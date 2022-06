Dawno temu w Elblągu... miasto odwiedził cyrk

Jutro wieczorem, na terenie należącym wcześniej do pana Meyera, przy rzece Elbląg, obok Średniej Szkoły Realnej, odbędzie się premierowe przedstawienie cyrku N. Schwarza. Według zdanych nam relacji z innych miast poziom osiągnięć i sportowych możliwości reprezentowanych przez cyrk odpowiada wysokim oczekiwaniom publiczności. Szczególną sławą cieszy się tresura w wykonaniu dyrektora Schwarza. Cyrk składa się z sześciu wielkich namiotów i posiada nie mniej niż 2500 miejsc - o tym pisała elbląska prasa w czerwcu 1904 roku. Przeczytaj o czym jeszcze pisano.

Hrabia i hrabina von Zeppelin z wizytą w Elblągu

Hrabia von Zeppelin-Aschhausen, prezydent okręgowy Lotaryngii, który jak wiadomo, 27 maja w obecności Cesarza dokonał chrztu podczas wodowania nowego statku lioniowego “Lotaryngia” w stoczni Schichaua w Gdańsku (niem Danzig), w drodze powrotnej z Królewca (niem. Koenigsberg) przybył wczoraj wieczorem ze swoją małżonką do Elbląga i zatrzymał się w hotelu “Koeniglicher Hof”. Dziś przed południem hrabia i hrabina von Zeppelin w towarzystwie radcy tajnego Ziese* zwiedzili tutejszą stocznię. Na dzisiejsze popołudnie przewidziano wycieczkę do Kadyn (niem. Cadinen) (AZ, środa, 01.06.1904 r.).

Uczniowie wybierają się na wycieczki

Dziś uczniowie wszystkich klas Staromiejskiej Szkoły dla Dziewcząt wybrali się na wycieczkę. Starsze klasy wybrały się koleją nadzalewową nad zalew, młodsze do Bażantarni (niem. Vogelsang). Z kolei starsze klasy Piątej Szkoły dla Chłopców wybrały się do Szwajcarii Próchnickiej (niem. Doerbecker Schweiz). Około 130 uczniów dostało się koleją nadzalewową do Nadbrzeża (niem. Reimannsfelde). Następnie pieszo dotarli najpierw do młyna w Nadbrzeżu, a potem do Szwajcarii Próchnickiej aż do wzgórza Bismarcka […] dalej do Łęcza (niem. Lenzen). […] Około południa zrobili sobie dłuższy odpoczynek, po czym udali się do Pęklewa (niem. Panklau) i Suchacza (niem. Succase). Z Suchacza ruszyli w drogę powrotną do domu. Cena za bilet za ucznia była wyjątkowo niewielka, bo wynosiła 0,30 marek. […] (AZ, sobota, 04.06.1904 r.).

Zaginiony młody Buchholz odnaleziony we Fromborku

Przed około tygodniem zaginął uczeń wyższej klasy Średniej Szkoły Realnej Buchholz z Elbląga. Jak nam przekazano, ze strachu przed karą. Wędrownik został znaleziony we Fromborku (niem. Frauenburg) i doprowadzony przez ojca do rodzinnego domu. Młody podróżnik dostał się do Fromborka na piechotę. O tym, że młody chłopak musiał budzić zaufanie, świadczy fakt, że otrzymał on podczas swojej wędrówki od urzędnika (policjanta lub żandarma) pieniądze na zakup biletu do Ornety (niem. Wormditt)**. Chłopak przyznał, że zgubił pieniądze. Prawdopodobnie ojciec wybił mu na jakiś czas z głowy chęć do podróżowania (AZ, wtorek, 07.06.1904 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Z powodu powrotu do nierządu 59-letnia prostytutka Luiza Eycke z Elbląga została skazana na cztery tygodnie więzienia. […] Robotnik Wilhelm Tenkwitt i jego żona zostali oskarżeni o uszkodzenie mienia. Mieli oni uszkodzić piec w swoim mieszkaniu poprzez wbijanie do niego gwoździ. Ponieważ nie była to jednak szkoda umyślna, zostali zwolnieni z odbycia kary (AZ, wtorek, 07.06.1904 r.).

*Karol Henryk Ziese (1848-1917) – inżynier, wybitny elbląski konstruktor, przemysłowiec, budowniczy maszyn i łodzi torpedowych, zięć Ferdynanda Schichaua. W 1901 r. Ziese został następcą w elbląskiej stoczni, przyczyniając się do dalszego rozkwitu firmy, produkującej na szeroką skalę m.in. turbiny parowe oraz silniki Diesla (www.historia.bibliotekaelblaska.pl).

** miasto w powiecie lidzbarskim – Wikipedia

