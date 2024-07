Dawno temu w Elblągu…Szkółka niedzielna baptystów udała się do Bażantarni

- Szkółka niedzielna parafii baptystów zorganizowała wczoraj po południu pod kierownictwem nauczycieli przy licznym współudziale rodziców wycieczkę do plebanki. Uczestnicy wyprawy udali się tramwajem do Bażantarni (niem. Vogelsang) i wędrowali przez las do zamierzonego celu. Kaznodzieja Nehring i nauczyciel Herzog wygłosili przemowy na uroczystym placu. Dzieci bawiły się przy różnych zabawach do późnego wieczora. Powrót miał miejsce znów przez Bażantarnię - pisała elbląska prasa w lipcu 1901 r. O czym jeszcze mogli przeczytać elblążanie?

Zebranie Stowarzyszenia Brygadzistów

W sobotę, 6 lipca wieczorem o godz. 20 w hotelu „Stadt Elbing" odbędzie się miesięczne zebranie Stowarzyszenia Brygadzistów. Po spotkaniu odbędzie się wieczór rodzinny (AZ, piątek, 05.07.1901 r.).

Koncert Szkoły Muzyki Militarnej

W jutrzejszy piątek od godz. 16 w Angielskim Zdroju (niem. Englisch Brunnen) odbędzie się koncert w wykonaniu Szkoły Muzyki Militarnej pod kierunkiem kapelmistrza Lammicha (AZ, piątek, 05.07.1901 r.).

Koncert charytatywny w Krynicy Morskiej

W jutrzejszy piątek wieczorem o godz. 20 w hotelu Belweder w Krynicy Morskiej odbędzie się koncert dobroczynny w wykonaniu miłośników muzyki z Elbląga z inicjatywy komitetu, na którego czele stoi żona radcy ziemskiego von Etzdorfa. Program jest bardzo urozmaicony. Usłyszymy dzieła Mendelsohna, Schumanna, Schuberta i Abta oraz solówki fortepianowe i skrzypiec. Kompozycje Haydna i Reinecke zagra orkiestra smyczkowa. Pani Maria Rasenberger wplecie w program kilka swoich pieśni. Na zakończenie zagra kwartet mężczyzn. Usłyszymy także pieśni ludowe. Program na koncert, który można nabyć u pana Selckmanna za kwotę 1 marki, uprawnia jednocześnie do wyjazdu z Elbląga do Krynicy (wyjazd o godz. 17.30), do udziału w koncercie oraz do podróży powrotnej z Krynicy, którą zaplanowano o godz. 11.30 następnego dnia. Ponieważ są one dostępne w ograniczonej ilości, ci, którzy chcą wziąć udział w wyjeździe na koncert, muszą szybko zakupić program koncertu. W Krynicy program wraz z biletem wstępu kosztuje w przedsprzedaży u pana Schillinga w Belwederze 80 fenigów. W dniu koncertu można je zakupić za 1 markę w kasie (AZ, piątek, 12.07.1901 r.).

Wieczorek taneczny w Winnicy

Wczoraj wieczorem aktywni i bierni członkowie koła śpiewaczego Liederhain zebrali się w Winnicy (niem. Weingrundhorst) na wspólnych tańcach. Nie wykonywano pieśni, ponieważ większość członków koła wyjechało na wakacje. Wspólne rodzinne spotkania wydają się bardzo popularne, ponieważ i tym razem frekwencja była bardzo wysoka (AZ, piątek, 12.07.1901 r.).

Ze spraw sądu ławniczego

Dziesięciokrotnie już karany robotnik Hermann Schulz został ponownie oskarżony o kradzież. Ubiegłej zimy przedsiębiorcy budowlanemu Johannowi Schulzowi ukradziono kamień szlifierski. Po krótkim czasie dowiedział się on, że jego kamień znajduje się u czeladnika stolarskiego nazwiskiem Berliner. Ten ostatni nie potrafił powiedzieć, od kogo go nabył. Oskarżony nie przyznaje się do winy, a ponieważ nikt go nie przyłapał na kradzieży, musiał zostać uniewinniony (AZ, piątek, 12.07.1901 r.).



Prymitywnym i groźnym człowiekiem jest robotnik Carl Steppke z Elbląga. Został już pięciokrotnie karany za uszkodzenie ciała i stawianie oporu. Również tym razem odpowiadał w sprawie dźgnięcia nożem. Drugiego dnia zielonych świątek oskarżony szedł około południa ulicą 3-Maja (niem. Johannisstraße) i spotkał wtedy braci Hermanna i Gotfryda Heinrichów. Bez żadnego powodu wymierzył w kierunku spokojnie idących mężczyzn cios nożem i poważnie ich ranił. Gdy funkcjonariusz policji chciał aresztować oskarżonego, stawiał on opór tak, że policjant musiał prosić innych ludzi o pomoc. Prokurator wnioskował o karę dwóch lat, trzech miesięcy i sześciu tygodni pozbawienia wolności. Ostatecznie sąd wymierzył mu karę roku, trzech miesięcy i czterech tygodni więzienia (AZ, piątek, 12.07.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.