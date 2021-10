Dawno temu w Elblągu... przy ulicy Bożego Ciała napadnięto na rekruta

Mleczarz Erdmann wdał się przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) w kłótnię z młodymi ludźmi. Pewien rekrut rzucił w jego kierunku na odchodnym złośliwy żart. Erdmann nie pozostał mu dłużny, poszedł za nim i wbił żołnierzowi głęboko nóż w ramię. Nożownik został natychmiast aresztowany - o tym pisała elbląska prasa w październiku 1914 roku. Zobacz, o czym jeszcze pisano.

Mały artysta

Na wystawie księgarni przy Wewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Innerer Mühlendamm, dzisiejsza 1 Maja) wystawiono dwa obrazy ucznia, które są wyrazem jego talentu i patriotyzmu. Obrazki są kolorowe i pokazują postacie naszego Cesarza* i zwycięzcy na wschodniej granicy Niemiec, generała von Beneckendorffa i Hindenburga**. Autorem obrazków jest 12-letni uczeń pierwszej klasy szkoły hanzeatyckiej (ENN, środa, 14.10.1914 r.).

Odszedł szanowany elblążanin

Ubiegłej nocy po krótkiej chorobie w wieku 71 lat odszedł do wieczności szanowany mieszkaniec naszego miasta kupiec Unger. Pan Unger brał udział przez długie lata w posiedzeniach rady miejskiej jako protokolant. Był także jednym z najstarszych członków koła śpiewaczego Liedertafel. W podziękowaniu za jego ogromne wsparcie koło śpiewacze wokalistek Liedertafel, mianowało go honorowym przewodniczącym. Podobnie Męski Królewiecki Związek Śpiewaczy mianował go honorowym członkiem. Także braterstwo św. Grzegorza oraz loża stracili swojego długoletniego wiernego członka (ENN, środa, 14.10.1914 r.).

Apelujemy o przekazywanie historycznych dokumentów

W obecnym stanie trwania wojny zalecamy uchronienie przed zniszczeniem wszelkich dokumentów o wartości historycznej, których strata byłaby niepowetowana dla historii naszego państwa, miasta czy rodzin. Apelujemy do wszystkich osób, które są w posiadaniu dokumentów o wartości historycznej jak akt, ksiąg z protokołami, pamiętników, kronik, ważnych listów, ksiąg rachunkowych, planów itp., by oddały je na przechowanie Królewskiemu Państwowemu Archiwum w Gdańsku (niem. Danzig), które gwarantuje zachowanie praw własności osobie przekazującej dokumenty. Właściciele nie poniosą żadnych kosztów w związku z powyższym procesem (ENN, środa, 14.10.1914 r.).

Polepszenie sytuacji na elbląskim rynku pracy

Podczas gdy po wybuchu wojny duża liczba zakładów musiała ograniczyć swoją działalność, stopniowo poprzez zatrudnienie nowej siły roboczej udało się rozszerzyć działalność poszczególnych zakładów. Niestety nadal brakuje w naszym mieście wykwalifikowanych robotników. Jednak także dla niewyuczonych pracowników jest sporo pracy. O bezrobociu nie ma więc w Elblągu mowy (ENN, piątek, 16.10.1914 r.).

Parafia św. Mikołaja ostrzega wiernych

Z parafii świętego Mikołaja otrzymaliśmy taką oto wiadomość: “W ostatnim czasie krążą w naszej wspólnocie katolickiej listy, mające rzekomo chronić swoich wiernych. Próbowano także wymóc na księgarniach, by te sprzedawały ten kicz. Treść tych listów jest tak niewiarygodnie głupia, że nawet średnio rozsądny człowiek nie powinien dać temu wiary. Zawierają one wierutne kłamstwa na temat rzekomo cudownych wydarzeń, co jest bluźnierstwem, a także obiecują niestworzone rzeczy, odnosząc się w swej istocie do przesądów i zabobonów. Przykładowo taki świstek obiecuje każdemu, kto będzie go przy sobie nosił, ochronę przed trafieniem kulą czy przed wrogim ostrzałem z dział. Katoliccy chrześcijanie, którzy wierzą w takie bzdury, nie tylko się ośmieszają lecz także popełniają ciężki grzech wierząc w zabobony. Dlatego też ostrzegamy przed przyjmowaniem i szerzeniem tego typu listów” (ENN, piątek, 16.10.1914 r.).

Teatr miejski tymczasowo zamknięty

Kwestia otwarcia miejskiego teatru jest szeroko dyskutowana w wielu kręgach, ale przez wzgląd na sytuację polityczną tymczasowo wstrzymano się od podjęcia decyzji o jego otwarciu. Krążą pogłoski, że otwarcie wrót teatru będzie możliwe dopiero wtedy, gdy zakończą się decydujące bitwy na Wschodzie i Zachodzie […] (ENN, piątek, 16.10.1914 r.).

*chodzi o Wilhelma II Hohenzollerna (27.01.1859-04.06.1941) – ostatni niemiecki cesarz i król Prus - źródło: Wikipedia

** chodzi o Paula von Beneckendorffa i von Hindenburga (02.10.1847-02.08.1934) – niemieckiego dowódcę, feldmarszałka i polityka, w latach 1925-1934 prezydenta Republiki Weimarskiej i III Rzeszy – źródło: Wikipedia.

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".