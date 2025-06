Dawno temu w Elblągu…odbył się koncert koła śpiewaczego

Koło śpiewacze Volksliedertafel zorganizowało we wczorajszą niedzielę w hotelu Stadt Elbing koncert, który cieszył się dużym zainteresowaniem elblążan. Pobyt w hotelowym ogrodzie był momentami bardzo przyjemny, a umilała go skoczna muzyka kapeli Pelza, która dawała z siebie wszystko. Sekcja wokalna przyciągnęła niepodzielne zainteresowanie gości, a koło śpiewacze Volksliedertafel udowodniło, że jest tego godne pod każdym względem. Ponieważ w chórze brakuje tenora, został on zastąpiony pięknym basem o wzorowej barwie. Śpiew był równie wybitny i precyzyjny […]. Podsumowując, było to wykonanie, w którym zarówno dyrygent jak i chór zasługuje na wielkie uznanie publiczności - pisała elbląska prasa w czerwcu 1902 roku. O czym jeszcze pisała?

Wyjątkowo długa podróż

Trzech polskich robotników odbyło zdarzającą się dość rzadko, osobliwą, długą podróż koleją. Mężczyźni kupili w Gdańsku (niem. Danzig) bilety do miejscowości Myślice (niem. Miswalde)*. Przegapili jednak przesiadkę w Malborku (niem. Mariennburg) i wygodnie dojechali do Królewca (niem. Königsberg), gdzie dopiero konduktor zauważył, że przegapili przesiadkę […]. Oprócz tego, że musieli oni dopłacić za przejechany odcinek do Królewca, musieli kupić nowy bilet na podróż powrotną do Malborka i przybyli dopiero następnego dnia bez pieniędzy do miejsca przeznaczenia (AZ, wtorek,10.06.1902 r.).

Członkowie Związku Rzemiosła zwiedzili kolekcję antyków

Tutejszy Związek Rzemiosła zwiedził wczoraj po południu w tutejszym ratuszu kolekcję antyków pochodzącą ze zbiorów miejskiego muzeum. Oprócz członków zarządu: radcy handlowego Cnyrim i kupca Siegfrieda Lewy pojawiło się tam około trzydziestu członków związku. Profesor dr Dorr opowiedział zwiedzającym o kilku znaleziskach i przedmiotach, co wzbudziło ich ogromne zainteresowanie. Zwiedzanie trwało około dwie godziny (AZ, środa, 11.06.1902 r.).

50-lecie szkoły średniej

Jak wynika z działu ogłoszeń niniejszej gazety, do którego odsyłamy zainteresowanych czytelników, miejscowa szkoła średnia dla dziewcząt obchodzi 22 października br. jubileusz 50-lecia istnienia. W ramach jubileuszu odbędzie się kilka uroczystych wydarzeń, w które zapewne zaangażują się licznie byłe uczennice. Do szkoły uczęszczało przez te wszystkie lata łącznie 4000 dziewcząt. Obecnie do placówki uczęszcza 400 uczennic (AZ, czwartek, 12.06.1902 r.).

Idzie lato, czas na wycieczki

Uczniowie wszystkich klas Królewskiego Gimnazjum udali się dziś w towarzystwie swoich nauczycieli na wycieczkę w nasze okolice. Starsze klasy udały się nieco dalej, a młodsze pozostały w okolicach naszego miasta. Część wyruszyła do Gdańska i w jego okolice, część udała się koleją do miejscowości Swarożyn i stamtąd wyruszyła na piechotę przez piękne lasy do Starogardu Gdańskiego […]. Młodsi uczniowie udali się koleją nadzalewową do Pęklewa (niem. Panklau, a stamtąd na wędrówkę wzdłuż urokliwego wybrzeża zalewu do Fromborka (niem. Frauenburg), by zwiedzić tam katedrę. Stamtąd wrócili koleją nadzalewową do Elbląga. Z kolei najmłodsze klasy (przedszkole) odwiedziły Bażantarnię (niem. Vogelsang) i Gęsią Górę. Tego dnia pogoda dopisała (AZ, sobota, 14.06.1902 r.).

Żeński zespół „Slavul” wystąpi w Jelonkach. Wstęp wolny

Żeński zespół „Slavul”, który do dziś koncertował w hotelu Germania, w jutrzejszą niedzielę zagra w Jelonkach (niem. Hirschfeld) w gospodzie pana R. Kreutzbergera swoje oryginalne utwory. Parowiec, który odpływa spod tutejszej łaźni o godzinie 9 rano, zabierze tam podróżnych. Pasażerowie parowca nie zapłacą za wstęp na koncert w Jelonkach (AZ, niedziela, 15.06.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.