Dawno temu w Elblągu... Lodołamacz udrożniał Zalew

Wczoraj wieczorem lodołamacz "Georg" udrożnił trasę z Elbląga do Fromborka (niem. Frauenburg), dotarł aż do Büsterwalde, a dziś około południa powinien dotrzeć do Piławy (niem. Pillau, dzisiejszy Bałtijsk). Mimo ostrej zimy zawsze udawało mu się bez problemów, gdy zachodziła taka konieczność, udrażniać drogi wodne. Po udrożnieniu elbląskich tras wodnych ożywi się z pewnością komunikacja żeglugowa. Wielu armatorów i firm zbożowych czekało długo na otwarcie sezonu żeglugowego – pisała w kwietniu 1929 gazeta „Elbinger Tageblatt”.

50 lat razem

Złote gody będzie świętować w niedzielę, 14 bieżącego miesiąca, pan Zander wraz żoną. Para od czasu ślubu mieszka w Elblągu. Pan Zander, który brał udział w działaniach wojennych 1870-71, urodził się w Pilonie (niem. Plohnen) w okręgu Pruska Holandia (niem. Preuẞisch Holland, dzisiejszy Pasłęk). Oboje mimo zacnego wieku - pan Zander 80 lat, pani Zander 75 - są nadal bardzo energiczni. Swoje życie zawodowe pan Zander, który pracował jako cieśla w firmie Sudermann und Frühstueck, przerwał dopiero przed dwoma laty, kiedy to zaczął mieć problemy ze słuchem. Jutro ksiądz Bergan udzieli parze błogosławieńswa w kościele Najświętszej Marii Panny (ET, sobota, 13.04.1929 r.).

Elbląski wynalazca

Inżynier Herbert Frentzel z Elbląga opatentował stworzoną przez siebie zaporę do odcinania wody na cele budownictwa wodnego (ET, wtorek, 16.04.1929 r.).

Zajęcia szycia

Elbląskie zrzeszenie krawieckie organizuje w dniach 22 maja do końca czerwca kurs krawiecki dla reprezentantów działalności gospodarczej, jaką jest konfekcja damska i męska. Zgłaszać się można do członków zrzeszenia krawieckiego. Więcej informacji w części ogłoszeniowej naszej gazety (ET, wtorek, 16.04.1929 r.).

Prosimy o ostrożność na przejazdach kolejowych!

Znacznie wzrosły w ostatnim czasie wypadki z udziałem samochodów ciężarowych na przejazdach kolejowych. Stąd też apelujemy do kierowców takich samochodów, aby zbliżali się swoimi pojazdami do przejazdów kolejowych z małą prędkością i większą ostrożnością. Obecnie trwają prace w Reichstagu nad uzupełnieniem rozporządzenia dotyczącego pojazdów ciężarowych. Sprawa dotyczy obniżenia dopuszczalnej prędkości podczas wjazdu na przejazd kolejowy do 10 km/h (ET, wtorek, 16.04.1929 r.).

Tragiczny finał poważnej choroby

Wczoraj około północy znaleziono w mieszkaniu zwłoki mężczyzny nazwiskiem Jaekel, który cierpiał na epilepsję. Jak wynika z autopsji lekarskiej, przyczyną śmierci mężczyzny były skurcze epileptyczne oraz krwotok. Ciało przewieziono do szpitala (ET, poniedziałek, 15.04.1929 r.).

Podpalacz koszów na śmieci złapany

Przed kilkoma dniami doszło do podpaleń nowo zamontowanych koszów na śmieci przy ulicy Kowalskiej (niem. Schmiedestraẞe), ulicy Mostowej (niem. Brückstraẞe) i ulicy Stary Rynek (niem. Alter Markt) tak, że doszło do ich zniszczenia. W międzyczasie udało się złapać winowajcę. Jest nim mężczyzna L. Wkrótce czeka go kara za uszkodzenie mienia (ET, wtorek, 16.04.1929 r.).



Nieszczęśliwy upadek

Wczoraj rano na ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraẞe) zranił się w nogę ślusarz Paul Knoff zamieszkały przy ulicy Wodnej 36 (niem. Wasserstraẞe). Mężczyzna upadł i nie mógł się podnieść. Przechodnie zamówili auto medyczne, które zawiozło mężczyznę do domu (ET, wtorek, 16.04.1929 r.).

Tragiczny finał rodzinnej kłótni

Wczoraj wieczorem około 26-letni Herrmann Z. po kłótni z rodzicami, którzy mieli mu robić zarzuty odnośnie jego stylu życia, podciął sobie gardło. Mężczyzna w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala (ET, piątek, 12.04.1929 r.).

W Elblągu grasuje oszust

Rzekomy urzędnik Pomocy Społecznej dokonuje oszustw w naszym mieście. Obiecuje on łatwowiernym mieszkańcom tanie dostarczanie łóżek i mebli z Domu Pomocy Społecznej. Pieniądze od razu zabiera do swojej kieszeni i znika bez śladu. Ostrzegamy więc naszych mieszkańców przed tym oszustem (ET, piątek, 12.04.1929 r.).

Zdjęcie do artykułu pochodzi ze strony altshot.com.

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"