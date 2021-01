Dawno temu w Elblągu… obchodzono jubileusz 60-lecia fabryki pieców

Fabryka pieców H. Monath została założona w 1868 roku przez ojca i brata obecnego właściciela Hermanna Monath. Z małej fabryki rozwinęła się w znaczącą firmę przemysłową. Ze swoją powierzchnią wielkości 500 mkw jest to największa fabryka pieców w południowo-wschodnich Prusach – pisała elbląska prasa w 1928 roku.

Fabryka (funkcjonowała w pobliżu rzeki przy ulicy Am Elbing 26, to okolice dzisiejszego Muzeum – red.) dysponuje czterema piecami do wypalania. W jednym z nich kafle są wypalane, w drugim wypalone kafle są schładzane, w trzecim są składowane, a czwarty zapełniony jest kaflami, które mają zostać wypalone. W zakładzie obok firma produkuje przenośne piece kaflowe i kuchenki, a jego specjalnością jest produkcja wielkich kuchenek do szpitali i restauracji (ET, poniedziałek, 16.01.1928 r.).

Hit w kinoteatrze Lichtspielhaus

Film pt. "Lekka kawaleria", który obecnie można obejrzeć na ekranach kinoteatru "Lichtspielhaus", gromadzi za każdym razem pełną widownię. Obsadzenie ról aktorami z najwyższej półki oraz niecodzienna, trzymająca w napięciu akcja, która rozgrywa się na początku wojny na granicy austriacko-rosyjskiej, przyczyniły się do wielkiego sukcesu tego filmu (ET, poniedziałek, 09.01.1928 r.).

Znak firmowy fabryki kafli H. Monath (fot. Muzeum Archeologiczno-Historyczne)

Film o królu Fryderyku w kinie Film-Eck

Z kolei w kinie Film-Eck zobaczymy obecnie drugą część filmu z cyklu Fridericus Rex. Film pod tytułem "Zakończenie" pokazuje obrazy z ostatnich dni życia i działalności wielkiego króla (ET, wtorek, 10.01.1928 r.).

Wykład biblijny przy ulicy Roona

"Biblia podstawą prawdziwej wiary" - tak brzmi tytuł kolejnego wykładu, który w środę w sali wykładowej przy ulicy Roona (niem. Roonstraße, nazwana tak na cześć Albrechta Roona, feldmarszałka pruskiego, dzisiejsza ulica Ratuszowa) wygłosi pan Guldenpfennig (ET, poniedziałek, 09.01.1928 r.).

Kolejna dawka wiedzy o historii żydowskiej

W siedzibie Stowarzyszenia Żydowskiej Historii i Literatury w czwartek rabin dr Neufeldt będzie kontynuował cykl swoich wykładów o "Najnowszej historii ludu żydowskiego" (ET, wtorek, 10.01.1928 r.).

Zderzenie tramwaju z furmanką

Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na rogu ulic Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße)/Królewiecka (niem. Königsbergerstraße). Tego dnia furmanka zderzyła się z tramwajem linii 2. Kierowca furmanki wskutek mocnego uderzenia wypadł z wozu, jednak całe szczęście obyło się bez urazów (ET, piątek, 13.01.1928 r.).

Zdjęcia to najlepsza reklama

Miejska informacja turystyczna apeluje w części ogłoszeniowej do amatorów fotografowania Elbląga o dostarczanie zdjęć. Zdjęcia zostaną zamieszczone w albumie "Malownicze Prusy Wschodnie", gdzie Elbląg i nasze piękne okolice będą mogły być podziwiane również poza granicami naszego regionu (ET, piątek, 13.01.1928 r.).

Lód na rzece się topi, żegluga wkrótce ruszy?

Od około 14 dni na Wiśle w okolicy Tczewa (niem. Dirschau) nie ma już lodu, więc być może wkrótce ruszy żegluga, jeśli tylko powoli na to stan wód. Na razie w porcie nadal nie ma ruchu. Z powodu niepewnego stanu utrzymania się lodu w górnym biegu Wisły, gdzie pod wpływem łagodnej aury lód może nagle ulec załamaniu i wskutek niskiego stanu wód, nie należy spodziewać się szybkiego rozpoczęcia żeglugi (ET, sobota, 14.01.1928 r.).

Jubileusze duchownych w diecezji warmińskiej

Jubileusz 25-lecia (srebrne gody) w biskupstwie warmińskim w roku 1928 będą obchodzić następujący duchowni: ksiądz dr Otto Miller ze Zwierzna (niem. Thiergart) (okręg malborski), duchowny dyrektor Bruno Primmel z Lidzbarka Warmińskiego (niem. Heilsberg), ksiądz Paul Schwartz z Bażyn (niem. Basien) koło Ornety (niem. Wormditt), ksiądz Teschner z Międzylesia (niem. Schönwiese) koło Dobrego Miasta (niem. Guttstadt), profesor dr Georg Grunwald z Regensburga i ksiądz Klemens Sierigk z miejscowości Lichnowy (niem. Gr. Lichtenau).

Wszyscy świętować będą 8 lutego. 26 kwietnia z kolei srebrne gody obchodzić będą: profesor dr Paul Jedzink z Braniewa (niem. Braunsberg) i profesor dr Max Meinertz z Münster (Westfalia), a 21 czerwca […]: dziekan Leo Neumann ze Sztumu (niem. Stuhm), ksiądz Andreas Rhode z miejscowości Rogiedle (niem. Regerteln) koło Dobrego Miasta (niem. Guttstadt), ksiądz Franz Tietz z Lichtenau koło Pieniężna (niem. Mehlsack) i ojciec Franz Radau z Godesberga nad Renem (ET, poniedziałek, 16.01. 1928 r.).

