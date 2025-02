Dawno temu w Elblągu… odbył się bal karnawałowy

Bal na ostatki zorganizowany przez Resursę „Humanitas” cieszył się dużym zainteresowaniem. Imprezy organizowane przez to stowarzyszenie cieszą się sporą popularnością, ponieważ bardzo stawia się tu na tańce i panuje tu pewnego rodzaju niewymuszona swoboda. […] Również wczoraj w kasynie odbyły się tańce, które trwały do rana środy popielcowej – pisała elbląska prasa w lutym 1902 roku. O czym jeszcze pisała?

Rada miejska obraduje na temat budowy nowego szpitala

W przyszły poniedziałek podczas nadzwyczajnych obrad rada miejska będzie debatowała na temat budowy nowego szpitala (chodzi o szpital przy obecnej ul. Żeromskiego – przyp. red.) . Pierwszy projekt nie spotkał się z aprobatą radnych, ponieważ kosztorys był za wysoki (1 400 000 marek). Projekt burmistrza Pillarza poddano kilku zmianom i obecnie koszty budowy mają opiewać na kwotę 1 100 000 marek. Ponieważ darowizna firmy Schichaua w kwocie 150 000 marek mogła w międzyczasie wzrosnąć do 200 000 marek ze względu na odsetki, miasto musiałoby zdobyć jeszcze 900 000 marek na budowę (AZ, sobota, 16.02.1902 r.).

Spotkanie na temat wycinki w kadyńskich lasach

W sobotnie przedpołudnie baron von Sternburg przybył do Kadyn (niem. Cadinen), by naradzić się z radcą ziemskim von Etzdorfem odnośnie wycinki drzew w kadyńskich lasach (AZ, sobota, 08.02.1902 r.).

Złote gody

Szyper Johann Jochem wraz z małżonką świętuje 22 lutego złote gody. Z tej okazji jubilatom przekazano prezent w kwocie 30 marek. Pani i pan Jochem mają obecnie po 73 lata (AZ, czwartek, 13.02.1902 r.).

Co nowego w teatrze?

Szczególnie mocno zwracamy Państwa uwagę na mający się odbyć w piątek, 14 lutego benefis naszego znamienitego komika Emila Dortschacka. Na scenie tego dnia zobaczymy wielką burleskę pt. „Piękna Węgierka” (niem. Die schöne Ungarin). Bardzo mocno polecamy wybranie się na właśnie tę sztukę (AZ, piątek, 14.02.1902 r.).

Złapano nożownika

Właśnie udało się schwytać i aresztować nożownika, który przy ulicy Giermków zabił szewca Feliksa Schimanskiego. Okazał się nim marynarz Emil Guenther zamieszkały przy Wewnętrznej Grobli Malborskiej 19 (niem. Inn. Marienburgerdamm). Guenther usprawiedliwia swój czyn faktem, że był zupełnie pijany i nawet nie chce wiedzieć, jakiej rzeczy dokonał. Sam zranił się w rękę i nogę (AZ, piątek, 07.02.1902 r.).

Wycieczka sańmi do Łęcza

Dziś w południe elbląscy mistrzowie piekarscy wraz ze swoimi żonami zorganizowali przejażdżkę sańmi. Wycieczka wyruszyła z ulicy Gwiezdnej (niem. Sternstraße) do Łęcza (niem. Lenzen). W imprezie wzięła udział imponująca liczba osób (AZ, piątek, 14.02.1902 r.).

Aresztowany za pobicie rodziców

„Dobrym” synem okazał się czeladnik szewski Emil A. Przyszedł on wczoraj wieczorem pijany do swoich zamieszkałych przy ulicy Panieńskiej (niem. Fischervorberg) rodziców, wdał się z nimi w kłótnię i posunął się tak daleko, że pobił ich. By zapobiec dalszym ekscesom, na miejsce wezwano stróża, który aresztował człowieka, który to zapomniał o obowiązkach względem swoich rodziców (AZ, sobota, 16.02.1902 r.).

Oryginalny podgrzewacz do stóp

Oryginalnego podgrzewacza do stóp używa elblążanka, pani N. Po upieczeniu chleba bowiem, kładzie ona go do łóżka, żeby ogrzać sobie stopy. Smacznego życzymy więc tym, którzy usiądą przy stole pani N. (AZ, sobota, 16.02.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.