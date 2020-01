Elbląskie budowy z lat 70. i 80. na zdjęciach Czesława Misiuka (część 2)

Dzisiaj publikujemy kolejną porcję zdjęć Czesława Misiuka, przedstawiające elbląskie budowy z lat 70 i 80. Wśród nich m.in. budowa dworca PKS, szkoły muzycznej, wieżowców przy al. Grunwaldzkiej i wiele innych. Poznajecie te miejsca? Zobacz zdjęcia.

Co tydzień na portel.pl przedstawiamy kolejne tematycznie podzielone zdjęcia, jakie od drugiej połowy lat 60. wykonywał w Elblągu znany fotograf Czesław Misiuk (1937-2001). Przekazał je nam jego syn Tomasz, również fotograf.

Dzisiaj publikujemy drugą część fotek z elbląskich placów budowy lat 70. i 80. Znajdziecie tutaj m.in. fotki z budowy dworca PKS, szkoły muzycznej, wieżowców przy al. Grunwaldzkiej i wiele innych.

Mamy nadzieję, że ta publikacja będzie okazją do wspomnień, opowieści szczególnie skierowanych do młodszych elblążan, "jak kto kiedyś było".

Wszystkich - którzy by chcieli uzyskać odbitki lub większe formaty publikowanych w portEl.pl zdjęć - Tomasz Misiuk zaprasza do kontaktu mailowego pod adresem fotografista18@gmail.com

Za tydzień przedstawimy pierwszą galerię zdjęć z elbląskich zakładów pracy w latach 70.

Od redakcji: Nie dysponujemy opisami do zdjęć autora. Zachęcamy Czytelników do dzielenia się swoją wiedzą na ten temat w komentarzach, można też dodawać opisy pod konkretnym zdjęciem, do czego gorąco zachęcamy.