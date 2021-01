Dawno temu w Elblągu... świętowano 130-lecei Resursy Humanitas

W tym miesiącu najstarsza kulturalna instytucja w naszym mieście Resursa Humanitas obchodzi uroczystość 130-lecia istnienia. Godło resursy czyli uniesione do złożenia przysięgi dłonie oznacza, że instytucja ta upatruje swój cel w pielęgnowaniu wiernej przyjaźni i spotkań towarzyskich, a jej interesująca […] historia jest dowodem na to, że cel ten służący wyżej wymienionym ideałom zawsze obowiązywał - czytamy w elbląskiej prasie z 1928 roku. Resursa Humanitas (zwana popularnie Kasynem) mieściła się przy dzisiejszym parku Planty.

Mimo różnych zmiennych wydarzeń od czasów jej utworzenia Resursa Humanistas była dla swoich członków chętnie uczęszczanym miejscem wesołych spotkań i zabawnej rozrywki. […] Nazwę Humanistas nadano Resursie w 1841 roku […], ponieważ chciano w ten sposób wyrazić humanitarne dążenia instytucji […]. W 1846 roku generalne zgromadzenie podjęło ważną decyzję o zakupie Casinogarten i wybudowaniu własnego domu, którego wykonanie zostało przekazane mistrzowi murarskiemu Früchtingowi i cieśli Krause.

Pod koniec września 1848 roku dom był gotowy i 13 października został przekazany społeczeństwu przez ówczesnego zwierzchnika Hahna. Nowa sala taneczna została otwarta w sylwestra podczas balu. Posiadając własny dom Resursa szybko rozwinęła swoją działalność (wcześniej wielokrotnie zmieniała adresy i nie miała własnego lokum). W kolejnych latach doszło do planowej rozbudowy domu z nowymi salami i pokojami socjalnymi. Najpierw latem 1864 roku doszło do rozbudowy wschodniego skrzydła, z kolei w 1870 roku piękny ogród został przekształcony według planów architekta ogrodów, dyrektora Schondorfa w Oliwie. […]

Rozbudowa zachodniego skrzydła miała miejsce w 1893 roku i od tego czasu dom i ogród mają taki wygląd jak dzisiaj. Do rozpoczęcia wojny budynek i ogród służyły dotychczasowym celom, jednak po jej wybuchu zostały udostępnione na cele lazaretu. […] 1 października 1916 roku wojsko oddało społeczności nieruchomość. Wskutek użytkowania w celach wojennych powstało wiele zniszczeń. Z biegiem czasu udało się przywrócić Resursie jej dawny blask […]. Resursa liczy obecnie około 500 zwyczajnych i około 300 nadzwyczajnych członków […] (ET, wtorek, 17.01.1928 r.).

Impreza zimowa w Domu Rzemiosła

Katolickie Stowarzyszenie Robotnicze przy parafii świętego Mikołaja świętowało w Domu Rzemiosła jak co roku nadejście zimy. Udział był tak liczny, że duża sala ledwo mogła pomieścić przybyłych gości. Po muzycznym występie w wykonaniu kapeli Pelza głos zabrał przewodniczący proboszcz Kather. […] Członkowie Stowarzyszenia Robotniczego zaprezentowali sztukę pt. "Z warsztatu" pokazując tym samym, że nie tylko mężczyzna jest tą osobą, która uczęszcza do pracy, by zarabiać na rodzinę, lecz także, że mają wielkie poczucie humoru i jedyną w swoim rodzaju filozofię życiową. Wielkie brawa otrzymała hiszpańska krotochwila pt. "Casperle strażnikiem nocnym" w wykonaniu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego [krotochwila - utwór sceniczny, służący rozrywce. Posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem - Wikipedia]. Udana impreza zakończyła się tańcami (ET, środa, 18.01.1928 r.).

To pewne! Powstanie nowy posterunek policji

Są coraz lepsze perspektywy w sprawie budowy posterunku policji, o której wielokrotnie szczegółowo pisaliśmy na naszych łamach. Niedawno przybyła do Elbląga komisja rządowa, która pertraktowała z tutejszymi organami w sprawie projektu budowy. Jedyne co możemy dziś na pewno powiedzieć to to, że budowa posterunku policji dojdzie do skutku (ET, czwartek, 19.01.1928 r.).

Śnieg pokrył całe miasto

Śnieg, który dzisiejszej nocy padał bez ustanku, zamienił nasze miasto w piękny obrazek. Napadało go tyle, że od samego rana na ulicach na pewno będą rozbrzmiewać dzwonki sań, a młodzież szkolna będzie się rzucać śnieżkami. Zrobiło się zimniej, więc jest nadzieja, że biały puch nie zamieni się szybko w chlapę, jak to miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Na myśl o ponownej odwilży przechodzą nas dreszcze (ET, czwartek, 19.01.1928 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"