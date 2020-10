Dawno temu w Elblągu… Muzycy dali koncert w zakładach Komnicka

W wielkiej montażowni zakładów samochodowych Komnick A.G. we wczorajsze popołudnie miało miejsce wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Znany również i w naszym mieście z kameralnych występów wieczorowych kwartet Schulze Prisca zaoferował się, że da godzinny występ dla urzędników i robotników całych zakładów Komnicka - czytamy w elbląskiej prasie z 1925 roku.

Ogromna, przeznaczona do tej pory do celów pracy hala, w której utworzono prowizoryczne podium, ledwo co pomieściła ogromną liczbę słuchaczy, których zebrało się 4 -5 tysięcy, ponieważ pracownicy mogli zaprosić również na koncert członków rodziny. Muzycy oprócz muzyki Griega i Haydna zaprezentowali pieśni ludowe. Gromkie oklaski publiczności były najlepszym dowodem na to, że wspaniała gra zrobiła wielkie wrażenie na słuchaczach. Artyści przyznali, że jeszcze nigdy nie grali takiego koncertu w fabryce i przed tak liczną publicznością składającą się z warstwy robotniczej. Ten niecodzienny obrazek został uwieczniony na fotografii (ET, piątek, 09.10.1925 r.).

Telegram z gratulacjami od nadprezydenta Prus Wschodnich

Nadprezydent Prus Wschodnich wysłał szybownikowi Schulzowi telegram o następującej treści: "Serdeczne gratulacje z powodu pobicia rekordu świata w szybownictwie. Całe Prusy Wschodnie cieszą się z tego wielkiego sukcesu. Pozdrawiam pełen dumy ze swojego dzielnego rodaka. Zier, nadprezydent Prus Wschodnich (ET, piątek, 09.10.1925 r.).

W miejskim kinie sensacja

W miejskim kinie można obejrzeć film sensacyjny. O dużym zainteresowaniu filmem świadczy wysoka frekwencja. "Über den Wolken", film z serii szlagierów Harrego Peela w kolejnych dniach pojawi się na ekranach naszego kina. Film jest ciągiem trzymających w napięciu przygód dżentelmena, człowieka o mocnych nerwach, który w najtrudniejszych sytuacjach zachowuje stoicki spokój. Film opowiada jego historię i jest splotem różnych przygód. W film wpleciono też ciekawe sceny cyrkowe. Jedna scena szczególnie zapiera dech w piersiach widzów a mianowicie skok spadochronowy konia z balonu. Nie mniejsze wrażenie robi komedia, wyświetlana zaraz po filmie pt. "Ulubieniec tatusia" (niem. Vaters Liebling). Jest na tyle zabawna, że na pewno kąciki ust publiczności co chwilę będą podnosić się do góry (ET, piątek, 09.10.1925 r.).

W pałacu filmowym zobaczymy operetkę

Pałac filmowy "Film-Eck" zapowiada po raz pierwszy zmianę w swoim programie. Szlagierem programu jest sześcioaktowa operetka filmowa pt. "Ponieważ nim jesteś" (niem. "Weil du es bist"). Nie jest to jedna z tych śpiewogier, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, ale film z muzyką, specjalnie tworzoną na potrzeby filmu. Jest to kompozycja Maxa Rolanda, twórcy muzyki Friedens Rex. Muzyczne prowadzenie tego specjalnego występu w Elblągu przejął wraz ze swoim zespołem artystycznym, kapelmistrz Herrmann z Berlina. Główne role w filmie zostały obsadzone przez znanych aktorów. Nadprogramowo zostanie wyświetlona komedia pt. "On ma chorobę morską" (niem. "Er ist seekrank") z Haroldem Lloydem w roli głównej (ET, piątek, 09.10.1925 r.).

Jubileuszowe mecze

W dzisiejszej części ogłoszeniowej Hansa publikuje program niedzielnych meczów jubileuszowych. Przed i po południu zaplanowano mecze, a uczestnictwo w nich z pewnością opłaci się każdemu widzowi (ET, piątek, 09.10.1925 r.).

Nielegalne radio

Elektryk Kurt F., obecnie zamieszkały w Wismar, został ukarany za to, że bez zezwolenia podłączył swój odbiornik radiowy do linii pocztowej, naruszając w ten sposób warunki ustawy radiowej. Został za to skazany na 6 dni więzienia lub uiszczenie opłaty w kwocie 30 marek (ET, sobota, 10.10.1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt".