Więcej pieniędzy na sport

- Chcielibyśmy od przyszłego roku 0,5 proc. budżetu przeznaczyć na sport. To jest w granicach 5 mln zł, jeżeli weźmiemy pod uwagę dzisiejszy budżet – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga. – Pierwszy krok chcemy uczynić już teraz. Dołożyliśmy milion zł na promocję, teraz chcemy dołożyć kolejne dwa, w większości jako dotacje. Nie liczę nagród i stypendiów. Chcemy, aby była to taka sama zasada jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej 26 czerwca radni będą procedować uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet miasta. W tych zmianach mają znaleźć się dodatkowe pieniądze na sport. Skąd będą pochodzić?

- Odzyskaliśmy VAT z budowy basenu, to jest 16 mln zł. Zostaną one przeznaczone m. in. na odnowę nawierzchni dróg - 4 mln zł; 2,5 mln zł dokładamy do gospodarki odpadami – wyjaśniał Michał Missan, dodając, że na sport z tej puli władze miasta przeznaczą 1,85 mln zł.