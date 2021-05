Dawno temu w Elblągu... Nowy dyrektor w Akademii Pedagogicznej

W wtorek w auli Akademii Pedagogicznej, której podium zostało odświętnie przyozdobione kwiatami, odbyło się uroczyste powitanie nowego dyrektora placówki, prof. dr Friedricha. Wszystkie miejskie, państwowe i kościelne placówki wysłały na uroczystość swoich przedstawicieli. Licznie zjawili się także przedstawiciele ciała pedagogicznego jak i studenci – pisała elbląska prasa w maju 1929 r.

Szczególnie licznie reprezentowana była kadra pedagogiczna. Na wstępie wysłuchano dzieła Johanna Jacoba Frobergera "Toccata in a-moll" wykonanego na organach przez nauczyciela Bögera. Następnie chór akademicki pod kierownictwem nauczyciela Maschlera wykonał dzieło Bacha "Sprich ja zu meinen Taten", po czym głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, Sztuki i Kształcenia Ludowego, radca ministerialny Driesch. Przypomniał o uroczystym otwarciu Akademii przed trzema laty jako pierwszej takiej placówki, wspomniał także, że placówka po raz pierwszy świętuje zmianę dyrektora. [...] Podczas uroczystości powitano także nowego docenta, który rozpoczyna pracę w Akademii. [...]

Prof. dr Friedrich złożył przysięgę a także skierował podziękowania w kierunku mówców, podkreślając, że będzie dokładał wszelkich starań, by służyć kształceniu przyszłych pedagogów. [...] Szczególnie gorąco powitał nadburmistrza, który od początku był dobrym przyjacielem Akademii Pedagogicznej i zachęcił, by dalej pielęgnował tę elbląską tradycję. W szczególnie serdecznych słowach zwrócił się do swoich koleżanek i kolegów, dla których pragnie być doradcą, przyjacielem i przewodnikiem. [...] Uroczystość oficjalna zakończyła się odśpiewaniem chorału […] przy wtórze organów. Po części oficjalnej w hotelu centralnym (niem. Zentralhotel) przygotowano posiłek a po południu docenci i studenci Akademii spotkali się w Bażantarni (niem. Vogelsang). [...] (ET, środa, 08.05.1929 r.).

Bociany w Prusach Wschodnich

Liczenie gniazd w Prusach Wschodnich przyniosło nie tyle dla myśliwych, ile dla miłośników przyrody smutne wieści, a mianowicie, że zwykły bocian (ciconia alba) staje się w naszej prowincji coraz rzadszym gościem. Z kolei czarny bocian (ciconia nigra) już od dawna należy do bardzo rzadkich okazów w naszej prowincji (ET, wtorek, 07.05.1929 r.).

Wystawa kolonialna w Resursie Miszczańskiej

Już dziś na wystawie sklepu jubilerskiego Witzkiego przy ulicy Kowalskiej (niem. Schmiedestraße) można zobaczyć kilka prac, które zostaną pokazane podczas wystawy w środę, 8 maja w samo południe w Resursie Mieszczańskiej. A w jej ramach zobaczymy kosztowne przedmioty z brązu i wazy z Chin, indyjskie przedmioty z kości słoniowej, arabskie sztylety i miecze wykuwane ze srebra z niemieckiej części Afryki Wschodniej. Pośrodku elegancko wykonany plakat naszego lokalnego artysty Schmialka (ET, wtorek, 07.05.1929 r.).

Dodatkowe połączenia kolei nadzalewowej

W dniu Wniebowstąpienia Pańskiego oprócz planowych połączeń na trasie kolei nadzalewowej będą kursować dodatkowe połączenia. Wyjazd z Elbląga o godz. 5.45, przyjazd do Tolkmicka (niem. Toklemit) o 6.41. Z Tolkmicka wyjazd o godz. 6.50, w Elblągu 7.40. Pociągi zatrzymają się na żądanie na wszystkich stacjach [...] (ET, wtorek, 07.05.1929 r.).

Z danych policyjnych

W okresie od 30 kwietnia do 6 maja aresztowano 12 osób, w tym 7 za pijaństwo [...]. Na policję zgłosiły się 42 osoby bezdomne (ET, wtorek, 07.05.1929 r.).

Zbliża się Dzień Matki

W niedzielę, 12 maja przypada tegoroczny Dzień Matki. W naszym mieście sklepy będą otwarte w godz. 13-18 (ET, środa, 08.05.1929 r.).

Pierwszy wojskowy koncert w plenerze

W jutrzejsze święto Wniebowstąpienia w ogrodzie restauracji Sanssouci odbędzie się pierwszy w tym roku koncert w plenerze kapeli Malborskiej Reichswery pod kierownictwem mistrza muzycznego Hasso Bossa (ET, środa, 08.05.1929 r.).

Wycieczka drogą wodną do Jelonek

Motorówka "Pfeil" Przedsiębiorstwa Żeglugowego Schröter u. Co. organizuje jutro rano pierwszą tegoroczną wycieczkę do Jelonek (niem. Hirschfeld). Start o godz. 8.30 spod gospody Kretschmanna (ET, środa, 08.05.1929 r.).

Wystawa dekoracji w Domu Rzemiosła

W niedzielę, 12 maja i w poniedziałek, 13 maja w godz. 9-18 w Domu Rzemiosła (ulica Zbyszka Godlewskiego, niem. Kehrwiederstraße) zostaną wystawione prace wykonane podczas kursu dekoracji i pisma ozdobnego zorganizowanego przez Urząd Pracy. Urząd Pracy prosi interesantów o liczne odwiedzenie wystawy. [...] (ET, środa, 08.05.1929 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"