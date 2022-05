Dawno temu w Elblągu... kobieta wypadła z jadącego pociągu

Dworzec w Elblągu od strony peronów przed wojną.

W sobotę po południu na odcinku kolei nadzalewowej w okolicy stacji Angielski Zdrój (niem. Englisch Brunnen) doszło do nieszczęśliwego wypadku. W jednym z wagonów odjeżdżającego o godz. 13:53 z Elblaga pociągu, usiadła wygodnie zamieszkała przy ulicy Zamkowej 21 (niem. Burgstraße) 76-letnia Else Requardt, udając się do Angielskiego Zdroju. Kobieta umówiła się z kilkoma przyjaciółkami na babskie spotkanie przy kawie w ogródku kawiarni na Zawadzie (niem. Pangritz Colonie) - o tym pisała elbląska prasa w maju 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Przyjaciółki kobiety dotarły na umówione spotkanie pieszo. Gdy pociąg zatrzymał się na stacji Angielski Zdrój, wyszły z niego trzy osoby, podczas gdy panna Requardt została jeszcze w pociągu. Gdy pociąg ruszył ze stacji w dalszą podróż, kobieta podniosła się nagle z siedzenia i zwróciła się do znajdujących się w tym samym wagonie mężczyzn z pytaniem: „Czy mogę jeszcze wysiąść na Angielskim Zdroju?”. W tym samym momencie kobieta zdążyła otworzyć drzwi i chciała wysiąść z pociągu. Mężczyźni nagle wyskoczyli ze swoich miejsc, by powstrzymać kobietę od tego zamiaru. Krzyki mężczyzn o pomoc usłyszał znajdujący się w wagonie bagażowym urzędnik kolejowy i natychmiast pociągnął za hamulce. W międzyczasie przybiegł także kierownik pociągu. Kobieta poślizgnęła się na stopniu, mężczyźni puścili ją, po tym jak złapał ją kierownik pociągu. Podczas tej akcji oboje - pani Requardt i kierownik pociągu upadli na ziemię. Kobieta dostała się pod tory, mężczyzna wylądował poza torami. Tylne koło wagonu najechało na nogi kobiety. Poza tym kobieta doznała poważnych obrażeń wewnętrznych i obrażeń głowy […]. Pociąg zatrzymał się dopiero po 20 metrach. U kierownika pociągu skończyło się jedynie na kilku drobnych otarciach. Zaalarmowano natychmiast doktora Gendreitziga, który wkrótce pojawił się na stacji i opatrzył poszkodowana kobietę. Kobieta, która była jeszcze przytomna, zdążyła powiedzieć kierownikowi pociągu: „To nie pana wina”. Poza tym instruowała go, co ma zrobić z jej pozostawionymi w pociągu rzeczami. Potem nagle zemdlała. Szybko zabrano biedaczkę do szpitala, gdzie niestety wkrótce zmarła. Ten smutny przypadek pokazuje znów dobitnie, jak niebezpiecznym jest wyskakiwanie ze znajdującego się w ruchu pociągu. Mamy nadzieję, że wielu z nas wyciągnie z tego zdarzenia mądrą nauczkę (AZ, wtorek, 31.05.1904 r.). Uczniowie udali się na wycieczkę Starsze klasy Staromiejskiej Szkoły dla Chłopców wybrały się dziś na wycieczkę w rejony naszego miasta. Po tym jak uczniowie dostali się tramwajem do Bażantarni (niem. Vogelsang), udali się pieszo na Bielany (niem. Geizhals), a potem do Łęcza (niem. Lenzen) i Kadyn (niem. Cadinen). W drogę powrotną udali się statkiem (AZ, piątek, 20.05.1904 r.). Cesarz odwiedzi Malbork W drodze powrotnej z Prakowic* przez Gdańsk w kierunku Berlina, ewentualnie Poczdamu, Cesarz zamierza znów odwiedzić zamek w Malborku (niem. Marienburg) - o tym pisała elbląska prasa w maju 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano. Jest czas nauki i jest czas na odpoczynek Uczniowie wszystkich klas Szkoły dla Chłopców nr 1 i Szkoły dla Dziewcząt nr 2 wybrali się wczoraj na wycieczkę do Bażantarni (niem. Vogelsang) i na Dębicę (niem. Dambitzen). Uczennice Staromiejskiej Szkoły dla Dziewcząt wybrały się z kolei dziś wcześnie rano na spacer. Jednak z powodu deszczowej pogody niektóre klasy zawróciły do szkoły (AZ, sobota, 21.05.1904 r.). Elblążanin zyskuje sławę w całym kraju Ernst Bischhoff-Culm, zdolny i odnoszący sukcesy artysta, który rozpoczął swoją karierę w Elblągu, podczas tegorocznej wystawy Berlińskiej Secesji**, znów i na wielką skalę zyskał uznanie i wiele pochwał. Znany krytyk sztuki Hans Rosenberg zalicza studium portretowe Bischhoffa do najlepszych dzieł tej wystawy […]. Bischhoff znany jest nam najlepiej z wystaw Elbląskiego Stowarzyszenia Artystycznego. W ubiegłym roku jego portrety cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Również podwórze szpitala świętego Ducha, które artysta uwiecznił na płótnie, znalazło wielu miłośników. Temu młodemu artyście, który z naprawdę zaskakującą szybkością pnie się po szczeblach kariery, w dalszej drodze życzymy tylko szczęścia (AZ, środa, 25.05.1904 r.). Pierwsze kobiety aptekarki Pierwsze kobiety pobierające naukę na wschodzie kraju rozpoczną praktyki w zawodzie aptekarza. A mianowicie w Kolonii nad Renem i w Wippern w górach Harz. Są to uczennice kursów przy Gimnazjum Realnym ze stowarzyszenia “Dobro Kobiet” (niem. Frauenwohl) w Bydgoszczy (niem. Bromberg). Zdały one egzamin ministerialny w Toruniu (niem. Thorn). Zawód aptekarza oferuje tym młodym kobietom w obecnych czasach wielkie perspektywy (AZ, niedziela, 29.05.1904 r.). *niem. Prökelwitz – miejscowość położona w gminie Dzierzgoń – Wikipedia **secesja to kierunek w sztuce, który rozwijał się na przełomie XIX i XX wieku. Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten".

tłum. DK