Dawno temu w Elblągu…Zwodowano nowy statek

pisała elbląska prasa w marcu 1902 roku. O czym jeszcze mogliśmy przeczytać wówczas w prasie?

Właściciel mleczarni Schröter otwiera nowy sklep rzeźniczy

Właściciel mleczarni Schröter, który zaopatruje większą część mieszkańców w produkty mleczne, otworzył własny sklep rzeźniczy na terenie „Winnicy” (niem. Weingarten”). Już w ostatnich dniach można było zobaczyć wędrujące tam gospodynie domowe, bowiem można tam dostać funt wieprzowiny 5 fenigów taniej niż w mieście (AZ, środa, 19 marca 1902 r.).



Koncerty egzaminacyjne w Resursie Mieszczańskiej

W przyszłą środę i czwartek w Resursie Mieszczańskiej odbędą się koncerty egzaminacyjne lokalnej szkoły muzycznej. Podczas tych koncertów uczniowie zaprezentują swoje umiejętności, pracowitość i wysiłek włożony w naukę w ramach zakończenia roku szkolnego, jednocześnie prezentując publiczności osiągnięcia szkoły muzycznej. W drugiej części programu usłyszymy dzieci z klasy śpiewu, które zaprezentują ulubioną baśniową operę „Małe diabełki na niebiańskiej łące” (niem. „Die Teufelchen auf der Himmelwiese”) autorstwa Carla Reinecke*, w której mały diabełek z piekła szczęśliwie dociera do nieba, aby zostać przyjętym do anielskiego zastępu jako anioł „Morgenrot” (pol. jutrzenka, świt). Profesor doktor Carl Reinecke, dyrektor lipskiego konserwatorium, który wśród współczesnych kompozytorów jest obecnie jedynym przedstawicielem kierunku klasycznego, napisał do tego piękną muzykę, która podoba się zarówno młodszej, jak i starszej publiczności. Dochód z występów zostanie przeznaczony na utworzenie funduszu na wolne miejsca w szkole muzycznej. Koncert rozpocznie się o godz. 19.30 (AZ, środa, 19.03.1902 r.).

*Carl Reinecke (ur. 23 czerwca 1824 w Altonie, zm. 10 marca 1910 w Lipsku) – niemiecki kompozytor, pianista, dyrygent i pedagog – Wikipedia.



Siłą wyrwał kieszonkowy zegarek

Marynarz Johann Schitischeck zamieszkujący dzielnicę Na Stoku (niem. Mattendorf) został aresztowany dziś przed południem za rozbój na ulicy. Mężczyzna jest oskarżony o to, że w nocy z soboty na niedzielę na ulicy Długiej Niskiej (niem. Lange Niederstraße) w pobliżu żydowskiego cmentarza, siłą wyrwał i zrabował zegarek kieszonkowy właścicielowi Adolfowi Jetzlaffowi z Modrzewiny (niem. Lärchwalde) (AZ, środa, 19.03.1902 r.).



Elblążanin odznaczony Orderem Korony czwartej klasy

Sekretarz pocztowy Fischer z Elbląga został po przejściu na emeryturę odznaczony Orderem Korony czwartej klasy (AZ, środa, 19.03.1902 r.).



Firmę Schichaua pokazano w ilustrowanym katalogu

Firma F. Schichau dała dowód swojej wydajności w ilustrowanym wspaniałym katalogu. Początki założonego w 1837 roku zakładu były skromne. Do dziś powstały następujące jego oddziały: w Elblągu stocznia, dział z kotłami, fabryka maszyn i lokomotyw, w Gdańsku (niem. Danzig) stocznia dla wielkich i większych statków i w Bałtyjsku (niem. Pillau) warsztat naprawczy i warsztat dla doków, w których łącznie zatrudnionych jest około 6 tysięcy pracowników. Katalog zawiera ilustracje sporej liczby maszyn i statków […] (AZ, czwartek, 20.03.1902 r.).



Wodowanie nowego statku w stoczni Schichaua

Dziś po południu o godz. 15 w tutejszej stoczni Schichaua odbyło się wodowanie nowo wybudowanego parowca (AZ, czwartek, 20.03.1902 r.).



Włamanie na stacji kolejowej

W nocy z soboty na niedzielę na lokalnej stacji kolejowej kolei nadzalewowej włamano się do hali towarowej, skąd skradziono butelki z rumem. Następnie złodzieje wyłamali drzwi budynku stacji i w pomieszczeniu dla personelu szukali pieniędzy. W tym celu wyłamali kilka szuflad biurka, ale nic nie znaleźli. Zabrali jednak ustawiony na korytarzu automat z napojami, w którym było pięć sztuk towaru i 1,5 marki w gotówce. Narzędzia złodziei znaleziono na cmentarzu przy kościele Bożego Ciała (AZ, czwartek, 20.03.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.