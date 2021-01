Dawno temu w Elblągu… Uruchomiono tramwaj linii nr 3

W tym roku powiększona zostanie sieć elbląskich linii tramwajowych poprzez wprowadzenie nowej linii nr 3. Nowa linia będzie jeździć przez Zewnętrzną Groblę Młyńską (niem. Äußerer Mühlendamm, dzisiejsza Traugutta) do ulicy Górskiej (dzisiejsza Górnośląska, niem. Bergstraße) i gdy będzie to możliwe do ulicy Kościuszki (niem. Wittenfelderstraße) – pisała elbląska prasa w 1928 roku.

Z pewnego źródła wiemy, że wprowadzenie tego planu w życie zależy w dużej mierze od tego, czy uda się miastu uzyskać wcześniej wspominaną już pożyczkę od wyższej instancji. Pewne jest, że utworzenie nowej linii dojdzie do skutku. Na decyzję, czy wystarczy środków na rozbudowanie linii nr 3 aż do ulicy Kościuszki (niem. Wittenfelde), trzeba jeszcze poczekać, zwłaszcza że potrzebne są środki na zakupienie 9 nowych wagonów tramwajowych, co również zaplanowano na ten rok. Wspominany od czasu do czasu plan rozbudowania linii nr 3 na trasie Stary Runek (niem. der Alte Markt), Świętego Ducha (niem. Hl. Geiststraße), Rycerska (niem. Friedrichstraße), Janowska (niem. Herrenstraße), względnie Zewnętrzna Grobla Młyńska aż do dworca wschodniego, nie może na razie dojść do skutku w tej lub podobnej formie.

Natomiast odpowiedzialne za te kwestie ograny pracują nad planem, by w najbliższych latach na wspomnianym odcinku stworzyć tam transport bezszynowy w formie bezszynowych tramwajów. Chodzi tu o pewną nowość, która sprawdziła się w innych miastach. Wagony tramwajowe są budowane na podobieństwo omnibusów i pobierają prąd z sieci trakcyjnej, z którą są połączone za pomocą szerokiego urządzenia w formie żelazka […]. […] Oczywiście są to tylko plany, których realizacja zależy jak zwykle od kwestii finansowych (ET, piątek, 20.01.1928 r.).

Sukces Komnicka

Jak swego czasu informowaliśmy na naszych łamach, znany kierowca sportowy i rajdowy Otto Komnick z Elbląga przedsięwziął przed sześcioma miesiącami wyprawę na zaproszenie chilijskiego rządu ciężarówką i traktorem Komnicka do Chile. Chilijski rząd zorganizował tam konkurs, by wybrać najlepszy jak na tamtejsze warunki drogowe samochód ciężarowy. Otto Komnick właśnie powrócił z podróży. Elblążanin pokonał podczas wyścigów wszystkich konkurentów. Jego auto uzyskało najlepszy czas (ET, sobota, 21.01.1928 r.).

Handlarze dziewczętami grasują w Elblągu?

Plotki, jakoby w Elblągu pojawili się handlarze dziewczętami, nie mają końca. Wszędzie są tematem codziennych rozmów. Plotki o rzekomym tajemniczym czarnym aucie urosły już do "złotych myśli". Powtarzana od jednego do drugiego fama urosła do prawdziwej bajki, która narobiła szczególnie żeńskiej części młodzieży wielkiego stracha. Elbląski komisariat policji przedsięwziął natychmiastowe środki, które w tym momencie są wdrażane. Na tę chwilę udało jej się namierzyć tajemnicze czarne auto. Jest to pojazd, który ma jeździć bez świateł i rejestracji, przez co jego właściciel chce uniknąć kary. Auto to nie jest jednak tym, za które mają go okoliczni mieszkańcy: nie jest to ani auto widmo, ani nie były w nim przewożone wyżej wspomniane dziewczęta. Zebrane podczas dochodzenia dane od młodzieży są sprzeczne i zagmatwane. Niektóre z dzieci oprócz "czarnego auta" miały widzieć także czarnego mężczyznę, który siedział na dachu itd. Przesłuchania są jeszcze w toku. Ich wynik poznamy w następnych dniach. Jednak już teraz można stwierdzić, że cała sprawa bazuje jedynie na plotce, która powstała przez czyjąś pomyłkę albo przypadek. […]. Nie ma więc żadnych podstaw do niepokoju. Mamy nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli powiedzieć więcej na temat tych elbląskich plotek (ET, poniedziałek, 23.02.1928 r.).

Koncert Kozaków Dońskich przełożony

Koncert Kazków Dońskich z przyczyn od nas niezależnych nie odbędzie się, jak zapowiadano, w najbliższy wtorek, ale kilka dni później. O terminie poinformujemy jeszcze na naszych łamach. Zakupione bilety zachowują swoją ważność (ET, sobota, 21.01.1928 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"