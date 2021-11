Dawno temu w Elblągu…. Odbyła się zbiórka gier planszowych

„Zostaliśmy poproszeni o przekazanie wiadomości, że nadal można przekazywać lazaretom gry planszowe, takie jak domino czy warcaby itp, by pomóc naszym rannym milej spędzać czas. Za zbiórkę odpowiada pan Funk. Gry należy przynosić do apteki polskiej, wejście boczne. Pan Funk przekaże je potem lazaretom – pisała elbląska prasa w listopadzie 1914 r.

Uczcili pamięć poległych

Wczoraj wieczorem w Domu Rzemiosła odbyło się zebranie Związku Wojennego. Po wzniesieniu okrzyku na cześć Cesarza wspomniano w nekrologu poległych w ostatnim czasie na polu bitwy elblążan – informowała elbląska prasa w 1914 roku. Są nimi były portier Gottfried Schulz (uczestnik walk w wojnie z 1866 roku i z 1870/71 roku), kustosz gimnazjum realnego Balk […] i technik Fritz Eichler, poległy 10 października 1914 na terenie Polski, syn mistrza szewskiego Friedricha Eichlera. Następnie odbyła się koleżeńska dyskusja, rozmawiano także na temat ubezpieczenia wojennego (ENN, wtorek, 03.11.1914 r.).



Liczenie podróżnych

W dniach od 9 do 13 listopada odbędzie się liczenie podróżnych w pociągach w celach statystycznych (ENN, wtorek, 03.11.1914 r.).



Wojna i trudne zadanie kobiet

Stowarzyszenie “Dobro Kobiet” poprosiło nas o opublikowanie następującej informacji: Za mężczyznami, którzy z bronią w ręku bronią naszej Ojczyzny przed atakiem agresywnych wrogów, stoją kobiety, które muszą bronić swoich małych rodzin przed biedą i głodem. Wszystkie są dzielne i robią wszystko, co mogą, ale jak naprawdę dają sobie radę? Podczas gdy mężczyźni w czasach pokoju byli przygotowywani do czekających ich zadań, kobiety są w większości do swojego nieprzygotowane, pełne strachu i sfrustrowane wymaganiami, jakie stawia przed nimi teraz codzienne życie. Dla każdego, kto ma wyuczony zawód, jest praca, a co za tym idzie zarobek, kobiety sięgają po słabo płatne prace i często muszą korzystać z placówek charytatywnych, ponieważ w swojej młodości nie wyuczyły się zawodu. Nikt nie może przewidzieć, czego jeszcze przyszłość będzie wymagać od kobiet, dlatego każda dziewczyna, niezależnie od grupy społecznej, do jakiej przynależy, powinna wykorzystać ten czas, by wyuczyć się odpowiedniego do swoich zdolności i umiejętności zawodu. Na temat wyboru zawodu i perspektyw oraz na wszystkie związane z tym tematem pytania informacji udziela biuro doradztwa zawodowego Stowarzyszenia Dobro Kobiet w Gdańsku (niem. Danzig), Joppengasse 23 (ENN, środa, 04.11.1914 r.).



Koncert w kawiarni Central

Zapowiadana przed kilkoma dniami kapela artystów (kwartet pod dyrekcją Richarda Lascha) przybyła do kawiarni Central i wczoraj dała swój debiutujący występ. Właścicielowi kawiarni Central, panu Aue można pogratulować zorganizowania takiego przedsięwzięcia (ENN, czwartek, 05.11.1914 r.).



Schwytano szajkę młodocianych złodziei

Schwytano 10-letniego Alberta Schoppenhauera z Neugartenstraße i 12-letniego Karla Bohlmanna z ulicy Kuśnierskiej (niem. Kürschnerstraße), którzy wraz ze swoją szajką są odpowiedzialni za kradzieże w sklepach, na targach i za liczne nocne próby włamań (ENN, sobota, 07.11.1914 r.).

Lanie za kradzież kurtki

Z powodu kradzieży kurtki o wartości nie więcej niż 50 fenigów robotnik Gottfried Modenhauer, obecnie bez stałego miejsca zamieszkania, najpierw otrzymał baty, a potem został aresztowany. M. ma 58 lat […], pracował latem u właściciela ziemskiego Christiana Funcka w Mojkowie (niem. Möskenberg), gdzie początkowo pilnie pracował, jednak z czasem zaczął tęsknić za podróżami. Gdy odchodził, zabrał ze sobą kurtkę parobka. Gdy położył się spać, zabrano mu ukradzioną kurtkę, i spuszczono mu łomot (ENN, sobota, 07.11.1914 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z drugiego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Nachrichten".