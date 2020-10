Dawno temu w Elblągu… Główny plac miasta tonął w ciemnościach

Plac Fryderyka Wilhelma (dzisiejszy plac Słowiański)

Nasze ojczyste miasto Elbląg staje się coraz bardziej jasne. Wszystkie najważniejsze ulice są wieczorem oświetlone. Tylko główny plac miasta stanowi wyjątek, nazywa się więc go już "ciemnym punktem Elbląga". Jest to najważniejszy punkt naszego miasta, plac Fryderyka Wilhelma (niem. Friedrich Wilhelm Platz, dzisiejszy plac Słowiański), więc tam, gdzie stoi ratusz. Prawdą jest, że ludzie pracujący w ratuszu oświetlają to miejsce wewnętrznym światłem, ale po godz. 18 mają już wolne i wtedy gasną światła a plac robi się strasznie posępny. Trzeba więc jak najszybciej zadbać o to, by w tym miejscu po godzinie 18 pojawiło się oświetlenie elektryczne […] - czytamy w gazecie „Elbinger Tageblatt” z 30 października 1925 roku.

Elbląski akcent w filmie o Kolumbie Film o Kolumbie, który miał być wyświetlony w ubiegłym tygodniu w elbląskim kinie, wejdzie na ekrany w środę, 21 października i w czwartek, 22 października. Jak już wspominaliśmy, przemowę wstępną do filmu przed seansem wygłosi komandor porucznik Rödenbeck z Berlina, tak więc film zapowiada się zachęcająco, tym bardziej, że statek pokazany w filmie pochodzi z zakładów Schichaua (ET, poniedziałek, 19.10.1925 r.). Wnoszenie dziecięcych balonów do przedziałów dla palących jest zabronione Wielokrotnie bowiem przez wnoszenie balonów do przedziału dla palących dochodziło do nieszczęśliwych wypadków. Zdarzało się, że balon przy dotknięciu papierosa zajął się ogniem a współpasażer doznał poważnych oparzeń. Ten zakaz tyczy się odtąd także naszego regionu (ET, poniedziałek, 19.10.1925 r.). Znany niemiecki poeta wystąpi w Elblągu Max Halbe, który z okazji swoich 60. urodzin jest obecnie wszędzie wspominanym i szanowanym poetą, przyjedzie do Elbląga, by w ramach Niemieckiego Wieczorku w niedzielę, 25 października o godz. 20 w Realnym Gimnazjum czytać swoje utwory. Zachwyt, z jakim zostały przyjęte jego spotkania w innych miastach, zapowiada dobrą rozrywkę, która słuchaczy choć na kilka godzin wyrwie z codziennego życia i będzie pożywką dla życia duchowego. [Max Halbe (ur. 4 listopada 1865 w Koźlinach, zm. 30 listopada 1944 w Neuötting) był niemieckim dramaturgiem i głównym przedstawicielem naturalizmu. Dzisiaj twórczość Halbego jest niemal zapomniana, a teatry niezwykle rzadko sięgają po jego sztuki. Jest honorowym obywatelem Gdańska i Malborka - Wikipedia] (ET, piątek, 23.10.1925 r.). Nie wyrzucajmy odpadów na ulicę Dzień w dzień odnosi się wrażenie, że skórki od owoców, ogryzki, kawałki szkła, butelki i tym podobne rzeczy są wyrzucane i pozostawiane na publicznych drogach, ulicach, placach a także w miejskich ogrodach i zieleńcach. Te często niebezpieczne zanieczyszczanie miejsc publicznych, ulic i zieleńców jest nie tylko zupełnym przejawem bezwzględności w stosunku do innych ludzi ale także przede wszystkim jest karalne. Naruszenie obowiązujących ustaw grozi mandatem karnym a nawet karą więzienia. Często dochodzi bowiem do nieszczęśliwych wypadków spowodowanych poślizgnięciem się na resztach owoców itp. [….] (ET, piątek, 30.10.1925 r.). Czym skorupka za młodu nasiąknie… Karana już wcześniej Maria F. z Elbląga odpowiadała właśnie przed sądem za paserstwo i naruszenie prawa. Kobieta wysyłała swojego 11-letniego syna na żebry. Ten skorzystał z okazji i ukradł pewnemu mężczyźnie z niezamkniętego pokoju torbę, w której znajdowało się 12 marek. Torebkę i pieniądze oddał matce, która je w części wydała. Kobieta została skazana na trzy tygodnie więzienia i dwa tygodnie aresztu (ET, sobota, 31.10.1925 r.). Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".

tłum. DK