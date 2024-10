Do pracy stanęła przede wszystkim młodzież (Głos z przeszłości, odc. 168)

Głos Wybrzeża nr 206, 1950 r.

Zapraszamy na kolejny odcinek Głosu z przeszłości. Czym żył Elbląg i region ponad 70 lat temu? Nowe szkoły wieloklasowe i przedszkola w powiecie elbląskim "W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym Elbląg miasto i powiat, jak już donosiliśmy, wezwały do współzawodnictwa w przygotowaniu budynków szkolnych i przedszkoli powiaty kwidzyński i sztumski oraz miasto Sopot. W ramach tego współzawodnictwa powiat i miasto Elbląg podjęły się zorganizowania przedszkoli we wsiach spółdzielczych: Tynowo, Stalewo i Przezmark, w gospodarstwie doświadczalnym Fiszewo oraz w Pogrodziu, Kępniewie i Elblągu. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe to dnia 1 września br. zostanie wyremontowanych 65 izb lekcyjnych i przygotowanych będzie 28 mieszkań dla nauczycieli. Liczba szkół o jednym nauczycielu, w wyniku współzawodnictwa ma być zmniejszona z 23 na 16. Prezydia Miejskiej i Powiatowej Rad Narodowych przystępując do współzawodnictwa w przygotowaniach do nowego roku szkolnego wezwały jednocześnie wszystkie gminne rady do jak najszybszego wykonania obowiązków w dziedzinie wyposażenia szkół". Pracownicy hurtowni Centrali Spożywczej zaoszczędzili 346,500 złotych "Podjęte dla uczczenia IV rocznicy PKWN i wykonane przedterminowo zobowiązania pracowników elbląskiej hurtowni Centrali Spożywczej przyniosły znaczne oszczędności. W ramach Czynu Lipcowego została m.in. wyremontowana świetlica. Przeprowadzając roboty systemem gospodarczym, zaoszczędzono 150.000 zł. Dziesięciu pracowników księgowości, którzy zobowiązali się wykonać na 17 dni przed terminem bilans, zaoszczędziło 1.360 roboczogodzin, wartości 136.000 zł. Wyreperowano też 3.500 worków, usunięto dotychczasowe usterki w zabezpieczeniu przeciwpożarowym oraz uporządkowano i uzupełniono bibliotekę świetlicową. Ogólna suma oszczędności, uzyskana dzięki realizacji zobowiązań wynosi 346 500 zł". W zbiórce odpadów użytkowych przoduje młodzież szkolna "Zapoczątkowana na początku br. na terenie Elbląga zbiórka złomu była w okresie całego pierwszego półrocza kontynuowana przez miejscowy komitet zbiórki odpadków. Do pracy stanęła przede wszystkim młodzież elbląskich szkół podstawowych i średnich. Dzięki poparciu akcji zbiórkowej przez Inspektorat Szkolny oraz umiejętnej propagandzie zorganizowanej przez członka komitetu, nauczyciela ob. Juliana Goettla, przebieg zbiórki był pomyślny. Zebrany przez młodzież złom i odpadki dostarczono do Państwowej Zbiornicy Złomu w Elblągu: 71,450 kg żelaza i 96 kg metali kolorowych. Podczas drugiej masowej zbiórki odpadków i złomu, przeprowadzonej w czerwcu br. najlepsze wyniki osiągnęły uczelnie: Szkoła Żeglugi Śródlądowej, Gimnazjum Energetyczne, Liceum Techniczne i Handlowe. Komitet zbiórki odpadków poczynił starania, by nagrodzić wyróżniające się zespoły młodzieżowe". Źródło: Głos Wybrzeża nr 206, 1950 r. Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.

oprac. TB