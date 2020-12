Dawno temu w Elblągu… Narzekano na śliskie chodniki

Ciągle należy przypominać naszym mieszkańcom o tym, by nie zapominali sypać chodników w celu uniknięcia wypadków w czasie panujących obecnie warunków pogodowych. Obecnie w wielu miejscach w Elblągu narażamy nasze zdrowie i życie. Wspomnieć należy m.in. o odcinku między pocztą a ulicą Bożego Ciała (niem. Leichnamstrasse), odcinku wokół ratusza czy wzdłuż ulicy Gwiezdnej (niem. Junkerstrasse) – pisała gazeta Elbinger Tageblatt 10 grudnia 1925 roku.

Wiele miejsc przy Grobli Młyńskiej nie należy do najbezpieczniejszych czy na zbiegu tej ulicy z ulicą Świętojańską (dziś 3-Maja, niem. Johannisstrasse). Są to miejsca, gdzie odbywa się komunikacja miejska. Płytki chodnikowe są tam z powodu wilgoci i mroźnego wiatru jak wypolerowane. Wypadków można oczywiście uniknąć poprzez posypanie tych miejsc, co jest teraz nawet bardziej wskazane niż, gdy na chodniku leży śnieg. Sypcie więc piasek na chodniki i nie narażajcie proszę życia i zdrowia waszych bliźnich wskutek waszego niedbalstwa (ET, czwartek, 10.12.1925 r.).

Zaginął 13-letni chłopiec

W środę, 2 grudnia zaginął 13-letni Ernst Fischer zamieszkały w Elblągu, ul. Studzienna 4 (niem. Hinterstrasse). Chłopiec wybrał się razem z kolegami na polowanie z nagonką. W drodze powrotnej oddalił się od grupy z powodu zmęczenia. Było to na Freiwalderweg. Prawdopodobnie stało mu się coś złego. Wszelkie informacje w sprawie zaginionego można zgłaszać na komisariacie policji, ratusz, pokój nr 2 (ET, piątek, 04.12.1925 r.).

Palenie w halach teatru jest zabronione

Ile razy mówiliśmy i pisaliśmy o tym, ale nadal zakaz ten jest łamany. Pewien mężczyzna Sch. został z tego powodu ukarany przez sąd ławniczy mandatem w kwocie 15 marek. Mężczyzna odwołał się od wyroku we wszystkich instancjach, aż sąd ławniczy w Berlinie nakazał sądowi rejonowemu w Elblągu ponownie rozpatrzyć sprawę. Ten złagodził karę i obniżył mandat do 9 marek. Obniżył także koszta procesu (ET, sobota, 05.12.1925 r.).

Pożar przy Bożego Ciała

Nieuwaga podczas suszenia łóżka była przyczyną pożaru, do którego doszło w sobotę o godz. 13 przy ulicy Bożego Ciała 8 (niem. Leichnahmstrasse). Kobieta położyła na przegrzany piec siennik, który zapalił się. Stojąca obok rama łóżka również się zajęła. Straż pożarna szybko ugasiła pożar, co uchroniło budynek przed większymi szkodami (ET, poniedziałek, 07.12.1925 r.).

Wieczór japoński w kawiarni Gold

W sobotę wieczorem w kawiarni Gold dla urozmaicenia odbyło się zapowiadane od jakiegoś czasu "Japońskie Święto Kwiatów". Gustowne dekoracje pomieszczeń połączone z wystąpieniami muzycznymi domowej kapeli tworzyły odpowiednią atmosferę, która […] pozwoliła publiczności spędzić kilka miłych godzin. Zgromadzeni dali się ponieść magii tego wieczoru i po trudach pracy oddali się miłej rozrywce (ET, poniedziałek, 07.12.1925 r.).

W świątecznym nastroju

W niedzielę, 13 grudnia o godz. 16 w hali gimnastycznej przy ulicy Malborskiej (niem. Marienburger Damm) szkoła rzemiosła organizuje wieczorek bożonarodzeniowy dla rodziców. Podczas imprezy przewidziano występy muzyczne, teatralne i ćwiczenia sportowe (ET, czwartek, 10.12.1925 r.).

Przedstawienie na zakup instrumentów

W poniedziałek, 15 grudnia o godz. 19.30 Państwowe Gimnazjum organizuje w auli przedstawienie muzyczne, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup instrumentów i nut (ET, czwartek, 10.12.1925 r.).

Wykład historyczny w Domu Wypoczynkowym

O niemieckich grobach wojennych za granicą będzie opowiadał w piątek, 11 grudnia o godz. 20 w Domu Wypoczynkowym pan Otto z berlińskiego magistratu. Będzie to wykład z pokazem slajdów z inicjatywy Związku Ludowego "Deutscher Kriegsgräber Fürsorge" (ET, czwartek, 10.12.1925 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"