Dawno temu w Elblągu… świętowano jubileusz skarbnika

Pan Madsack świętował wczoraj jubileusz 25-lecia na stanowisku skarbnika Powszechnego Związku Edukacyjnego. W uznaniu jego usług na rzecz stowarzyszenia zarząd przyznał mu dyplom. Wieczorem chór śpiewaczy przybył do niego z małym poczęstunkiem. Pan Madsack zawsze wykazywał wielkie zainteresowanie rozwojem stowarzyszenia, a uwagę, jaką otrzymał, można zatem określić jako zasłużoną - czytamy w elbląskiej prasie w 1901 r. O czym jeszcze pisała?

Co nowego w teatrze?

W czwartek na scenie zobaczymy komedię pt. „Pan senator” Schönthana i Kadelburga. Bilety do nabycia za połowę ceny. W piątek zaś na scenę trafi krotochwila pt. „Jego sobowtór”, która wczoraj znów wywołała salwy śmiechu i spotkała się z ogromnym uznaniem publiczności, a na niedzielę zapowiedziano wielką burleskę z podkładem muzycznym „Człowiek na księżycu”. Premierę komedii pt. „Wieczna kobiecość” zaplanowano na poniedziałek, 11 listopada. Ponadto na scenie zobaczymy wielką sztukę „W 80 dni dookoła świata” w zupełnie nowej genialnej choreografii (AZ, czwartek, 07.11.1901 r.).

Kradzież zegarka

Dwóch młodych uczniów ukradło z wystawy sklepowej zegarmistrza R. złoty damski zegarek. Wydobyli go przez znajdujący się w oknie wystawowym wizjer. Chłopcy uciekli ze swoją zdobyczą, zostali jednak rozpoznani i pociągnięci do odpowiedzialności (AZ, czwartek, 07.11.1901 r.).

Kradzież ubrań

Wczorajszej nocy z niezamkniętego pomieszczenia znajdującego się na podwórzu, należącego do mistrza krawieckiego D. z ulicy Zielonej (niem. Altst. Grünstraße) ukradziono sporą ilość ubrań z wełny. Złodzieja nie udało się jeszcze schwytać (AZ, czwartek, 07.11.1901 r.).



Pierwsza zabawa zimowa

Związek kupiecki „Merkur” zorganizował wczoraj wieczorem w „Złotym Lwie” zebranie. Powzięto wtedy m.in. decyzję, że pierwsza zabawa zimowa odbędzie się w niedzielę, 17 listopada w postaci koncertu przy kawie i tańcach. Impreza odbędzie się w „Złotym Lwie” (AZ, piątek, 08.11.1901 r.).

Już niedługo rozpocznie się jarmark św. Marcina

Na Małym Placu Zabaw (niem. Kl. Exerzierplatz) z okazji rozpoczynającego się w poniedziałek jarmarku św. Marcina już dziś rozstawiło się sporo straganów, huśtawek, karuzeli itp. […] (AZ, sobota, 09.11.1901 r.).

Teatr Edisona na jarmarku

Podczas jarmarku pan Mosich na placu da kilka przedstawień żywych fotografii. Jest to bardzo intersujące, jak dzięki kinematografowi* można zobaczyć, jak wszystko tętni pełnym życiem. Można zobaczyć każdy ruch nogi i ręki. Wydaje się, że widzimy żywych ludzi i zwierzęta, a są to przecież momenty uchwycone na fotografiach. Kto jeszcze nie miał okazji wziąć udziału w kinematograficznym przedstawieniu, temu polecamy szczególnie gorąco udział w takim wydarzeniu (AZ, niedziela, 10.11.1901 r.).

* To jedno z pierwszych urządzeń pozwalających na rejestrację ruchomych obrazów i projekcję nagrania. Wynalazek, o którym mowa, był w dużej mierze wzorowany na kinetoskopie opracowanym i skonstruowanym w 1892 roku przez Thomasa Alvę Edisona - www.national-geographic.pl.

Pożar przy Wewnętrznej Grobli Malborskiej

W piątkowy wieczór o godz. 20.30 wezwano straż pożarną do budynku przy Wewnętrznej Grobli Malborskiej nr 8 (niem. Innerer Marienburgerdamm, dzisiejsza ulica Malborska). Zapaliła się stojąca na tamtejszym podwórzu drewniana obora, która służyła do przechowywania wiórów ze znajdującej się tam stolarni. Zawartość obory spłonęła. Ugaszenie pożaru nastąpiło za pomocą ręcznej gaśnicy. Powodem wybuchu pożaru była nieostrożność (AZ, niedziela, 10.11.1901 r.).



Kłótnia z nożem w tle

Wczoraj po południu na Małym Placu Zabaw (niem. Kl. Exerzierplatz) czeladnik murarski Teodor Brosius będąc w podłym nastroju wdał się w kłótnię z kilkoma osobami, która koniec końców zakończyła się tym, że wyjął on nóż i zaczął grozić nim swoim przeciwnikom. Aby zapobiec dalszej przemocy, mężczyznę zamknięto w areszcie (AZ, niedziela, 10.11.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.