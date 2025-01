Dawno temu w Elblągu....zniknął nauczyciel

- W tajemniczych okolicznościach w dni świąteczne zniknął nauczyciel Taube. Pan Taube od 1 kwietnia ubiegłego roku pracuje w jednej ze szkół, jest jeszcze kawalerem i ma nieco ponad 30 lat. W święta pan Taube miał zamiar wyjechać i w tym celu spakował już swoje rzeczy. W każdym razie podróż nie odbyła się lub pan Taube nie zabrał ze sobą bagażu, co jest mało prawdopodobne. Od tego czasu mężczyzna zniknął - pisały gazety w styczniu 1902 r. O czym jeszcze pisały?

Wieczorek dla kobiet w hotelu Raucha

Tutejszy Związek Kupiecki organizuje w jutrzejszy wieczór w hotelu Raucha wykład dla kobiet. Podczas spotkania doktor Max Lehber będzie mówił na temat „Carmen Sylwii”* (AZ, wtorek, 07.01.1902 r.).

*chodzi o Elżbietę zu Wied (ur. 29 grudnia 1843 w Neuwied, zm. 2 marca 1916 w Bukareszcie) – królową Rumunii. Elżbieta wychowywała się w Prusach. Mająca artystyczną duszę królowa Elżbieta spędzała wiele godzin w swych apartamentach, pisząc wiersze lub powieści albo też grając na fortepianie. Wykazywała także zdolności malarskie. Tworzyła pod pseudonimem „Carmen Sylva” – Wikipedia.



Co nowego w teatrze

We wtorek, 7 stycznia po raz ostatni na scenie zobaczymy przyjętą w ostatnią niedzielę w wypełnionym po brzegi widzami teatrze z wielkim entuzjazmem sensacyjną sztukę pt. „Tkacze” (niem. Die Weber). Z kolei w środę zaplanowano w programie krotochwilę pt. „Inspektor wagonów sypialnych” (niem. Schlafwagencontrolleur). Bilety na tę sztukę można nabyć z pięćdziesięcioprocentową zniżką. W czwartek, 9 stycznia odbędzie się premiera nowej sztuki pt. „Czerwona suknia wieczorowa” (niem. Die rote Robe) autorstwa von Brieuxa (AZ, wtorek, 07.01.1902 r.).



Zmarł kupiec Albert Dyck

W sobotni poranek zmarł nagle kupiec Albert Dyck. Tego dnia mężczyzna pił kawę i nagle upadł i zmarł. Przez 22 lata prowadził w Elblągu własną działalność gospodarczą. Najpierw pracował w firmie Euss & Dyck, a od roku 1896 na własny rachunek w swojej firmie. 1 lutego miał zamiar zrezygnować z działalności i przeprowadzić się ze względów prywatnych do Sopotu (niem. Zoppot), gdzie już wynajął mieszkanie. Pan Dyck miał 44 lata (AZ, wtorek, 07.01.1902 r.).



Poważnie ranny w wyniku kłótni

Czeladnik ślusarski Rudolf R. z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza ulica Traugutta) został poważnie ranny nożem i obrzucony kamieniami. Pokłócił się on bowiem z robotnikami Edwardem Philippem i Paulem Lange z Zewnętrznej Grobli Młyńskiej, którzy koniec końców doprowadzili go do wyżej wymienionego stanu (AZ, wtorek, 07.01.1902 r.).



Groził ludziom nożem

W sobotnie południe przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) zostało zaatakowanych bez żadnego powodu kilka osób przez robotnika Fritza Lidnera z ulicy Gwiezdnej (niem. Sternstraße). Mężczyzna rozdarł im ubranie, a nawet groził nożem. Aby zapobiec dalszym ekscesom, B. został aresztowany (AZ, wtorek, 07.01.1902 r.).



Zbliżają się urodziny Cesarza

Urodziny Cesarza będą, jak co roku, świętowane w kasynie, w którym zostanie zorganizowany uroczysty bankiet (AZ, środa, 08.01.1902 r.).



Nauczyciel Taube poszukiwany

Bezczelna kradzież

W jednym ze sklepów z papierosami przy ulicy Stoczniowej (niem. Schichaustraße) pojawili się wczoraj dwaj młodzi mężczyźni i poprosili o jedną paczkę papierosów. W czasie, gdy sprzedawca był zajęty szukaniem towaru, jeden z mężczyzn chwycił leżącą na ladzie paczkę papierosów i uciekł ze sklepu. Oczywiście jego towarzysz zmył się równie szybko. Niestety nie udało się złapać mężczyzn (AZ, czwartek, 09.01.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.