Dawno temu w Elblągu…włamali się do spichlerza Nad Wodą

Aresztowany za zakłócanie spokoju w rodzinie

Ubiegłej nocy aresztowano robotnika Augusta Eylenfelda z ulicy Nowomiejskiej Zielonej (niem. Neustädtische Grünstraße, dzisiejsza ulica Leszno) za to, że wywołał on skandal w swoim mieszkaniu i źle traktował swoją żonę (AZ, środa, 11.12.1901 r.).



Przy ulicy Warszawskiej grasuje złodziejka

Od jakiegoś czasu przy ulicy Warszawskiej (niem. Berlinerstraße) pewna złodziejka zakłócała spokój w tamtejszej gospodzie. Przebywającym tam gościom zaczęły ginąć ręczniki, zakupione przez nich towary lub inne rzeczy. W sobotę znów zaginął kosz z ubraniami. Podejrzenie padło na mieszkającą poza naszym miastem kobietę. Udało się w odpowiednim momencie złapać kobietę i odebrać jej ukradziony kosz (AZ, środa, 11.12.1901 r.).



Włamanie do spichlerza Nad Wodą

W nocy z soboty na niedzielę włamano się do tzw. spichlerza cesarskiego znajdującego się Nad Wodą 17 (Am Wasser) należącego do handlowca Eugena Görndta. Złodziej włamał się od strony ulicy i wyważył zakratowane drzwi, następnie rozbił szklane drzwi w znajdującym się tam budynku, gdzie próbował wyłamać żelazną szafkę na pieniądze. Nie udało mu się jednak jej otworzyć i musiał zadowolić się drobnymi monetami, które leżały w pomieszczeniu, a także innymi drobnymi przedmiotami (AZ, środa, 11.12.1901 r.).



Zbiegowisko przy Bożego Ciała

Wczoraj po południu przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) zleciała się spora grupa gapiów, ponieważ robotnik Edward Müller okładał tam O. Schmidta blaszaną butelką. Podczas aresztowania Müller stawiał duży opór (AZ, środa, 11.12.1901 r.).



Wielki książę Sergiusz mijał Elbląg

Wielki książę rosyjski Sergiusz* przejeżdżał wczoraj wieczorem pociągiem przez nasz dworzec. Przybył on dokładnie do Elbląga o godz. 22.03 i udał się w dalszą podróż z Petersburga do Berlina. Przygotowano dla niego i jego świty specjalny wagon sypialny. […] (AZ, piątek, 13.12.1901 r.).

* Sergiusz Michajłowicz Romanow (ur. 25 września (7 października) 1869 w Bordżomi, zm. 18 lipca 1918 w Ałapajewsku) – wielki książę rosyjski. Był wnukiem cesarza Mikołaja I, piątym synem wielkiego księcia Michała Mikołajewicza i jego żony Olgi Fiodorowny – Wikipedia.



Złoty krzyż zasługi za wierną służbę

Jej Królewska Mość Cesarzowa przekazała służącej Henrietcie Holst z wsi Stobna (niem. Stuba) złoty krzyż zasługi za 40-letnią służbę w rodzinie kupca Jahna ze Stobna (AZ, sobota, 14.12.1901 r.).



Radca ziemski von Etzdorf udaje się służbowo do Berlina

Radca ziemski von Etzdorf uda się na trzy dni do Berlina, aby zdać relację szefowi cesarskiego gabinetu cywilnego na temat zarządzania królewskim dominium w Kadynach (niem. Cadinen) (AZ, sobota, 14.12.1901 r.).



Srebrny jubileusz w zawodzie

Brygadzista Carl Hoffmann świętuje w jutrzejszą niedzielę w pełnym zdrowiu i sprawności jubileusz 25-lecia pracy w zakładach Schichaua. Przez pierwszych kilka lat pan Hoffman pracował w wyżej wymienionych zakładach w zawodzie stolarza, następnie został brygadzistą i do dziś pracuje w tym fachu w przemyśle stoczniowym. Poza swoim życiem zawodowym jest także zagorzałym i czynnym członkiem Stowarzyszenia Brygadzistów, którego jest drugim przewodniczącym (AZ, niedziela, 15.12.1901 r.).



Wypadek kolejowy między Młynarami a Chruścielem

Młody mężczyzna, który w piątkowy wieczór został potrącony przez wrocławski pociąg na odcinku Młynary (niem. Mühlhausen) i Chruścielem (niem. Tiedmannsdorf), w dniu wypadku odwiedził jarmark w Młynarach, spóźnił się na pociąg do Braniewa (niem. Braunsberg) i ruszył w kierunku domu wzdłuż nasypu kolejowego, gdzie tuż przed Chruścielem spotkał go straszny los. Nie udało nam się jeszcze ustalić danych mężczyzny. Prawdopodobnie jednak miał on pochodzić z okolic Braniewa. Mówi się jednak, że był on synem właściciela ziemskiego (AZ, wtorek, 17.12.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.