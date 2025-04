Dawno temu w Elblągu…Powstała Loża Templariuszy

- Celem wykładu było założenie Loży Zakonu Dobrych Templariuszy na Zawadzie, co doszło do skutku. Ustalono, że roczna opłata wynosi 6 marek, a wpisowe na 1 markę - pisała elbląska prasa w kwietniu 1902 r. O czym jeszcze pisała?

Wczoraj na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie) reaktor naczelny Ludowski wygłosił interesujący wykład pod hasłem: „Alkohol i jego przyjaciele”. Mówca wyjaśnił, dokąd prowadzi nieumiarkowanie w ogóle, a zwłaszcza w spożywaniu alkoholu. Alkohol tylko osłabia ciało, zamiast je wzmacniać, jak wiele osób nadal uważa, a także psuje charakter człowieka. Leczenie chorób jest znacznie trudniejsze w przypadku alkoholików. Celem tego wykładu było założenie Loży Zakonu Dobrych Templariuszy na Zawadzie, co doszło do skutku. Ustalono, że roczna opłata wynosi 6 marek, a wpisowe na 1 markę. W spotkaniu, w którym wzięło udział 60 osób, uczestniczyły również Loże Zakonu Dobrych Templariuszy z Elbląga, które po spotkaniu zorganizowały specjalne posiedzenie (AZ, wtorek, 22.04.1902 r.).

Prezenty od Cesarzowej

Jego Królewska Mość Cesarzowa sprezentowała do rozlosowania okręgowemu stowarzyszeniu „Pomoc dla kobiet” okręgu elbląskiego przedmioty z porcelany (talerz deserowy oraz misę na kompot), a także trzy portrety Cesarza, pięć książek poświęconych pamięci Cesarza Wilhelma oraz 20 broszur pt. „Podróż do Palestyny” (AZ, wtorek, 15.04.1902 r.).



Srebrny jubileusz w zawodzie

25-lat pracy zawodowej w firmie H. Gaartz będzie świętował jutro jej pracownik metrolog, pan Emil Schmidt. Pan Schmidt dołączył do firmy 15 kwietnia 1877 r. i awansował na bardzo lukratywne stanowisko metrologa, które piastował przez ponad 9 lat, udowadniając, że jest pracowitym i sumiennym pracownikiem (AZ, wtorek, 15.04.1902 r.).



Nie chciał iść do więzienia, więc dokonał desperackiego czynu

Ślusarz Hermann Domke zamieszkały przy ulicy Gwiezdnej (niem. Sternstraße) próbował się zastrzelić na Ceglanym Ostrowie (niem. Ziegelwerder). Oddał trzy strzały w klatkę piersiową, jednak przeżył i ciężko ranny został przewieziony wozem do szpitala. Jego stan określa się jako beznadziejny. Powodem tego desperackiego czynu miał być fakt, że Domke został skazany na karę dłuższego pozbawienia wolności, którą to miał wkrótce odbyć. Przy jego łożu czuwa teraz żona z czwórką nieletnich dzieci (AZ, niedziela, 13.04.1901 r.).



Włamanie przy ulicy Kowalskiej

W środowe popołudnie aresztowano czeladników ślusarskich Paula Weinreicha z Schiffsholmu i Karla Reicherta z Małej Góry Cudów (niem. Kl. Wunderberg). Mężczyźni jednej z ostatnich nocy włamali się do piwnicy domu przy ulicy Kowalskiej 1 (niem. Schmiedestraße) i ukradli tam sporą liczbę butelek z winem oraz tabakę (AZ, piątek, 18.04.1902 r.).



Co nowego w kole śpiewaczym Liedertafel?

Koło śpiewacze Liedertafel zatrudniło młodego muzyka z Królewca (niem. Koenigsberg) na wolne stanowisko dyrygenta. Oczekuje się, że w połowie czerwca wizytę w Elblągu złożą zaprzyjaźnione z Liedertafel gdańskie stowarzyszenie śpiewacze mężczyzn (niem. Danziger Männergesangverein) oraz królewieckie stowarzyszenie śpiewacze (niem. Königsberger Sängerverein). Koła śpiewacze Liederhain i Liedertafel starają się o pozwolenie od stowarzyszenia parku Bażantarnia (niem. Vogelsangverein) na rozbudowę hali koncertowej w Bażantarni (niem. Vogelsang), ponieważ okazała się ona zbyt mała dla większej liczby śpiewaków i orkiestry. Wydatki mają zostać pokryte z funduszu zebranego z nadwyżek koncertów (AZ, niedziela, 20.04.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.