Dawno temu w Elblągu: Sypali chodniki popiołem

Wskutek utrzymującego się mrozu ulice stały się tak śliskie, że znów istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się. Przypominamy więc właścicielom nieruchomości o obowiązku sypania chodników przed posesjami popiołem lub piaskiem, żeby uniknąć wypadków. Sprzeniewierzenie się tym nakazom może mieć nieprzyjemne skutki. Jeśli dojdzie bowiem do nieszczęśliwego wypadku na chodniku wskutek poślizgnięcia się, odpowiada za to właściciel danej posesji – przypominała gazeta „Elbinger Tageblatt” 4 stycznia 1928 roku.

Wjechał w wystawę sklepową

Wczoraj przed południem w wystawę sklepową wjechał pewien młody mężczyzna, który, jak udało nam się dowiedzieć, nie miał prawa jazdy. Jechał on samochodem ciężarowym z Grobli Młyńskiej (niem. Mühlendamm) na Wewnętrzną Groblę Młyńskiej (niem. Innerer Mühlendamm, dzisiejsza 1 Maja), stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w wystawę sklepową Tengelmanna, skutkiem czego wystawa zamieniła się zgliszcza. Obok wystawienia rachunku za wyrządzone szkody sprawa będzie miała swój finał w sądzie (ET, poniedziałek, 02.01.1928 r.).

Wykład w siedzibie Towarzystwa Żydowskiej Historii i Literatury

We wtorek w siedzibie Towarzystwa Żydowskiej Historii i Literatury wykład pt. "My Żydzi i księga" wygłosi radca naukowy dr Willy Corn z Wrocławia (niem. Breslau) (ET, poniedziałek, 02.01.1928 r.).

Zderzenie na rogu Stary Rynek/Mostowa

Na niebezpiecznym rogu ulic Stary Rynek (niem. Alter Markt) - Mostowa (niem. Brückstraße) auto zderzyło się z ciężarówką. Mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na niezbyt dobrą widoczność dla ruchu drogowego na skrzyżowaniu Stary Rynek/Mostowa, na którym doszło do wielu wypadków. Należałoby postawić tam znak drogowy. Na pewno byłoby to jakieś ułatwienie. Tak długo jak nie pojawi się tutaj znak drogowy, będzie dochodzić do wypadków.

Wczoraj w południe ciężarówka z węglem nadjeżdżała z ulicy Kowalskiej (niem. Schmiedestraße) w kierunku ulicy Stary Rynek i zderzyła się z autem jadącym ulicą Stary Rynek z dużą prędkością w kierunku ulicy Mostowej i Rzeźnickiej (niem. Fleischerstraße). Kierowca powinien zatrzymać auto tak szybko jak to możliwe, co nie udało się z powodu śliskiej nawierzchni. Auto wjechało w furmankę tak, że jego lewy błotnik został wgnieciony.

Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, doszło do poważnej kłótni między naocznymi świadkami a zbiegającą się zgrają w kwestii, kto jest winny w tym wypadku? Nie obyło się bez komicznych scen. Nagle można było bowiem usłyszeć wielki huk. Pewien chłopak upadł na ziemię, jakby ktoś go zastrzeli i leżał jak długi na ziemi. Wszyscy wybuchli śmiechem. Okazało się, że kierowca samochodu ciężarowego uruchomił silnik i ponieważ wóz nie ruszył od razu, rura wydechowa wydała "strzał" (ET, środa, 04.01.1928 r.).

"Stary Fritz" w pałacu filmowym "Film Eck"

"Stary Fritz" (niem. "Der alt Fritz"), najnowszy film z serii Fredericus Rex Film, w którym Otto Gebühr [niemiecki aktor teatralny i filmowy, który wystąpił w 102 filmach wydanych w latach 1917-1954, znany z roli króla Prus Fryderyka Wielkiego w wielu filmach - Wikipedia] po raz ostatni odtwarza rolę "starego Fritza", od dziś leci w pałacu filmowym Film Eck, a mianowicie część pierwsza pt. "Pokój" (niem. Frieden). Druga część "Zakończenie" (niem. "Ausklang") pojawi się w kinach po tym, jak skończy się w kinach emisja pierwszej (ET, środa, 04.01.1928 r.).

Samobójstwo w sąsięku

43-letni robotnik Behrendt z Petristraße 11 zakończył swoje życie przez powieszenie. Powody samobójstwa nie są jeszcze znane. Behrendt był zatrudniony w firmie spedycyjnej Thiel. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Wczoraj po południu znaleziono go po dłuższych poszukiwaniach w sąsieku [wydzielona część stodoły, w której magazynuje się siano, zboże lub słomę] firmy Thiel. Dopiero gdy robotnik Haffke stwierdził, że brakuje paska, zaczęto snuć domysły, że Behrendtowi mogło stać się coś złego. Mężczyzna zostawił piątkę dzieci (ET, sobota, 07.01.1928 r.).

