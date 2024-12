"Jakość napraw jest niezadowalająca" (Głos z przeszłości, odc. 176)

- Upłynnienie remanentów powiększy w dużym stopniu środki obrotowe zakładów i pozwoli na pokonanie trudności finansowych, wynikających z rozwoju pozaplanowej produkcji – pisała w 1950 r. prasa o Warmińskiej Fabryce Wyrobów Metalowych.

Jak niedziela, to Głos z przeszłości na portElu. Zapraszamy na cotygodniową podróż w czasie.

Uruchomić pralnię w Zakładach Mechanicznych

"Warunki pracy w Zakładach Mechanicznych w Elblągu pod względem higieny stale się polepszają. Robotnicy regularnie wyposażani są w odzież ochronną, ręczniki i mydło. Nie rozwiązano natomiast dotąd sprawy pralni. Istniało kilka terminów jej uruchomienia, żaden jednak nie został dotrzymany i odzież nadal jest dostarczana do prania poza Elblągiem. Naraża to oczywiście robotników na długie oczekiwanie na zwrot ubrania.

Pewna część robotników pierze ubrania i fartuchy robocze we własnym zakresie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że przysługuje im z tego tytułu dodatek w sumie 450 zł miesięcznie i nie wszyscy z niego korzystają.

Dużo do życzenia pozostawia również szwalnia zakładowa, dokonująca napraw odzieży robotniczej. Wskutek słabej obsady personalnej na jedną szwaczkę przypada do obsłużenia około 1400 robotników. W tych warunkach jakość napraw jest niezadowalająca i budzi zastrzeżenia.

Referat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierownicy działu socjalnego i gospodarczego powinny spowodować jak najszybsze usunięcie tych braków".

Upłynnienie remanentów zwiększy środki obrotowe "Blaszanki"

"Na terenie Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych znajdowała się do niedawna pewna ilość materiałów poniemieckich, które nie nadawały się do produkcji w tym zakładzie. Zmiana systemu rodzaju produkcji oraz usprawnienia techniczne, dokonane przez racjonalizatorów zakładów wpłynęły na zmniejszenie zapotrzebowania na inne materiały znajdujące się na składzie. Ilość remanentów zbędnych w zakładzie wzrosła.

Upłynnienie ich rozpoczęto już z początkiem bieżącego roku. W czerwcu br. akcja ta przybrała szersze rozmiary w związku z podjętym Czynem Lipcowym. Pracownicy Zakładu tow. Sztyber i ob. Żelazna podjęli zobowiązania przygotowania do upłynnienia przed dniem 22 lipca materiałów wartości 2,5 miliona zł. Zobowiązanie swe wykonali z nadwyżką. Wartość materiału przygotowanego do przekazania innym przedsiębiorstwom osiągnęła kilkadziesiąt milionów złotych. W przygotowanym materiale znajduje się m. in. blacha, bednarka, kwas siarczany, czyściwo bawełniane itp. Materiały te zostaną przekazane dla różnych spółdzielni pracy, przede wszystkim inwalidzkich, na terenie całego kraju.

Dotychczasowe wyniki osiągnięte w akcji upłynnienia remanentów nie rozwiązują całości tego zagadnienia w "Blaszance". Przy obecnym stanie produkcji wartość surowca i maszyn niewykorzystanych w zakładzie, nadających się do upłynnienia, wynosi około 24 mln zł. Odmrożenie kapitału nagromadzonego w maszynach będzie uzależnione od zgody Centrali Handlowej Przemysłu Metalowego.

Upłynnienie remanentów powiększy w dużym stopniu środki obrotowe zakładów i pozwoli na pokonanie trudności finansowych, wynikających z rozwoju pozaplanowej produkcji".

Kina

"Kino Bałtyk – Młodzi marynarze, film prod. radzieckiej

Kino Mars – Dwa ognie, film prod. czeskiej"

Źródło: Głos Wybrzeża nr 212, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.