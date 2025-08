„Kolarze w służbie pokoju” (Głos z przeszłości, odc. 207)

- Pierwsze torowe zawody kolarskie w Elblągu wzbudziły duże zainteresowanie wśród zwolenników sportu kolarskiego – pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak co tydzień zapraszamy na nasz cykl Głos z przeszłości. O czym pisano w Głosie Wybrzeża ponad 70 lat temu?

Torowe mistrzostwa kolarskie okręgu

„Na stadionie miejskim przy ul. Agrykola rozegrane zostaną w dniu 10 bm. o godz. 15 kolarskie mistrzostwa torowe okręgu pod hasłem Kolarze w służbie pokoju.

Udział biorą czołowi zawodnicy polscy, startujący niedawno w wyścigu Jelenia Góra – Warszawa. Bilety ulgowe będą sprzedawane w TPK Ruch zbiorowo dla zakładów pracy.

Pierwsze torowe zawody kolarskie w Elblągu wzbudziły duże zainteresowanie wśród zwolenników sportu kolarskiego”.

Szczepienie przeciw ospie

„W dniach od 4 do 30 bm. odbywać się będą we wszystkich ośrodkach zdrowia w godz. 10-12 i 15-18 szczepienia przeciw ospie. Pierwszemu szczepieniu podlegają dzieci do jednego roku oraz wszystkie dzieci i osoby nie szczepione dotychczas (...)”.

Dziś rejestrują się poborowi

„W dniu dzisiejszym tj. 9 bm. w Rejonowej Komisji Poborowej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 26 rejestrują się poborowi zamieszkali na terenie Elbląga, których nazwiska zaczynają się na literę C.

Komisja urzęduje od godz. 6 rano”.

Kina

„Kino Bałtyk – Oddział Z-8, film produkcji czeskiej

Kino Mars – Maskarada - film”

Zguby

„Zgubiono dokumenty Mieczysława P. Elbląg (...), dowód tożsamości (...) Zarząd Miejski – Elbląg, obywatelstwo – Starostwo Powiatowe – Elbląg, legitymację związków zawodowych (...), odcinek zameldowania, dowód rejestracyjny motocyklu Ekscelsior wydany na U., Bydgoszcz”.

Dyżury aptek

„Apteka Mariańska, ul. Królewiecka, od godz. 19-9”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 248, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.