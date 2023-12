Dawno temu w Elblągu... rzucano nożami i burakami

Katolickie Stowarzyszenie Ludowe z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) zorganizowało wczoraj wieczorem w sali domu gościnnego „Concordia” Wigilię. Podczas imprezy miały miejsce przemowy, zapalono choinkę, śpiewano kolędy, a dzieci deklamowały wiersze. Ponad setka dzieci członków związku otrzymała prezent w postaci tzw. kolorowego talerza - pisała o Elblągu prasa na przełomie XIX i XX w.

Apel o inne miejsce zbiórki

Wielkim nieporozumieniem jest fakt, że chłopcy, którzy chcą wziąć udział w zajęciach sportowych, zbierają się z reguły na ulicy (na Wewnętrznej Grobli Malborskiej, dzisiejsza ulica Malborska). Ulica nie jest właściwym miejscem na zbiórkę dla setek chłopców. Nawet gdyby na ulicy Malborskiej nie panował duży ruch samochodowy, łatwo może dojść do wypadku i dosłownie cudem jest, że do tej pory nie wydarzyło się żadne nieszczęście. Ponieważ przy miejskiej hali sportowej znajduje się miejski plac (podwórze Drugiej Szkoły dla Chłopców), byłoby wskazane, jeśli istnieje taka możliwość, wykorzystać to podwórze jako miejsce zbiórki dla chłopców. Kilka szkół jak np. Szkoła Realna czy Staromiejska Szkoła dla Chłopców wysyła swoich uczniów pod opieką nauczycieli sportu do hali sportowej. Polecamy więc taki sposób działania także innym placówkom szkolnym, w przypadku gdy podwórze Drugiej Szkoły dla Chłopców nie będzie mogło być wykorzystane na cele zbiórek. W żadnym wypadku nie powinno się bowiem stosować dotychczasowych praktyk (AZ, wtorek, 18.12.1900 r.).

Morderstwo czy nieszczęśliwy wypadek?

Dziś przed południem przy Treideldamm w pobliżu odlewni Schichaua w rzece Elbląg znaleziono ciało starszego mężczyzny. Z tyłu głowy ujawniono głęboką ranę kłutą, z której wypływała krew. Mężczyzną tym okazał się robotnik August Schulz, zamieszkały przy ulicy Różanej (niem. Kl. Rosenstraße) […]. Ciało zostało przewiezione do miejskiego szpitala (AZ, wtorek, 18.12.1900 r.).

W mieście grasują złodzieje

W nocy z piątku na sobotę ukradziono mieszkance Elbląga Karolinie N. zamieszkałej przy Małej Górze Cudów (niem. Kl. Wunderberg) z piwnicy, do której włamali się złodzieje, 20 funtów miodu. Z kolei ubiegłej nocy złodzieje próbowali dostać się na wystawę sklepu przy ulicy Rybackiej (niem. Fischerstraße) należącej do mistrza tokarskiego L. Złodzieje wyłamali przy tym lufcik znajdujący się przy okratowaniu. Zostali przyłapani, jednak udało im się zbiec (AZ, wtorek, 18.12.1900 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Marynarz Johann Hannack i robotnik Bernhardt Eckm z Tolkmicka (niem. Tolkemit) zostali oskarżeni o poważną kradzież. W nocy na 20 stycznia bieżącego roku ukradli oni rybakowi nazwiskiem Stehsau pręty, które potem sprzedali. Hannack był już karany za równie poważne kradzieże. Prokurator w jego przypadku wziął jeszcze raz pod uwagę okoliczności łagodzące i wnioskował dla niego o karę jednego roku pozbawienia wolności, a dla Ehma o trzy miesiące więzienia. Sąd wymierzył ostatecznie Hannackowi karę jednego roku i trzech miesięcy więzienia i nakazał go natychmiast aresztować, a Ehmowi trzy miesiące więzienia (AZ, środa, 19.12.1900 r.).

Pracownik fabryki Karl Wendt z Malborka (niem. Marienburg) został oskarżony o to, że 12 listopada bieżącego roku rzucił w robotnika Petersa nożem do obierania buraków. Oskarżony był wtedy mocno pijany i najpierw Peters zaczął rzucać w niego burakami. Mężczyzna otrzymał wyrok 6 tygodni więzienia i jednego tygodnia aresztu. Na poczet kary zaliczono mu dwa tygodnie spędzone w areszcie (AZ, środa, 19.12.1900 r.).

Koncert bożonarodzeniowy już wkrótce

W niedzielę, 23 grudnia o godz. 18.15 w kościele Najświętszej Marii Panny elbląski chór kościelny organizuje pod kierunkiem dyrektora muzycznego Rasenbergera przy współudziale kapeli Pelza bożonarodzeniowy koncert muzyczny. Zebrane datki z koncertu zostaną przeznaczone na cele wspólnoty zajmującej się opieką nad ubogimi i chorymi (AZ, środa, 19.12.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.