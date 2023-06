Dawno temu w Elblągu... nauczyciel uratował ucznia

W drugi dzień zielonych świątek kilku chłopców pływało sobie w okolicy miejskiej pływalni. Trójka z nich popisywała się, jak świetnie potrafi pływać, kiedy to jeden z nich, nazwiskiem Jabs stracił siły i o mało nie utonął. Mimo że dwójka kolegów ruszyła mu na ratunek, nie udało im się uratować chłopca, ponieważ wytworzył się prąd i nieszczęśnik o mało nie utonął. Całe szczęście przepływał obok łódką nauczyciel Neumann, który wskoczył do wody i narażając swoje życie uratował chłopaka - o tym pisała elbląska prasa w czerwcu 1900 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Święto misyjne we Władysławowie

W drugi dzień Zielonych Świątek o godz. 14 w ogrodzie pana Kuhna we Władysławowie (niem. Ellerwald I Trift) odbędzie się święto misyjne. Świąteczną przemowę wygłosi inspektor misyjny Röppard z St. Chrischona ze Szwajcarii (AZ, niedziela, 03.06.1900 r.).

Letni festyn już w zielone świątki

Miejscowy Związek Wyrobników Krzeseł organizuje w drugi dzień zielonych świątek o godz. 16 swój pierwszy letni festyn w pięknie ozdobionym ogrodzie i salach domu pana Schmidta i Zachaua, przy ulicy Drzewnej 4 (niem. Holzstrasse) (AZ, niedziela, 03.06.1900 r.).

Wybryk przy ulicy Kowalskiej

Trzech mężczyzn pochodzących z wyższych sfer stało się wczoraj bohaterami pewnego wybryku. Mieli oni celowo przy ulicy Kowalskiej (niem. Schmiedestraße) zadeptać wystawione na zewnątrz do wystygnięcia ciasto przez tutejszego piekarza. Ponieważ nazwiska panów zostały ujawnione na posterunku policji, kara z pewnością nie ujdzie im na sucho (AZ, niedziela, 03.06.1900 r.).

Widowisko w Dużym Ogrodzie Zabaw

Okropne widowisko mieli przechodnie przebywający w sobotę w Dużym Ogrodzie Zabaw (niem. Gr. Lustgarten). Tego dnia pijana kobieta przewróciła się tam i nie mogła się podnieść. Ponieważ w krótkim czasie zbiegło się tam sporo ciekawskich gapiów, urzędnik policji zabrał nieprzytomną kobietę do aresztu policyjnego (AZ, środa, 06.06.1900 r.).

Dzida powodem bójki

Woźnica Friedrich Lange pracował w stoczni Schichaua na akord. Potrzebował on do swojej pracy stalową dzidę i zabrał ją robotnikowi nazwiskiem Schmidt. Mężczyźni zaczęli się wtedy kłócić i wtedy Lange uderzył Schmidta dzidą w ramię, wskutek czego Schmidt przez trzy tygodnie nie był zdolny do pracy. Prokurator wnioskował o trzy miesiące pozbawienia wolności. Sąd skazał Lange na dwa tygodnie więzienia, ponieważ Schmidt po zabraniu mu dzidy prowokował Langego do bójki (AZ, czwartek, 07.06.1900 r.).

Jubileusz mistrza tokarskiego

Mistrz tutejszego cechu tokarskiego J.G. Müller obchodził wczoraj 25-lecie pracy. Pod przewodnictwem drugiego mistrza C. Siegmunda odbyło się cokwartalne spotkanie cechu. Pan Siegmund pozdrowił jubilata w imieniu cechu i przekazał mu dyplom i srebrny puchar. Mistrz Mowitz przedstawił w krótkich słowach działalność jubilata i podkreślił przy tym, jak we wczesnych latach życia zawodowego gorliwie dążył on do wspierania cechu tokarskiego. Gdy w roku 1886 cech tokarski przechodził kryzys, pan Müller był tym, który pomógł pokonać kryzys i ożywił działalność cechu (AZ, piątek, 08.06.1900 r.).

Marsz przez Żuławy

Związek Sportowy organizuje w niedzielę, 10 czerwca marsz przez Żuławy. Start zaplanowano o godz. 14 spod mostu Leege Brücke (AZ, sobota, 09.06.1900 r.).

Kwartet z Lipska znów wystąpi przed elbląską publicznością

W jutrzejszą niedzielę w sali Domu Rzemiosła, a także w środę, 13 czerwca i w czwartek, 14 czerwca pełen humoru koncert da kwartet z Lipska (niem. Leipzig) pod dyrekcją panów Schmidta i Plätnera. Ponieważ kwartet charakteryzuje zdrowy, pobudzający serca humor, szczególnie mocno polecamy udział w tym wydarzeniu. Koncert rozpocznie się w niedzielę o godz. 19 a w dni powszednie o godz. 20 (AZ, niedziela, 10.06.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.