Dawno temu w Elblągu… Teatr zapraszał na premierę

Dziś wieczorem na deskach elbląskiego teatru zobaczymy premierę komedii "Czuli krewni" Rodericha Benedixa [niemiecki komediopisarz, aktor i dyrektor teatru, urodzony 21 stycznia 1811 roku w Lipsku, zmarły 26 września 1873 roku tamże - Wikipedia]. W środę wieczorem zobaczymy z kolei zamiast sztuki "Rzemiosło pani Warren", która została odwołana z powodu choroby pani Kissling, sztukę "1200" za bardzo niską opłatę od 1,20 do 0,10 marki. W czwartek nie ma w programie żadnej sztuki a w piątek w programie "Ciocia Jutta i Kalkutta" - pisała gazeta "Elinger Tageblatt" w marcu 1928 r.

25 lat Towarzystwa Historii i Literatury Żydowskiej

W sobotę, 11 marca w swoim Domu Parafialnym Towarzystwo Historii i Literatury Żydowskiej będzie świętować 25-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystości przemówi rabin z Królewca (niem. Königsberg), dr Lewin (ET, sobota, 03.03.1928 r.).

Znamy termin egzaminów wstępnych

Egzaminy wstępne dla uczniów szkół podstawowych odbędą się 23 i 24 marca oraz 16 i 17 kwietnia. Dokładnie terminy dla poszczególnych szkół można sprawdzić w części ogłoszeniowej (ET, sobota, 03.03.1928 r.).

Koncert symfoniczny kapeli miejskiej już w niedzielę

W jutrzejszą niedzielę kapela miejska Pelza da wielki koncert symfoniczny. Usłyszymy między innymi symfonię D-dur Haydna, jak i utwory Ryszarda Straussa, Mozarta, Glucka i Wagnera. Koncert rozpocznie się punktualnie o godz. 18 w Domu Wypoczynkowym (ET, sobota, 03.03.1928 r.).

Wieczorek muzyczny w szkole tańca i gimnastyki

Szkoła tańca i gimnastyki pani Erny Schmatz Nitschmann organizuje w najbliższy wtorek wieczorek muzyczny. W programie znajdzie się między innymi pokaz pt. "Jak zmieniał się taniec przez ostatnie stulecia". Elbląskie Towarzystwo Nauczycieli Śpiewu również przedstawiło swój program na ten wieczór. Pieniądze zebrane podczas tego wydarzenia wpłyną na konto "Kobiet pracujących społecznie" i zostaną przeznaczone na potrzeby ich domu (ET, sobota, 03.03.1928 r.).

Pożar piwnicy w szkole Schichaua

Dziś rano do szkoły Schichaua wezwano straż pożarną, ponieważ zapaliły się tam materiały łatwopalne. Pożar został ugaszony w pół godziny (ET, czwartek, 08.03.1928 r.).

O królowej Luizie w kinie przy Rzeźnickiej

Film o królowej Luizie, który leci obecnie w kinie przy ulicy Rzeźnickiej, cieszy się wielką popularnością. W pierwszej części filmu widzowie mogli zobaczyć piękne obrazy z życia młodej królowej. Królowa Luiza, która żyła tylko dla swojego narodu, żyje w nim nadal jako legenda. W centrum wydarzeń zobaczymy Mady Christians [Marguerita Maria "Mady" Christians - (ur. 19 stycznia 1892 w Wiedniu, zm. 28 października 1951 r. w Norwalk, Connecticut) - austriacko-amerykańska aktorka teatralna i filmowa - Wikipedia] w roli królowej Luizy, pełną młodzieńczej werwy aktorkę […].

Lata młodości królowej spędzone w Darmstadt i Frankfurcie nad Menem należą do najpiękniejszych scen w całym filmie. Jej znajomość z następcą tronu Fryderykiem, zaręczyny i zaślubiny w oprawie panujących wówczas zwyczajów, to ujęcia, które wprawiają w zachwyt widza. Również jako żona następcy tronu Luiza prowadzi nadal życie beztroskiej panny, co prowadzi do małych nieporozumień między małżonkami. Sztywne zwyczaje panujące we dworze nie przypadły jej do gustu. Pierwsza tragedia dotyka młodą księżną, gdy rodzi martwego syna. Przeprowadzka do majątku ziemskiego Paretz powoduje, że Luiza odżywa. Sceny filmu pokazują Prusy, dwór, armię pruską, Poczdam i Berlin. Krótko mówiąc jest to film, który polecić możemy każdemu.

Od wtorku w kinie zostanie wyemitowana druga część, która pokaże ofiarę i cierpienie królowej Luizy w latach 1806-1810 [mowa o Luizie Pruskiej - ur. 10 marca 1776 w Hanowerze, zm. 19 lipca 1810, księżniczka Meclemburgii-Strelitz, królowa pruska jako żona króla Fryderyka Wilhelma III - Wikipedia] (ET, piątek, 09.03.1928 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"