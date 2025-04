Dawno temu w Elblągu... płonęła piwnica sklepu monopolowego

- Już jutro w witrynach sklepowych firmy Philipp Wollenberg pojawi się flaga z ręcznie haftowanymi obrazami z pracowni artystycznej J. Bornowskiego - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Cesarzowa Wdowa Rosyjska pokazała się elblążanom z okna pociągu

Jej Królewska Mość Cesarzowa Wdowa Rosyjska* ze swoją świtą przybyła wczoraj po południu o godz. 15.37 rosyjskim dworskim pociągiem na tutejszy dworzec i ruszyła po sześciominutowym postoju, kiedy to została wymieniona lokomotywa, dalej do miejscowości Wierzbołów* (niem. Wirballen). Jej Królewska Mość zajęła miejsce przy wielkim oknie w wagonie salonowym i pokazała się nielicznym osobom obecnym na stacji. Pociąg składał się z ośmiu czteroosiowych wagonów i do Elbląga Cesarzowej towarzyszyli w podróży starszy inżynier cywilny z Dyrekcji Gdańskiej, szef Inspektoratu Maszynowego z Tczewa (niem. Dirschau) i urzędnik telegrafu technicznego. Resztę podróży z Elbląga do Wierzbołowa odbyli wyżsi urzędnicy Królewskiej Dyrekcji Kolei w Królewcu (niem. Königsberg), którzy byli już obecni na stacji w momencie przybycia pociągu (AZ, czwartek, 24.04.1902 r.).

Zaczepiał kobiety i groził im pobiciem

Wczoraj wieczorem aresztowano czeladnika rzeźnickiego Ernsta Kleina z Małej Góry Cudów (niem. Kl. Wunderberg). Mężczyzna upił się i na ulicy 3 Maja (niem. Johannisstrasse) biegał za kilkoma kobietami i groził im pobiciem. By zapobiec dalszym ekscesom, wezwano stróża, który aresztował awanturnika, czego domagał się sam sprawca (AZ, piątek, 25.04.1902 r.).

Nowy wagon kolejowy

Czteroosiowy wagon pasażerski trzeciej klasy zbudowany według nowego projektu wyruszył już wczoraj wieczorem po raz pierwszy w pociągu D relacji Berlin - Czernyszewskoje* (niem. Eydtkuhnen). Ma on znacznie szersze okna, które są wyposażone w mocny, prosty w obsłudze uchwyt na dole po zewnętrznej stronie. Pod każdym oknem znajduje się podnóżek, na który można stanąć, dzięki czemu w razie niebezpieczeństwa można łatwo wydostać się z pojazdu przez okno na zewnątrz (AZ, sobota, 26.04.1902 r.).

Pożar w piwnicy sklepu monopolowego

Wczoraj wieczorem krótko przed godz. 20 w piwnicy sklepu monopolowego przy Alei Grunwaldzkiej (niem. Holländer Chaussee) wybuchł pożar. Ekspedientka sklepu udała się z lampą do piwnicy, w której znajdowały się nafta i spirytus. Nagle rozlany spirytus zapalił się i ogień natychmiast pochłonął ubranie dziewczyny tak, że od góry do dołu stanęła w płomieniach. Płonąc, pobiegła do sklepu, gdzie kilku znajdujących się tam mężczyzn natychmiast zerwało z niej ubrania. Miała już jednak poważne oparzenia i musiała zostać natychmiast przewieziona do lekarza. Udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, a straż pożarna była w stanie opuścić budynek po krótkim czasie (AZ, sobota, 26.04.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.