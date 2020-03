Jak wyglądały problemy w rolnictwie w 1951 roku

Prezydia GRN nie pilnowały sprawy nawozów sztucznych, których sprzedaż dla rolników indywidualnych i spółdzielni przebiegały bardzo słabo. Gminne Rady Narodowe nie opiekowały się również spółdzielniami produkcyjnymi istniejącymi na terenie powiatu, nie interesowały się nimi, pozostawiając je często własnemu losowi. Prezydia GRN zajmowały się również zwalczaniem spekulacji - co realizowano z różnym efektem przy pomocy organów MO

Według Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Elblągu w pracy Gminnych Rad Narodowych w powiecie elbląskim w I półroczu 1951 roku występowało wiele niedociągnięć. Stwierdzano, że Prezydia Gminnych Rad Narodowych w powiecie nie odbywają regularnie posiedzeń, niektórzy członkowie Prezydiów GRN (Gminnych Rad Narodowych) wykazywali mało aktywności, nie interesowali się zagadnieniami gospodarczymi, podatkami terenowymi i dochodami. Podkreślano, że niektórzy członkowie gminnych rad narodowych, jak np. z Gronowa nie wahali się łamać „socjalistycznego prawa” nie bojąc się nawet sankcji prokuratorskiej. Szereg niedociągnięć w pracy Gminnych Rad Narodowych dotyczyło również sfery rolnictwa.

Spekulanci w Kępniewie

- Sprawy spekulacji wyjawiły się w gromadzie Kępniewo. Gospodarz Kaszucki Włodzimierz posiadał 3 szt. świń, na 2 sztuki pobrał świadectwo i dostarczył do punktu skupu, a jedna sztuka zginęła bez śladu, co do której Posterunek MO prowadzi dochodzenie u Ob. Bodnar Jana

z gromady Wiśniewo, który zabił jałowicę bez żadnego zezwolenia i wywożąc do Elbląga sprzedawał po podwyższonej cenie. Sprawą tą zajęły się również organa MO. Spółdzielnie produkcyjne na naszym terenie pracują słabo z powodu wrogiej działalności niektórych członków. Wyróżnia się jedynie spółdzielnia Stalewo, która stanowi wzór gospodarki socjalistycznej – informowano w Sprawozdaniu z pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Zwierznie za okres od dnia 1 II 1951 r. do 25 IX 1951 r.

Prezydium się nie interesuje

- W pożyczce narodowej stwierdzić należy, że niektóre Prezydia podeszły do tego zagadnienia całkowicie bez zrozumienia i tak dla przykładu: W Milejewie Przewodniczący Prez. GRN przyjeżdża do Elbląga zamiast być i kierować przygotowaniami do Akcji Pożyczkowej. Wszędzie odbyły się zebrania aktywu w terminie, natomiast w Milejewie trzeba było dodatkowo zwoływać, skutkiem czego deklaracja pożyczki wypadła mocno zaniżona. W podatkach terenowych i dochodach własnych brak kompletnego zainteresowania ze strony Prezydium – czytamy w tym samym dokumencie.

Zastępca przewodniczącego też się nie interesuje

- W gminie Tolkmicko mimo choroby swej Ref. Finansowy przyszedł do pracy i chciał wykonać zadanie na prośbę Kier. Wydz. Finansowego, lecz z powodu niewłaściwego postępowania Przewodniczącego pracownica Żurkowska poszła do domu. Prezydia G.R.N. nie przykładają wagi do budżetów, nie analizują i nie przedkładają sprawozdań z wykonania budżetów. Dla przykładu podaje się, że Z-ca Przewodniczącego [GRN w Tolkmicku – przyp.aut.] zamiast przyjechać na naradę budżetową tłumaczył się brakiem czasu i oświadczył Kier. Wydziału Finansowego, że jego sprawy finansowe nie obchodzą, a zresztą jest na urlopie. Z-ca Przewodniczącego jest resortowym członkiem finansowym. Dla podkreślenia zaznacza się, że Prezydium GRN w ogóle nie odpowiadają na pisma i nie wykonują poleceń, a wszystkie sprawy znajdują się i nabierają mocy urzędowania w biurku.

Nie sprzątają

- Prezydium GRN mało opiekuje się spółdzielniami produkcyjnymi i mało pomagają. W akcji lubelskiej Prez. G.R.N. nie potrafiły docenić tej sprawy o czym świadczyć może, że w Zajączkowie gm. Milejewo nawet nie potrafiono usunąć wiórów, gwoździ i desek, mimo, że Prez. GRN wskazało, że przyjeżdża osadnik. W Łęczu nie uporządkowano podwórza i budynków gospodarskich. W odbudowie Warszawy z wyjątkiem m. Tolkmicka Prez. Gm. R. N [Prezydia Gminnych Rad Narodowych – przyp.aut] nie wzięły udziału aktywnego o czym świadczą małe wpływy, brak aktywności Gm. Komitetów, jak również nie powołanie Komitetów Gromadzkich i Zakładowych.

Nikt nie kupuje nawozów sztucznych

- W dziedzinie rolnictwa jest szereg niedociągnięć. Przez. GRN nie pilnują sprawy nawozów sztucznych, których sprzedaż przebiega bardzo słabo. Kredyty nie są pobierane przez chłopów brak jest pracy uświadamiającej. Jeśli chodzi o kontraktację to również i tu plany są zaniżone. Nie założono planów na poszczególne gminy, a co najważniejsze Prez. G.R.N. nie znają zasad kontraktacji i skupu trzody – czytamy w tym samym dokumencie

Pracę sabotują

- W Milejewie Ref. Wojsk. Pawelec przychodził jak chciał do [pracy], a Prezydium, jak i Przewodniczący nie zareagowali na wyraźne sabotowanie pracy, lecz nie tylko dotyczy to pracowników, lecz i samego Prezydium, gdyż często trudno ustalić gdzie znajduje się Przewodniczący, ponieważ członkowie prezydium nie potrafili wytłumaczyć, gdzie znajduje się przewodniczący. Zdarzył się nawet taki wypadek, że na polecenie z-cy przewodniczącego Prez. WRN tow. Marczewskiego ściągnięto ob. Hryckiewicza na naradę do Gdańska. Ob. Hryckiewicz na każde narady w Prezydium spóźnia się, a nawet przychodzi na zakończenie ignorując całkowicie polecenia Prez. PRN.