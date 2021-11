Dawno temu w Elblągu... uczciwy znalazca oddał zgubę

W niedzielę pewien młody urzędnik zgubił w drodze do urzędu pocztowego portfel z pokaźną sumą pieniędzy i ze względu na panujący ruch stracił nadzieję na odzyskanie zguby. Uczciwy znalazca nadał jednak w poniedziałek ogłoszenie w gazecie i młody mężczyzna odzyskał swoją zgubę. Ogromna była oczywiście radość, gdy ponownie ją zobaczył! - o tym pisała elbląska prasa w 1914 roku. Zobacz, o czym jeszcze pisano.

Co nowego w teatrze?

By wspomnieć zmarłego w tym roku artystę Paula Heyse, w czwartek w elbląskim teatrze zostanie wystawione jego dzieło pt. “Hans Lange” (ENN, czwartek, 19.11.1914 r.).

Trzyletnie dziecko utonęło w Kumieli

W dniu pokutnym po południu utonął w rzece Kumiela (niem. Hommel) zostawiony bez opieki trzyletni synek kowala Jabłonowskiego zamieszkałego przy ulicy Widok (niem. Ackerstrasse) (ENN, czwartek, 19.11.1914 r.).

2800 jeńców rosyjskich udało się do obozu jenieckiego

We wtorek przed południem przez nasz dworzec przyjeżdżał długi pociąg z około 2800 rosyjskimi więźniami z frontu wschodniego udający się do obozu jenieckiego. 100 rosyjskich jeńców zatrudnionych do tej pory w Elblągu zostało rano odprowadzonych na ten pociąg i przetransportowanych do obozu (ENN, czwartek, 19.11.1914 r.).

Pogrzeby zmarłych żołnierzy

Ponieważ kościół św. Anny jest obecnie kościołem garnizonowym, pogrzeby zmarłych nie odbywają się już na cmentarzu przy kościele Trzech Króli a na nowym cmentarzu św. Anny (ENN, piątek, 20.11.1914 r.).

Złote gody

Złote gody świętował grabarz zatrudniony przy kościele św. Wojciecha na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie) Johann Krause i jego żona Maria z domu Stegmann. Para otrzymała prezent od pary cesarskiej w kwocie 50 marek i prezent od zarządu kościelnego. Oba prezenty wręczył parze wielebny Ganswindt (ENN, piątek, 20.11.1914 r.).

Rzeczy znalezione na Poczcie Cesarskiej

W przedsionku tutejszej poczty miejskiej zostawiono następujące rzeczy: czarny fartuch, torebkę damską a nawet damski kapelusz. Czas odbioru zagubionych rzeczy mija 29 listopada względnie 10 i 22 grudnia. Po upływie tego czasu przedmioty przypadną kasie zapomogowej poczty w Gdańsku (niem. Danzig) (ENN, sobota, 21.11.1914 r.).

Angielski Zdrój z pomocą swoim żołnierzom

Browar Angielski Zdrój (niem. Englisch Brunnen) wysłał swoim znajdującym się na polu walki żołnierzom każdemu po skrzynce z bożonarodzeniowymi podarkami z następującą zawartością: 1 spodnie, 1 koszula, 1 ręcznik, jedna chusteczka do nosa, jedna para skarpetek, 1 para nauszników na uszy, połowa butelki rumu, 25 cygar, jedna pętka kiełbasy, pół funta kawy, jedna szósta funta herbaty, pół funta cukru, pół funta czekolady, dwa tuziny pierników, jedna sztuka mydła, świeczki. Podobne zorganizowanie się pracowników Angielskiego Zdroju da może też innym firmom albo pracodawcom przykład i bodziec do tego, by w podobny sposób pomyśleli o swoich znajdujących się obecnie na polu walki pracownikach. Nasi żołnierze są bowiem w potrzebie (ENN, sobota, 21.11.1914 r.).

Wykład w Domu Rzemiosła

W poniedziałek w Domu Rzemiosła wykład wygłosił prof dr. Mueller na temat swoich przeżyć na pokładzie parowca pocztowego “Goeben” w porcie Vigo. Na początku października w auli Królewskiego Gimnazjum mogliśmy usłyszeć podobne interesujące przeżycia profesora w ramach podobnego wykładu […] (ENN, wtorek, 24.11.1914 r.).

Wyższe ceny za bilety na niedzielne przedstawienia w teatrze

W następną niedzielę na deskach miejskiego teatru zostanie zaprezentowana pierwsza w tym sezonie opera pt. “Marta” Flotowa”. Niestety wstęp nie będzie kosztował mało, jak to było do tej pory. Od teraz zabrano zniżki na niedzielne przedstawienia teatralne. Ta podwyżka jest konieczna, ponieważ zainteresowanie teatrem w dni robocze jest za małe (ENN, wtorek, 24.11.1914 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".