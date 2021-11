Dawno temu w Elblągu... w Szkole Cesarzowej Augusty Wiktorii odbył się wieczór muzyczny

Wczoraj wieczorem Szkoła Cesarzowej Augusty Wiktorii zorganizowała w auli wieczorek muzyczny połączony z deklamacjami na rzecz Czerwonego Krzyża, by uprzyjemnić naszym walczącym na froncie żołnierzom święta Bożego Narodzenia, które jest świętem miłości. Nie był to wieczorek mający na celu pokazać muzyczne talenty i umiejętności uczennic i zaprezentować je przed szerszą publicznością. Tym razem te umiejętności miały posłużyć szczytnemu celowi, posłużyć miłości i wdzięczności w stosunku do tych, którzy poświęcają swoje życie w krwawej walce za naszą Ojczyznę. […] Na koncert przybyło wielu gości, więc zarówno goście jak i artyści powinni się cieszyć z sukcesu, jakim ostatecznie okazał się ten koncert - o tym pisała elbląska prasa w listopadzie 1914 roku. Zobacz o czym jeszcze pisano.

Bożonarodzeniowe datki dla lazaretów

Zrozumiałym jest fakt, że w okresie świąt Bożego Narodzenia, który jest świętem miłości, należy szczególnie pomyśleć o walczących na polu walki żołnierzach a przede wszystkim o rannych. Jest to czas miłości bliźniego, gdy wiele rodzin rezygnuje z obdarowywania prezentami swoich najbliższych i przeznacza zaoszczędzoną sumę na cele Czerwonego Krzyża. Godna uznania jest także inicjatywa dyrektorów szkół, która angażuje uczniów do zbierania datków na prezenty bożonarodzeniowe dla naszych lazaretów. Każdy daje chętnie wedle tego, ile posiada. Jednak sposób zbierania datków powinien się zmienić. Mamy obawy przed dawaniem dzieciom pieniędzy bezpośrednio do rąk. Lepiej by było, gdyby dzieci otrzymały puszki, które magistrat z pewnością by zapewnił. Powodów, dla których należałoby tak zrobić, nie trzeba tu chyba przytaczać. Jednak warto uczulić dzieci, by “nie wodziło ich na pokuszenie” (ENN, czwartek, 26.11.1914 r.).

Dobre zdanie o Elblągu

Dobre zdanie na temat Elbląga mają pasłęczanie w tych trudnych czasach wojny, kiedy to większość potrzebnych do życia towarów jest niewystarczająca. Stało się niedawno, że pewien pasłęczanin przybył do Elbląga z ponad 20 dzbanami, które chciał zapełnić olejem gazowym. Jednak ten dzielny mężczyzna otrzymał jedynie jednen dzban oleju, ponieważ również tego towaru u nas brakuje (ENN, niedziela, 29.11.1914 r.).

Klub śpiewaczy Volksliedertafel idzie z duchem czasu

Wczoraj po południu koło śpiewacze Volksliedertafel zaprosiło swoich czynnych członków i mentorów na wspólne świętowanie do Winnicy (niem. Weingrundhorst) i za tym głosem podążyła spora liczba osób. Dzięki zaangażowaniu pana Schrötera sala została pięknie ozdobiona, a pośrodku roślinnych dekoracji postawiono popiersie cesarza. O godz. 16 Volksliedertafel pod przewodnictwem nauczyciela Günthera rozpoczęło uroczystość śpiewem, były to oczywiście pieśni patriotyczne i ludowe. […] Zebrano datki w niemałej kwocie 75 marek. Impreza zorganizowana przez Volksliedertafel okazała się zgodna z duchem czasu i jej powtórka spotka się na pewno z wielkim zainteresowaniem (ENN, poniedziałek, 30.11.1914 r.).

Koło śpiewacze Liedertafel uprzyjemnia czas rannym

Koło śpiewacze Liedertafel zorganizowało wczoraj w poszczególnych lazaretach krótki koncert dla rannych żołnierzy, by w ten sposób choć trochę ich rozweselić. W tej pielgrzymce po lazaretach, która rozpoczęła się w “Voitshause”, wzięło udział 40 panów […]. Następnie złożono wizytę w “Erholungsheim”, a następnie w miejskim szpitalu. Wszędzie koncert został przyjęty gromkimi brawami, również rozdanie cygar spotkało się z podziękowaniami ze strony rannych (ENN, poniedziałek, 30.11.1914 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".