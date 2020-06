Dawno temu w Elblągu... postawiono pomnik chwały na Gęsiej Górze

W ramach uroczystości 700-lecia miasta Elbląga zostanie spełnione życzenie elblążan. Wkrótce zostanie położony kamień węgielny pod budowę pomnika na cześć poległych podczas wojny światowej bohaterów. Pomnik będzie też godnym miejscem pamięci, przy którym będziemy wspominać naszych bohaterów podczas kolejnych rocznic - pisała elbląska prasa w 1937 r.

Gęsia Górka, położona w południowo-wschodniej części miasta, zmieni się znacząco w najbliższym czasie - zostanie ukoronowana pomnikiem pamięci. Powstanie tutaj wkrótce nowy widoczny symbol miasta, a ta część Elbląga otrzyma nowe oblicze (WZ, środa, 02.06.1937 r.).

Zderzenie na rogu Królewiecka-Pocztowa

Wczoraj wieczorem na rogu ulic Królewiecka (niem. Königsbergerstraße) i Pocztowa (niem. Poststraße) doszło do zderzenia auta osobowego z rowerem. Samochód najechał na rowerzystę i przewrócił go, wskutek czego doszło do uszkodzenia jednośladu. Nikt nie został ranny (WZ, środa, 02.06.1937 r.).

Zderzenie tramwaju z ciężarówką

Również wczoraj na ulicy Adolfa Hitlera (dzisiejsza 1 Maja) doszło do zderzenia tramwaju z pojazdem ciężarowym, który jechał od strony ulicy Młyńskiej. Był to niegroźny wypadek i nie było rannych. Nie zanotowano też żadnych szkód (WZ, środa, 02.06.1937 r.).

"Bomba" spadła na Szkołę na Górce

Wczoraj krótko po godz. 11 rozbrzmiał nagle sygnał alarmowy w Szkole na Górce (niem. Bergschule - była to jedna z najstarszych szkół powszechnych w ówczesnym Elblągu. Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Szkoła na Górce mieściła się w nim do 1945 r. W czasie drugiej wojny światowej była najpierw schronieniem dla uchodźców, a w 1945 r. została zamieniona na wojskowy lazaret. Po wojnie najpierw był tutaj szpital zakaźny, a w 1949 r. powstała w nim Szkoła Podstawowa nr 9. Budynek już nie istnieje. Do dzisiaj w Elblągu zachowały się jeszcze trzy podobne obiekty, m.in.: budynek Wyższego Seminarium Duchownego przy Bożego Ciała, siedziba Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego przy alei Tysiąclecia – źródło https://www.portel.pl/dawny-elblag/historia-elblaskich-ulic-odc-5).

Uczniowie nadstawiali uszu i po krótkiej chwili opuścili swoje sale lekcyjne, popędzili z prędkością wiatru schodami w dół do schronu. Ale nie tak, że jeden przez drugiego się potykał. [...] Mali chłopcy robili to we wzorowym porządku. [...] Podczas próby ataku bombowego okazało się na pewno jedno: schron w razie prawdziwego ataku nie spełnia dostatecznych wymogów dla wszystkich uczniów na wiele godzin przebywania w nim. Może on pomieścić 40-50 uczniów na czas trzech godzin, ale nie setkę dzieci, jak to było podczas wczorajszych ćwiczeń. [...] Rektor szkoły wyjaśnił, że w najbliższym czasie odbędą się prace nad powiększeniem schronów. W innym wypadku musiałby ulokować część uczniów w piwnicach sąsiednich budynków. By przygotować ich również na tę możliwość, będzie chciał to z nimi przećwiczyć. [...]

Także i w innych szkołach odbył się wczoraj alarm próbny. Popędziliśmy także szybko do Szkoły św. Mikołaja (niem. Nicolaischule - katolicka szkoła podstawowa znajdująca się wówczas w budynku obecnego Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Bożego Ciała 10, która zaczęła funkcjonować 12 października 1891 roku). Podobnie jak w Szkole na Górce piwnice tej szkoły nie spełniają wystarczających wymogów. Niektóre z nich są nawet mokre. Dlatego też uczniowie zostali wezwani na dziedziniec szkolny. [...]

Nie tylko w szkołach lecz także w innych częściach miasta można było zauważyć akcenty udziału w tygodniu ochrony przeciwlotniczej. Gdy dzieci bowiem wracały w południe ze szkoły, machały swoimi niebieskimi flagami z gwiazdą ochrony przeciwlotniczej, a tematem ich rozmów były ćwiczenia przeciwbombowe [...] (WZ, czwartek, 03.06.1937 r.).

Publikujemy teksty przypominające wydarzenia z roku 1937, dziejące się w naszym mieście i okolicach. Artykuły pochodzą ze zdigitalizowanych zasobów Biblioteki Elbląskiej, teraz sięgamy do "Westpreußische Zeitung".