Dawno temu w Elblągu…Wypadek w stoczni Schichaua

- Do poważnego wypadku doszło w sobotę przed południem w odlewni stali Schichaua. Zamieszkały przy ulicy Gwiezdnej (niem. Sternstraße) formierz Karl Großkreutz chciał wyjąć żelazny pręt z wiszącej w powietrzu skrzyni. W tym momencie skrzynia zerwała się i spadła na formierza. Mężczyzna doznał tak poważnych obrażeń, że od razu stracił przytomność i musiał natychmiast zostać przewieziony do szpitala, w którym chwilę później zmarł. Mężczyzna miał 30 lat i od dosłownie trzech tygodni był żonaty - informowała elbląska prasa w maju 1900 roku. O czym jeszcze pisała?

Co nowego w kole śpiewaczym Liedertafel

Podczas ostatniej próby przewodniczący koła śpiewaczego pan Unger wprowadził nowego dyrygenta pana Rasenbergera na nowy urząd, który wykazał się z tej okazji swoimi muzycznymi zdolnościami oraz dyrygenckim talentem. Mówca podkreślił przy tym, że to od pracowitości dyrygenta zależą osiągniecia koła oraz “dusza” związku. Pan Rasenberger wyraził swoją wdzięczność zebranym za to, że to właśnie jego wybrano na to stanowisko i wyraził przy tym nadzieję, że każdy członek zespołu będzie go wspierał poprzez regularny udział w próbach. Jego talent muzyczny dał się chwilę później poznać członkom koła poprzez zaprezentowanie utworu “Schaefers Sonntagslied” (pol. Niedzielna pieśń pasterska). W przyszły wtorek o godz. 15 podczas uroczystości postawienia kamienia pamiątkowego przy grobie kantora Laudiena koło odśpiewa pieśń żałobną. Kamień został ufundowany przez przyjaciół zmarłego. Z kolei w dniu Wniebowstąpienia odbędzie się znów poranny spacer do Bażantarni (AZ, niedziela, 13.05.1900 r.).

Cyrk Braun już w Elblągu

Cyrk Braun, który ulokował się już na Małym Placu Ćwiczeń (niem. Kl. Exerzierplatz), rozpocznie w środę 14 maja o godz. 20 swoje przedstawienia. Rozpoczną się one od wielkiej gali, podczas której wystąpi cały personel artystyczny oraz zostaną przedawnione wszystkie tresowane konie. Jak udało nam się dowiedzieć, cyrk dysponuje niemałą liczbą tresowanych koni i ma w swoim programie różne specjalne numery […], lepsze od prezentowanych dotąd przez wędrowne cyrki, do których to numerów przywykliśmy (AZ, wtorek, 15.05.1900 r.).

Postrzelił człowieka podczas zabawy z bronią

Młody robotnik Walter M. z ulicy Panieńskiej (niem. Fischervorberg) został dość poważnie ranny od strzału w prawe udo. Przed ośmioma dniami zamieszkały przy ulicy Jaśminowej (niem. Große Rosenstraße) Robert B. postanowił się zabawić i oddać kilka strzałów z pistoletu na Treideldamm w Angielskim Zdroju (niem. Englisch Brunnen). Podczas tej „zabawy” B. trafił M. i doprowadził do poważnego uszkodzenia ciała (AZ, wtorek, 15.05.1900 r.).

Chrześcijański wieczorek muzyczny

W środę o godz. 20 w Ewangelickim Domu Związkowym przy ulicy Słonecznej 6 (niem. Sonnenstraße) odbędzie się chrześcijański wieczorek muzyczny połączony z przemowami, deklamacjami i śpiewem chóru (AZ, środa, 16.05.1900 r.).

Kradzież przy ulicy Schichaua

W piątek przed południem mistrzowi hydraulicznemu F. z ulicy Schichaua ukradziono z kasy sklepu cztery marki. Złodziejem okazał się uczeń Otto R. z ulicy Niskiej (niem. Lange Niederstraße). Podczas dokonywania przez niego kradzieży na straży stał inny młody chłopiec Georg W. z Wielkiej Góry Cudów (niem. Gr. Wunderberg). Chłopcy podzielili się potem łupem (AZ, środa, 16.05.1900 r.).

Nadprezydent von Goßler wraca do zdrowia

Nadprezydent dr von Goßler opuścił klinikę profesora Bergmanna po rekonwalescencji i przeniósł się do swojego brata, pruskiego ministra ds. wojny, gdzie ma zamiar przebywać do Zielonych Świątek. Następnie pan von Gossler zatrzyma się na osiem tygodni odpoczynku i kuracji albo w Bad Teplitz albo w Öhnhausen. 15 sierpnia nadprezydent powróci do Gdańska (niem. Danzig) i przejmie ponownie swoje obowiązki (AZ, czwartek, 17.05.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.