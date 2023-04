Dawno temu w Elblągu... rekordowy nabór do wyższej szkoły dla dziewcząt

Wyższa Szkoła dla Dziewcząt, następnie mieściło się tu Liceum im. Cesarzowej Augusty Wiktorii

W czwartek do Wyższej Szkoły dla Dziewcząt (Hohere Tochterschulee, dzisiaj budynek I LO - red.) dołączyło 60 nowych uczennic. Obecnie liczba wszystkich uczennic wynosi 322. Jest to liczba, jakiej nie osiągnięto od 11 lat. Piąta klasa ze względu na zbyt dużą ilość uczennic musiała zostać podzielona. Z kolei podział klasy drugiej, który jest niemniej pożądany, niestety nie może dojść do skutku ze względu na zbyt małą ilość nauczycieli, mimo że w porozumieniu z przewodniczącym rady miasta została stworzona nowa posada nauczycielska, która na razie prowizorycznie została obsadzona przez pannę Fridę Grack - o tym pisała elbląska prasa 22 kwietnia 1900 r. O czym jeszcze pisała?

Zacni goście przyjadą na zwodowanie cesarskiego torpedowca W imprezie, która odbędzie się 23 kwietnia w związku z wodowaniem setnego wybudowanego tym razem dla niemieckiej cesarskiej marynarki torpedowca w stoczni Schichaua, wezmą udział lub potwierdzili swój udział m.in. tacy goście jak: książę zu Dohna ze Słobit* (niem. Schlobitten), admirał i dyrektor stoczni von Prittwitz i Gaffron z Gdańska (niej. Danzig), tajny radca budowlany marynarki Veith z Kilonii (niem. Kiel), kapitan korwety** Schäfer z Kilonii, kapitan lejtnant Mische z Kilonii, inżynier sztabowy marynarki Stehr z Kilonii, mistrz budownictwa maszyn marynarki Schulz z Kilonii, starszy radca budowlany marynarki Beck z Drezna (niem. Dresden), oprócz tego przebywająca w Elblągu komisja nadzorująca budowę w składzie: starszego radcy budowlanego marynarki Meschlenburga i mistrza budowlanego statków marynarskich Bergemanna. Z Królewca (niem. Königsberg) przybędzie premier rządu von Brandt, z Gdańska starszy radca prezydialny von Barneckow, z Berlina ekscelencja dr Schulz, prezes niemieckiej kolei. […] (AZ, sobota, 21.04.1900 r.). Incydent przy ulicy Bożego Ciała Wczoraj po południu przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) zamieszkały przy Wielkiej Górze Cudów (niem. Gr. Wunderberg) robotnik Rudolf K. został pobity kijem przez szewca z ulicy Niskiej (niem. Lange Niederstrasse). K. odniósł wskutek tego poważne obrażenia głowy (AZ, czwartek, 19.04.1900 r.). Okładał pieściami kobietę na ulicy Wczoraj wieczorem aresztowano robotnika Alberta Reimera z Zawady (niem. Pangritz Kolonie), ponieważ ten wielokrotnie i mocno uderzył pięścią w twarz na Małym Placu Zabaw (niem. Kl. Exerzierplatz) kobietę V. z ulicy Torów Powroźniczych (niem. Reiferbahnstraße, w czasach powojennych ulica ta znana była jako Blacharska) (AZ, czwartek, 19.04.1900 r.). Kto zniszczył ubrania młodej pracownicy dworca? W ostatnich dniach pewnej zatrudnionej w bufecie tutejszego dworca dziewczynie Auguście R. przydarzyło się nieprzyjemne zdarzenie. Dziewczynie rozcięto bowiem wszystkie ubrania. Nie oszczędzono nawet parasola i rękawiczek. Rzeczy były przechowywane w zamkniętym pokoju w szafie. Pokój musiał zostać otwarty za pomocą dorobionego po kryjomu klucza. Niestety nie udało się ustalić, kto dopuścił się tak złośliwego i podłego czynu (AZ, sobota, 21.04.1900 r.).



Zakłócali spokój nocą W nocy z soboty na niedzielę doszło do ekscesów z udziałem robotnika Hermanna T. z ulicy Rybnej (niem. Fischer Vorberg) i Emila G. z ulicy Malborskiej (niem. Innerer Marienburgerdamm). Mężczyźni darli się wniebogłosy idąc ulicą 3 Maja (niem. Johannisstraße) i Dworcową (niem. Bahnhofstraße). Gdy kazano im przestać, uderzyli w twarz stróża nocnego i uciekli. Ponieważ jednak zostali rozpoznani, nie unikną kary (AZ, środa, 25.04.1900 r.).



Młodzi chłopcy aresztowani Wczoraj aresztowano chłopców Richarda Theila i Carla Gerechta. Jak wyznali, przyjęli oni w prezencie od aresztowanego niedawno chłopca Josepha Gehrmanna większą sumę pieniędzy, mimo że wiedzieli, że pochodzą one z kradzieży (AZ, środa, 25.04.1900 r.).



* chodzi o Ryszarda Wilhelma von Dohna, ur. 17 sierpnia 1943 r. w Turynie, zm. 21 sierpnia 1916 r. w Wilnie, pruskiego polityka, przyjaciela cesarza Wilhelma II - Wikipedia

* * klasa współczesnych okrętów umiarkowanej wielkości Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.

tłum. DK