Dawno temu w Elblągu…mieszkańcy czekali na przyjazd cyrku

Cyrk Braun und Semsrott przybędzie w połowie przyszłego tygodnia ze swoimi 12 wozami, czterema namiotami i 45 końmi do Elbląga. Do społeczności cyrkowej należy spora liczba wspaniałych artystek i artystów - informowała elbląska prasa 1 maja 1901 r. O czym jeszcze pisała?

Ze spraw sądu ławniczego

Bracia Edward, Leopold i Ferdynand Schulz zostali oskarżeni o uszkodzenie ciała. Osobą pokrzywdzoną jest robotnik August Liedtke z Eichwalde (obecnie okolice ulicy Lotniczej). Oskarżeni bili pokrzywdzonego kijami tak, że musiał być zawieziony do domu. Edward Schulz został skazany na cztery, Ferdynand na dwa a Leopold na jeden miesiąc więzienia (AZ, 01.05.1901 r.).



Żona stolarza Anna Hinz została skazana na 10 dni więzienia lub karę grzywny w kwocie 30 marek za obrazę robotnika Karla Lange. Lange pracował w firmie Schichaua. Oskarżona donosiła jego przełożonym niepoparte dowodami krzywdzące informacje na jego temat (AZ, środa, 0105.1901 r.).



Rekord torpedowca z zakładów Schichaua

„Danziger Zeitung” otrzymała z Berlina taką oto informację: Stacjonujące w Azji wschodniej torpedowce z zakładów Schichaua odniosły wspaniały sukces podczas trasy, którą pokonały z chińskiego na japońskie wybrzeże. Ukończyły rejs w mniej niż 24 godziny, co sprawia, że pobiły dotychczasowy rekord (AZ, czwartek, 02.05.1901 r.).



Poranny spacer do Bażantarni

Jak co roku i tym razem w święto Wniebowstąpienia koło śpiewacze Liedertafel organizuje poranny spacer do Bażantarni (niem. Vogelsang). Zawsze spacer ten był dla naszego miasta swego rodzaju imprezą ludową. Mamy nadzieję, że pani Keil odpowiednio zorganizuje ten dzień (AZ, sobota, 04.05.1901 r.).



Większy kompleks ogrodowy przy hotelu Elbing

Rozpoczęto prace nad poszerzeniem kompleksu ogrodowego przy hotelu Elbing. Będą go zdobić fontanny i różne figury. Na końcu kompleksu będzie znajdował się wysoki płot, który będzie porośnięty dziką roślinnością, dzięki czemu do kompleksu nie będzie docierać miejski kurz. Oświetlony ma być gazowym światłem jarzeniowym. W ogrodzie ma stanąć także wielki namiot, który będzie stanowić swego rodzaju salę z sceną teatralną i halą muzyczną (AZ, sobota, 04.05.1901 r.).



Pomnik Schichaua został ogrodzony

Pomnik Schichaua w Małym Ogrodzie Zabaw (niem. Am kleinen Lustgarten) został z obu stron ogrodzony. Ogrodzenie składa się z pomalowanego na czerwono, wdzięcznie wykonanego płotu kolankowego. Za ogrodzeniem posadzono drzewka (AZ, niedziela, 05.05.1901 r.).



W Elblągu grasują kieszonkowcy

Dziś przed południem na moście rzeki Elbląg i na placu Fryderyka Wilhelma (dzisiejszy plac Słowiański) czterem kobietom ukradziono portfele z torebki. Po złodziejach ślad zaginął (AZ, niedziela, 05.05.1901 r.).



Kościół św. Anny otrzymał nowy dzwon

W sobotę do kościoła św. Anny dotarł wielki dzwon, który został odlany w odlewni dzwonów w Apoldzie* (AZ, wtorek, 07.05.1901 r.).



*Apolda– miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia. Ze względu na ponad 200-letnią tradycję ludwisarstwa Apolda nazywana jest często miastem dzwonów (Glockenstadt) – Wikipedia.



Nowa kaplica w Kadynach

Mauzoleum w Kadynach (niem. Cadinen) przechodzi obecnie gruntowną renowację i rozbudowę. Chodzi o budowę kaplicy, w której później mają odbywać się nabożeństwa. Kaplica powinna pomieścić 30 do 40 osób (AZ, wtorek, 07.05.1901 r.).



„Opowieść o siedmiu krukach” ponownie w szkole muzycznej

W związku z dużym zainteresowaniem w środę, 8 maja o godz. 19.30 elbląska szkoła muzyczna ponownie wystawi "Opowieść o siedmiu krukach". Bilety za pół ceny (AZ, wtorek, 07.05.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.