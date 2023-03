Dawno temu w Elblągu... napadnięto robotnika przy ul. Słonecznej

Teatr Miejski przed wojną. Mieścił się przy dzisiejszej ul. Rycerskiej

Gdy wczoraj wieczorem młodociany robotnik Herrmann T. zamieszkały przy ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstraße) udawał się do domu, został niedaleko swojego miejsca zamieszkania zaatakowany przez Franza Quandta, również zamieszkałego przy tej samej ulicy. Quandt zbił go tak mocno szklaną butelka, że ten musiał udać się do lekarza. Q. już wcześniej, w środę i w niedzielę, zaatakował butelką innego młodego chłopaka i poturbował go tak mocno, że ten odniósł poważne obrażenia. Wobec Q. toczy się właśnie postępowanie karne - o tym pisała elbląska prasa w marcu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Co nowego w oświacie? Z początkiem nowego roku szkolnego pan Saffenberg, nauczyciel uczący w Piątej Szkole dla Chłopców zostanie przeniesiony do Drugiej Szkoły dla Chłopców. Z kolei pan Mueller, nauczyciel z Czwartej Szkoły dla Dziewcząt zostanie na własne życzenie w tym samym czasie przeniesiony do Piątej Szkoły dla Dziewcząt, a na jego miejsce zostanie powołany nauczyciel Braun (AZ, sobota, 17.03.1900 r.). Ze spraw sądu ławniczego Czeladnik kominiarski Wilhelm Reinmann z Elbląga przybył 2 stycznia tego roku do Jegłownika (niem. Fichthorst) i chciał wynająć u tamtejszego właściciela gospody nazwiskiem Stiep kwaterę. Na prośbę gospodarza Reinmann przekazał mu swoje dokumenty, wyrwał mu je jednak zaraz, gdy Stiep chciał się przekonać o ich prawdziwości. Przy tej okazji Reinmann obraził gospodarza i zaczął wymachiwać mu przed oczami kijem od miotły. Stiep kazał mu natychmiast opuścić jego lokum. Gdy ten jednak tego nie uczynił, musiał zostać wyproszony siłą. Wtedy Reinmann zaczął grozić Stiepowi śmiercią. Reimann, który już wcześniej był wielokrotnie karany, został skazany na miesiąc więzienia. Żona robotnika Emma Rückbrodt ukradła wraz z córką 3 lutego bieżącego roku z tutejszego dworca towarowego 86 funtów węgla kamiennego. Kobieta została skazana na jeden dzień więzienia, z kolei córka otrzymała jedynie naganę (AZ, niedziela, 18.03.1900 r.). Pchli cyrk w Domu Rzemiosła Pchli cyrk pod kierownictwem dyrektora Günthera, który wczoraj po południu w Domu Rzemiosła otworzył cykl swoich przedstawień, cieszył się dużym zainteresowaniem elblążan. Zaprezentowany program był bardzo interesujący. Można się bowiem zdziwić, jak wielką cierpliwością i wytrzymałością może wykazać się człowiek. […] Ten, kto przyjdzie zobaczyć pokaz, na pewno nie będzie się nudzić (AZ, wtorek, 20.03.1900 r.). Aresztowania w naszym mieście Dziś przed południem aresztowano służącą Rosę Spielvogel z Elbląga. Dziewczyna była zatrudniona u właściciela ziemskiego z Adamowa (niem. Ellerwald II Trift) i wykorzystała wczoraj okazję, że jej chlebodawcy są nieobecni, by ich okraść. Dziewczyna przetrzebiła wszystkie szafki, skąd ukradła złoty damski zegarek na łańcuszku, złotą i srebrną bransoletkę, dwa złote pierścionki i złotą broszkę. Dziś dziewczyna została przyłapana na tym, jak próbowała sprzedać zdobyte łupy pewnemu tutejszemu złotnikowi. Z kolei wczoraj doszło do aresztowania robotnika Bernharda Ludorfa z ulicy Słonecznej, który ubiegłej nocy groził, że zamorduje własną rodzinę i sam próbował się zabić (AZ, wtorek, 20.03.1900 r.). Co nowego w teatrze? W czwartek, 22 marca odbędzie benefis panny Alide Ballin. Na scenie tego dnia obejrzymy czteroaktową krotochwilę* Blumenthala i Kadelburga pt. „Großstadtluft” (pol. wielkomiejskie powietrze). Jubilatka wcieli się w rolę pani adwokat Antonii Lenz (AZ, środa, 21.03.1900 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej. *zabawny utwór sceniczny oparty na błahych konfliktach i intrygach

tłum. DK