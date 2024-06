Dawno temu w Elblągu... prezes centralnego banku odwiedził miasto

Königlichen Hof na początku XX wieku. Dzisiaj to ul. Krótka

Prezes Reichsbanku (centralny bank ówczesnych Niemiec, istniał do 1945 r. - red.), ekscelencja dr Koch, przyjechał wczoraj wieczorem pociągiem kurierskim do Elbląga i zatrzymał się w hotelu „Königlicher Hof”. Dziś prezes złożył wizytę w tutejszym oddziale Reichsbanku i udał się przedpołudniowym pociągiem do Malborka (niem. Marienburg) – o tym pisała elbląska prasa w czerwcu 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Wyprawa chóru do Szwajcarii Próchnickiej Chór kościelny św. Anny organizuje w przyszłą środę pod przewodnictwem swojego dyrygenta, dyrektora muzycznego Rasenberga wycieczkę do Szwajcarii Próchnickiej (niem. Dörbecksche Schweiz). Wyjazd specjalnym pociągiem kolei nadzalewowej zaplanowany jest z Elbląga o godz. 13.30. Uczestnicy wycieczki wyruszą z Nadbrzeża (niem. Reimannsfelde), nie będą się tam jednak zatrzymywać, w kierunku Doliny Próchnickiej (niem. Dörbeck Tal). Zapewniono wystarczającą ilość pokarmu duchowego i krzepiącego ciało. Wędrówkę żywą muzyką ma upiększyć podobno także kwartet waltorniowy. Powrót z Nadbrzeża koleją zaplanowany jest na wieczór na godz. 22 (AZ, sobota, 15.06.1901 r.). Uroczyste otwarcie nowej placówki opieki nad dziećmi W poniedziałek, 17 czerwca po południu o godz. 11 przy ulicy Długiej Niskiej 11/12 (niem. Lange Niederstraße, dzisiejsza ulica Browarna) odbędzie się uroczyste otwarcie nowo wybudowanego ośrodka opieki nad dziećmi. Na wydarzenie zaproszono przyjaciół i mecenasów placówki (AZ, sobota, 15.06.1901 r.). Włamanie na plac budowy na Schillingsbrücke Dziś przed południem doszło do włamania na plac budowy na Schillingsbrücke, którego właścicielem jest mistrz ciesielski Tiessen. Trzech chłopców włamało się tam i ukradło dużą ilość ubrań robotników. Dwóch włamywaczy zostało przyłapanych na gorącym uczynku, trzeciemu udało się zbiec. Na most wysłano oczywiście od razu funkcjonariuszy policji. Tym jednak udało się aresztować jedynie dwóch sprawców. Okazali się nimi Otto Schade i Heinrich Kaminski z Królewca (niem. Königsberg) (AZ, sobota, 15.06.1901 r.). Wokół pominka Schichaua powstało ogrodzenie Pomnik Schichaua w Małym Ogrodzie Zabaw (niem. Kl. Lustgarten) został pięknie ogrodzony. Obudowa, przedstawiająca wazony, to kute żelazo, które zostało pięknie wykonane w warsztacie ślusarskim Karstädt und Hopp (AZ, niedziela, 16.06.1901 r.). Trzecia Szkoła dla Chłopców wybiera się na wycieczkę Dwanaście klas Trzeciej Szkoły dla Chłopców wybiera się w dzisiejsze popołudnie o godz. 14 pod opieką swoich nauczycieli na spacer na Dębicę (niem. Dambitzen). W wycieczce weźmie udział korpus flecistów i bębniarzy złożony z uczniów, który będzie kroczył na przedzie grupy (AZ, środa, 19.06.1901 r.). Teatr letni zaprasza Przedstawienia w wykonaniu teatru letniego prowadzonego przez dyrektora Eduarda Wernera w „Domu Wypoczynkowym” spotykają się ponownie z bardzo dobrym odbiorem publiczności. Wczoraj wieczorem mogliśmy zobaczyć najpierw na scenie komedię pt. „Podróż poślubna” (niem. „Die Hochzeitsreise”) Benedixa. Gra wypadła bardzo dobrze. Dyrektor Werner zagrał wdzięczną rolę profesora Lamberta w najlepszy możliwy sposób. Jego żona Antonie znalazła doskonałe zastępstwo w osobie pani Friedy Rücker. Oboje za swoje wspaniałe role zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Pan Edwin Stempel zagrał kozaka Hohnensporna tak doskonale, że nie można było przestać się śmiać. […] Możemy więc z czystym sercem polecić naszym czytelnikom odwiedziny letniego teatru w „Domu Wypoczynkowym” (AZ, czwartek, 20.06.1901 r.). Lipscy śpiewacy znów w Elblągu Kwartet śpiewaków i komików założony przez Raimunda Hanke, który od lat cieszy się w naszym mieście wielką popularnością, organizuje w niedzielę, 23 czerwca i w poniedziałek, 24 czerwca w Domu Rzemiosła humorystyczne recitale piosenek. Popularni wokaliści po raz kolejny zaoferują bogaty wybór solidnego humoru i artystycznych popisów wokalnych (AZ, piątek, 21.06.1901 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

