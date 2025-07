Grunwald i Słowianie (W kadrach pomiędzy Elbingiem a Elblągiem, odc. 15)

Jarosław Jaroszuk odnawia, rekonstruuje, czasem wręcz „ratuje” stare zdjęcia Elbląga, tworzy również ich zestawienia z fotkami współczesnymi, kolaże. Jego prace zdążyły już zyskać uznanie internautów, trafiły do telewizji, a teraz będziemy je też sukcesywnie prezentować na łamach portElu.

Zaczynamy od al. Grunwaldzkiej. To jedna z najdłuższych ulic Elbląga ciągnąca się aż do Gronowa Górnego.

- To jedna z najdłuższych i najbardziej charakterystycznych arterii Elbląga. Jej historia zapisana jest nie tylko w miejskim krajobrazie, lecz także w licznych archiwalnych fotografiach, które szczęśliwie przetrwały do dziś. Wielokrotnie kusiło mnie, by zestawić te dawne kadry z obrazem współczesnym - pisze Jarosław Jaroszuk.