targu nie jest związana jedynie ze stanem wojny czy brzydką pogodą, która nigdy nie odstręczała parobków czy służących od odwiedzin na targu. Powodu należy dopatrywać się gdzie indziej: ludność wiejska zrozumiała, że w tutejszych sklepach można kupić taniej i lepiej, co powoduje, że nie odwiedzają oni już jarmarków w Elblągu czy w innych miastach. Przykładowo podczas jednego z ostatnich targów w naszym sąsiednim mieście Pasłęku, sprzedawcy nie rozpakowali w ogóle towaru z powodu niskiej frekwencji kupujących - pisała elbląska prasa w 1914 r.

Wkrótce zostanie otwarta Niemiecka Pływalnia

7 listopada Związek Pływacki zwołał zebranie, na które licznie przybyli jego członkowie. Przewodniczący spotkania, pan Will, wspomniał na początku naszego dzielnego wodza, walczącego na wschodzie, generała von Hindenburga. […] Następnie omówiono jeden z najważniejszych punktów spotkania, mianowicie uruchomienie regularnych zajęć na pływalni. Właściciel musiał zamknąć Niemiecką Pływalnię (niem. Das Deutsche Bad) na początku wojny, ponieważ znacznie spadła liczba odwiedzających. Związek Pływacki chce jednak poprzez niemałe wsparcie finansowe doprowadzić do ponownego otwarcia placówki. Następnie wspomniano walczących na froncie członków Związku Pływackiego. Postanowiono, że od czasu do czasu związek będzie wysyłał do nich paczki, które będą finansowane z dobrowolnych datków członków związku. Na front powołano około 50 członków związku. W dalszej części spotkania wygłaszano przemowy, a także śpiewano pieśni, które odpowiadały powagą obecnych czasów (ENN, poniedziałek, 09.11.1914 r.).

Uchodźcy z Prus Wschodnich zmierzają na zachód

Długi pociąg z uchodźcami, mężczyznami, kobietami i dziećmi z Prus Wschodnich z miejscowości nadgranicznych, który w piątek po południu wyjechał z Pillkallen (miasto leżące w powiecie Gumbinen – pol. Gabin, obecnie Gusiew w obwodzie kaliningradzkim), w sobotę przed południem przejeżdżał przez nasz dworzec w kierunku Tczewa (niem. Dirschau) i Pomorza (niem. Pommern). Niewiele osób z tego pociągu pozostało w Elblągu (ENN, niedziela, 08.11.1914 r.).

50 lat wiernej służby

Zatrudniony w majątku pana Heinricha Blocka w Kopance Pierwszej (niem. Nogatau), robotnik Heinrich Neumann, świętuje dziś 50-lecie pracy u swego chlebodawcy. Ten wynagrodził go już za jego wierną służbę, przekazując mu 600 talarów, by Neumann mógł nabyć niewielką ziemię w Jegłowniku (niem. Fichthorst). Neumann jak na swój wiek jest jeszcze bardzo żywotny i wywiązuje się ze swych obowiązków nienagannie i dokładnie. Izba rolnicza przekazała jubilatowi dyplom i medal za 50-letnią wierną służbę, mowę wygłosił ksiądz Ullmann (ENN, środa, 11.11.1914 r.).

Impreza Związku Gustawa Adolfa

Podczas tegorocznej jesiennej imprezy organizowanej przez Związek Gustawa Adolfa mowę wygłosi ksiądz Semerau z Gdańska (niem. Danzig). Po nabożeństwie w kościele Bożego Ciała odbędzie się generalne zebranie (ENN, sobota, 14.11.1914 r.).

Bójka na Starym Mieście

Do porządnej bójki doszło w piątek wieczorem, około godz. 22, na rogu ulic Wodnej (niem. Wasserstraße) i Staromiejskiej Wałowej (niem. Altstädtische Wallstraße), pomiędzy dwoma starszymi robotnikami, podczas której polała się krew (ENN, sobota, 14.11.1914 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".